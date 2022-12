Voici le top 10 des prénoms les plus infidèles en France, selon une étude

Une nouvelle étude réalisée par un site de rencontres extra-conjugales vient de dévoiler une liste de 20 prénoms (féminins et masculins), considérés comme les plus infidèles sur la plateforme.

Vous l’ignorez peut-être, mais Gleeden est un site français spécialisé dans les rencontres adultères. Récemment, la plateforme a réalisé une étude qui ne laissera personne indifférent.

En effet, l’application a dévoilé une liste de prénoms considérés comme les plus infidèles parmi ceux de ses adhérents. Au cours du sondage, plus de 8000 utilisateurs (4309 membres féminins et 4326 membres masculins) ont avoué avoir trompé leur moitié au cours des 12 derniers mois.

Et les prénoms les plus infidèles sont…

Ces donnés ont permis aux équipes du site de dresser un top 10 des prénoms les plus infidèles en France, comme l’explique Solène Paillet, responsable de la communication de Gleeden.

«Le classement des prénoms les plus infidèles a été réalisé à partir de prénoms déclarés par nos membres lors de notre enquête. Sans surprise, les prénoms les plus portés par notre communauté sont des prénoms communément donnés aux bébés nés dans les années 70 dans les catégories sociales supérieures».

Chez les femmes, les trois marches du podium sont occupées par les Hélène, les Julie ou encore les Anne. Chez les hommes, c’est le prénom Patrick qui arrive en tête, suivi par les Stéphane et les François.

Comme vous vous en doutez, cette étude n’est pas représentative de la population entière, (n’est-ce pas Chantal ?).

Sans plus tarder, découvrez ci-dessous les classements :

Top 10 des prénoms féminins les plus infidèles sur Gleeden

Hélène

Julie

Anne

Catherine

Isabelle

Christelle

Alice

Juliette

Vanesse

Clémence

Top 10 des prénoms masculins les plus infidèles sur Gleeden