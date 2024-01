Peut-on vraiment avoir une amitié avec son ex ? Une experte a parlé !

Après une histoire d’amour, est-il possible de laisser place à l’amitié ? Une experte nous donne son avis. Lorsque l’on parle d’ex, chaque personne a son avis bien tranché sur le sujet.

Vous l'avez sûrement déjà constaté : il y a la team : "il/elle ne fait plus partie de ma vie, je ne préfère pas le/la croiser." Et l’autre team : "on est pote et c’est totalement ok”. Mais alors, peut-on vraiment rester ami avec son ex, avec qui l’on a partagé une histoire d’amour ?



Crédit : IStock

Ex et ami : y a-t-il une compatibilité ?

Selon la coach en relation Sadia Khan qui a participé au podcast The School of Greatness, tout dépend de la situation. À la question de l’animateur du podcast, Lewis Howes : "Pensez-vous qu'il est possible pour un homme ou une femme de parler à un ex-partenaire en tant qu'ami, alors qu'ils sont dans une nouvelle relation sans que cela soit un problème ?". La coach en relation a été cash et a déclaré : “Je pense que c'est tout à fait possible, mais ce n'est pas nécessairement respectueux”.

Elle a ajouté : "C'est tout à fait possible, deux personnes peuvent dépasser cela, mais ce n'est pas respectueux pour le/la nouveau/nouvelle partenaire." Car oui, malgré une séparation, il est possible de partager les mêmes valeurs que son ex-partenaire. Toutefois, si l'on a refait sa vie, il ne faut pas mettre de côté l'avis de sa moitié.

D’après la coach, il est possible de maintenir un lien d’amitié avec son ex, mais il ne faut pas manquer de respect à l’autre personne avec qui l’on entretient une relation amoureuse. Parfois, il vaut mieux abandonner certaines relations du passé, pour se concentrer sur le bien des nouvelles. Un avis bien tranché qui a le mérite de faire réfléchir.

Et vous, quelles relations entretenez-vous avec vos exs ? Plutôt potes ou inconnus ?

Crédit :IStock