“Snooping” : selon une étude, cette mauvaise habitude peut détruire votre couple

Cela semble être du charabia pour vous ? Pourtant, on parie que vous avez déjà adopté la tendance du snooping. On vous en dit plus sur ce concept dangereux pour le couple.

Et si en 2024 on mettait toutes les chances de son côté pour éviter la rupture ? Du moins, pour vivre une relation stable et équilibrée. Ça vous tente ? Ça tombe bien, on va mettre en lumière ici, une nouvelle tendance de couple : le snooping. Pas très positif, ce concept est un réel danger pour les relations. Prenez donc cet article comme un conseil d’ami.e.s.



À vos risques et périls

Saviez-vous que 4 français sur 10, en couple, avaient déjà fouillé dans le téléphone de leur partenaire ? Comme le rapporte une enquête Ifop menée pour Le Journal du Geek et Flash, chez les moins de 25 ans, il s’agit même d’un fléau. En effet, 76% d’entre eux l’ont déjà fait. Et cette action, dangereuse pour le couple, porte un nom, on vous le donne en mille : le snooping.

D’après l’Ifop, cette tendance est une question de génération : “le snooping est un phénomène générationnel intimement lié à l'importance qu'ont pris les smartphones dans la vie quotidienne des jeunes, outil de communication indispensable qui contient l'essentiel – photos, messages, réseaux sociaux… de leur vie intime”. Et les chiffres font froid dans le dos, les femmes seraient “78 % à s’adonner à cette pratique, contre 73 % des interrogés masculins”.



Qui regarde quoi ?

Selon le rapporte, les femmes scruteraient les personnes suivies sur les réseaux sociaux. Les hommes, eux, iraient droit au but et fouilleraient les messages privés et conversations. Problème : à trop vouloir, on finit par tout perdre. Et donc, généralement, on ne trouve jamais rien de bon : d’après l’Ifop, pour 35% des interrogés, des mensonges auraient été trouvés dans les téléphones. D’autres, environ 29%, auraient découvert des infidélités ou bien des discussions avec un.e ancien.ne partenaire pour 21 % des interrogés. Un constat, pas franchement rassurant.

Au-delà du fait de découvrir des choses, certains couples peuvent être mis à rude épreuve en raison de jalousie ou de crise sans fondement. Et cela n'instaure pas un sentiment de confiance au sein de la relation. À vous de voir quel type de relation vous aimeriez avoir avec votre moitié...