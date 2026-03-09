Ne prenez jamais de douche pendant que votre machine à laver est en marche

Vous avez l’habitude de prendre une douche pendant que votre machine à laver est en route ? Arrêtez tout, ce geste est très mauvais et peut être dangereux pour votre santé.

À la maison, il est important de bien savoir utiliser ses appareils électroménagers. Pour maîtriser votre budget, pensez par exemple à débrancher ces appareils de cuisine après chaque utilisation. C’est également le cas de la machine à laver, qui doit suivre certaines règles.

Crédit photo : iStock

Il est par exemple recommandé de ne pas faire tourner sa machine à laver à cette heure précise. Mais ce n’est pas tout. Vous ne devez surtout pas prendre de douche pendant que l’appareil lave votre linge. Voici pourquoi.

Des raisons économiques

Imaginez : vous rentrez du sport, vous ajoutez vos affaires sales dans votre machine à laver et vous la lancez pendant que vous prenez une douche. Cette habitude peut paraître bonne car elle permet de gagner du temps mais en réalité, elle ne devrait pas être suivie.

En effet, il n’est pas recommandé de se prendre une douche pendant que votre machine à laver est en train de tourner, et ce pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, si votre machine à laver et votre douche partagent la même conduite d’eau, la température de cette dernière peut varier. Selon La République des Pyrénées, vous pourriez subir des changements brutaux de température, passant du chaud au froid, pendant que vous vous lavez.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, il est important de ne pas faire fonctionner sa machine à laver quand on prend sa douche pour des raisons économiques. Si vous actionnez deux robinets en même temps, votre facture d’électricité risque de s’alourdir. Cela peut également endommager votre chauffe-eau, qui doit gérer la température de deux appareils à la fois.

Un risque pour la santé

Cette pratique peut également être dangereuse pour votre santé. Selon L’Internaute, elle représente un risque d’électrocution. En effet, quand on prend sa douche, la salle de bain devient très humide. Si votre machine à laver est située dans votre salle de bain et que cette dernière n’est pas neuve, vous risquez de recevoir une décharge électrique.

Cela vaut particulièrement pour les logements anciens, où l’électricité n’est pas au norme. Quand vous sortez de la douche, votre peau est mouillée, vos pieds sont nus sur le carrelage et vous pourriez alors être électrocuté.

Pour maîtriser votre budget tout en protégeant votre santé, ne prenez donc jamais de douche pendant que vous faites tourner votre machine à laver.