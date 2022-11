Voici les deux mots à ne jamais prononcer pendant une dispute de couple

Quand une dispute éclate au sein d’un couple, il est important de choisir les bons mots pour régler le conflit. Pour cela, des spécialistes ont ciblé deux mots à ne jamais dire pendant une dispute.

Il n’est pas rare dans un couple de se disputer pour des choses futiles du quotidien ou pour des sujets plus importants, avant de se réconcilier. Selon les psychologues, les disputes sont normales au sein d’un couple car elles prouvent que les deux personnes sont capables d’exprimer leur désaccord.

Crédit photo : iStock

Si certaines disputes sont bénéfiques et permettent aux couples de régler certains problèmes, d’autres peuvent être plus violentes et causer des dommages irréparables. Dans certains cas, les disputes peuvent impacter la relation, voire amener à une séparation.

Les mots à bannir dans une dispute

Des spécialistes se sont penchés sur le sujet et ont ciblé deux mots à ne jamais prononcer pendant une dispute de couple : « toujours » et « jamais ». Ces deux mots ont tendance à caricaturer notre partenaire, notamment avec des phrases comme « tu ne fais jamais attention », « tu es toujours de mauvaise humeur » ou encore « tu ne m’écoutes jamais ».

Une fois prononcés, ces mots mettent immédiatement la personne en face sur la défensive car ils intensifient les reproches. En entendant cela, votre partenaire va se focaliser sur ces mots et non sur le message en lui-même. Il va se braquer et argumenter uniquement pour vous prouver que vous avez tort, ce qui va nuire à l’échange constructif de la dispute.

Crédit photo : iStock

S’il ne faut pas dire « toujours » et « jamais » pendant une dispute, les spécialistes conseillent d’utiliser d’autres termes qui expriment la fréquence comme « parfois », « rarement », « souvent » et « peu ». Ces mots permettent de nuancer son propos et de ne pas accabler son partenaire de reproches.

Privilégier le « je » au « tu »

En plus de cela, les psychologues conseillent aux couples qui rencontrent des désaccords de toujours s’exprimer avec le « je » et non le « tu ». Par exemple, au lieu de dire « tu ne m’écoutes jamais », il est préférable d’exprimer son point de vue en disant « j’aimerais que tu m’écoutes plus ». De cette façon, vous exprimez vos sentiments et le reproche n’est pas centré sur la personne avec qui vous vous disputez.

Des petits mots qui ont l’air insignifiants mais qui peuvent parfois tout changer.