Voici les jours de congés à poser en 2024 pour avoir un maximum de vacances

Bonne nouvelle : les jours fériés seront nombreux à tomber en semaine en 2024. Voici quand poser vos jours de congés pour en profiter au maximum.

L’année 2023 touche à sa fin et dans quelques jours, nous fêterons le passage à la nouvelle année. L’occasion de s’intéresser au calendrier de 2024. L’année prochaine, nous compterons 11 jours fériés. Si le 14 juillet aura lieu un dimanche, tous les autres jours fériés tomberont en semaine. Une bonne nouvelle pour tous les travailleurs qui chercheront un peu de repos pendant cette année.

Comme chaque année, vous pouvez étudier le calendrier et vous organiser pour poser vos jours de congés au bon moment. En choisissant les bonnes dates par rapport aux jours fériés, vous pourrez profiter de longues périodes de vacances. Voici comment vous organiser cette année.

Les jours fériés en 2024

Pour commencer, voici les jours qui seront fériés en 2024. Le Jour de l’an aura lieu le lundi 1er janvier tandis que le Lundi de Pâques tombera le 1er avril. En mai, les jours fériés vont se succéder : la Fête du travail sera célébrée le mercredi 1er mai, la victoire de 1945 le mercredi 8 mai, l’Ascension le jeudi 9 mai et le Lundi de Pentecôte le lundi 20 mai.

Par la suite, le jeudi 15 août sera férié. En novembre, nous comptabiliserons également deux autres jours fériés : le vendredi 1er novembre pour la Toussaint et le lundi 11 novembre pour l’Armistice de 1918. Enfin, Noël aura lieu le mercredi 25 décembre 2024.

Crédit photo : iStock

Vous l’aurez remarqué : en 2024, quatre jours fériés tomberont un lundi. Vous pourrez donc profiter d’un grand week-end de trois jours à plusieurs reprises dans l’année. De nombreux jours fériés auront également lieu les mercredis et les jeudis : l'occasion idéale pour faire le pont et poser facilement une semaine entière de vacances.

En posant vos jours de congés aux bonnes dates, il sera possible de profiter de 61 jours de vacances en posant seulement 27 jours de congés en 2024. Voici la marche à suivre.

Quand poser ses congés en 2024 ?

Si vous en avez encore l’occasion, posez vos jours de congés du mardi 2 au vendredi 5 janvier. Grâce au lundi 1er janvier qui sera férié, vous profiterez de 9 jours de repos pour bien commencer l’année. De la même façon, en avril, vous pouvez poser vos jours de congés du mardi 2 au vendredi 5. Ainsi, vous profiterez également de 9 jours de congés grâce au lundi 1er avril qui sera férié pour Pâques.

En mai, les jours fériés sont nombreux ! Pour en profiter au maximum, posez vos congés le lundi 29 et le mardi 30 avril ainsi que le jeudi 2 et vendredi 3 mai pour avoir une semaine de repos complète grâce au mercredi 1er mai qui sera férié. Pour avoir encore plus de vacances, vous pouvez également décider de ne pas travailler les 6, 7 et 10 mai. Grâce aux mercredi 8 et jeudi 9 mai fériés, vous bénéficierez d’une nouvelle semaine de repos. Enfin, vous pourrez prendre des congés du mardi 21 au vendredi 24 mai pour avoir une semaine complète grâce au lundi de Pentecôte.

En août, le temps est idéal pour prendre des vacances. En 2024, le 15 août tombera un jeudi. Vous pourrez donc poser votre vendredi 16 août pour profiter d’un long week-end, mais aussi le lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 août pour avoir une semaine entière.

En novembre, deux jours de la semaine seront fériés : le vendredi 1er novembre et le lundi 11 novembre. Ainsi, il est conseillé de prendre des jours de congés du lundi 4 au vendredi 8 novembre afin de cumuler 11 jours de vacances pour seulement 5 jours de congés posés.

Pour profiter des fêtes de fin d’année comme il se doit avec les jours de congés qu’il vous reste, posez les 23, 24, 26, 27, 30 et 31 décembre. Ainsi, vous aurez 12 jours de tranquillité grâce aux mercredis 25 et 31 décembre qui seront tous les deux fériés. L’occasion de conclure l’année en beauté avant d’en recommencer une nouvelle.