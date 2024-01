Voici les métiers dont le salaire va exploser en 2024

Un cabinet de recrutement international a publié une étude sur les rémunérations en 2024, indiquant une tendance à l’augmentation des salaires pour certains corps de métier.

L’année 2024 devrait suivre la lancée de l’année précédente en termes d’augmentation des salaires. En effet, l’année 2023 a connu une flambée historique des hausses de salaire avec +4,5% en moyenne. PageGroup, cabinet de recrutement international a publié une étude indiquant que cette tendance allait se poursuivre en 2024 !

Ce sont 850 métiers, répartis dans 26 secteurs d’activités, qui seront concernés par ces hausse significative, bien plus haut que la moyenne. Le cabinet de recrutement a notamment ciblé quatre secteurs d’activité en pleine effervescence : les profils ingénieurs et techniciens, le marché de l’informatique et du digital, les métiers de la comptabilité et de la finance, et les emplois liés à la responsabilité sociale des entreprises (RSE).

Crédit photo : iStock

Chez les techniciens et les ingénieurs, on retrouve les techniciens de maintenance dont l’augmentation moyenne de rémunération en 2024 est estimée entre 4% et 8% par rapport à 2023. Pour les responsables qualité, hygiène, sécurité et environnement (QHSE), l’augmentation moyenne en 2024 devrait s’afficher entre 9% et 11% par rapport à 2023. De leur côté, les directeurs techniques des opérations verront une augmentation moyenne comprise entre 6% et 8%.

Une année florissante pour certains secteurs d’activité

Sur le marché de l’informatique et du digital, les ingénieurs cloud vont rencontrer une hausse de salaire entre 7% et 13% par rapport à l’année précédente. Les ingénieurs DevOps vont avoir le droit à une augmentation située entre 10 et 15%, tandis que le pentester (professionnel de la cybersécurité), verra son salaire augmenter entre 9 à 13%.

Crédit photo : iStock

Chez les pros de la finance et de la comptabilité, un comptable général va voir sa rémunération augmenter de 10% par rapport à 2023. Les contrôleur de gestions sont aussi concernés par cette augmentation significative.

Enfin, pour les professionnels de la RSE, les responsables développement durable et les consultants RSE expérimentés vont aussi rencontrer une hausse significative de leurs rémunérations en 2024.