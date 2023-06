Voici les prénoms qui réussissent le mieux au travail, selon une récente étude

En Angleterre, des chercheurs ont dévoilé les prénoms féminins et masculins qui réussissent le mieux au travail.

Vous attendez un heureux événement et vous cherchez un prénom pour votre enfant ? Si la réponse est oui, cet article devrait vous intéresser. La raison ? Des chercheurs britanniques de Furniture At Work ont révélé les prénoms qui réussissent le mieux au travail.

Crédit Photo : istock

Chez les femmes, ce sont les prénoms Amelia, Ava et Evelyri qui auraient plus de chance de réussir. Chez les hommes, ce sont les James, Mateo et Olivier qui auraient tendance à avoir une belle carrière, notamment dans les domaines de la technologie, des médias, de la santé ou encore de l’industrie.

Un train de vie confortable grâce à des salaires élevés

Comme le précise le magazine Entre Nous, les spécialistes se sont basés sur les données de LinkedIn pour mener à bien leurs recherches. Ils ont sélectionné les domaines d’expertises, les postes et les salaires.

Crédit Photo : istock

Résultat : les chercheurs ont remarqué que certains prénoms (britanniques pour la plupart) sortaient du lot. Selon l’étude, ces personnes auraient un train de vie confortable grâce à des salaires assez élevés. Toujours selon l’étude, les femmes toucheraient un salaire annuel oscillant entre 32 425 euros et 33 433 euros par, tandis que les hommes gagneraient entre 41 515 euros et 55 218 euros.