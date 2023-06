Voici les quatre années les moins heureuses de notre vie, selon une nouvelle étude

C’est bien connu : la vie n’est pas un long fleuve tranquille. C’est en tout cas ce que laisse entendre cette nouvelle étude scientifique, qui affirme que certaines années seraient plus difficiles que d’autres.

Crédit Photo : iStock

Chaque jour passé sur la Terre est un véritable combat, et ce, depuis l’entrée dans la vie d’adulte. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que notre vie est faite de hauts et de bas et de périodes plus heureuses que d’autres.

En effet, selon une récente étude scientifique, les humains vivraient quatre années spécialement malheureuses dans leur vie. À noter que les conclusions de cette étude, menée par la chercheuse espagnole Begoña Álvarez, ont été publiées dans la revue Social Indicators Research.

De prime abord, la scientifique souhaitait découvrir quelles étaient les années les plus heureuses de notre existence, mais ses recherches lui ont permis de se pencher sur la question inverse.

Crédit Photo : iStock

Au total, Begoña Álvarez a interrogé 28 000 personnes de 50 ans et plus. Pour les besoins de son enquête, elle leur a posé les trois questions suivantes : y a-t-il une période durant laquelle vous avez été plus heureux que lors du reste de votre vie ? Si la réponse est oui, à quel moment cette période a-t-elle débuté ? Et quand s’est-elle arrêtée ?

L’adolescence se retrouve sur la première marche du podium

Les résultats ont mis en lumière deux périodes distinctes. Ainsi, les quatre premières années de la trentaine remportent la palme de la période la plus épanouissante. En revanche, celle où l’on est le moins heureux oscille entre l’âge de 10 et 14 ans, soit au cours de l’adolescence.

Crédit Photo : iStock

Ce cycle est synonyme de puberté, au cours de laquelle notre corps change. Les adolescents sont également confrontés à des sautes d’humeur et autres transformations hormonales, ainsi qu'au regard des autres. En somme, une période difficile à apprivoiser.