Votre ado ne vous écoute pas ? Voici pourquoi, selon une étude

Votre ado ne vous écoute pas et vous pensez que c’est parce qu'il est en pleine crise d’adolescence ou de rébellion ? Détrompez-vous. Selon une étude publiée dans la revue en ligne The Journal of Neuroscience, ce comportement de votre ado serait en fait dû à la perception de votre voix.

Crédit : gpointstudio/ iStock

C’est énervant lorsque votre ado ne vous écoute pas. Vous vous dites alors qu’il est en plein dans l’âge ingrat et qu’il se moque royalement de vous. Et si vous aviez tout faux ? Des chercheurs américains avancent en fait que les adolescents sont moins réceptifs à la voix de leurs parents que les enfants.

Alors que ces derniers accordent plus d'intérêt et d’attention à la voix de leurs parents, il en est autrement pour les adolescents.

C’est ce qu’avait déjà constaté l’étude de cette même équipe de chercheurs, menée en 2016 avec des enfants âgés de 7 à 12 ans. Daniel A. Abrams et son équipe avaient observé grâce aux images IRM que 97% des enfants interrogés pour cette étude avaient identifié leur mère parmi d’autres voix inconnues. Sur les IRM, des régions du cerveau comme celle des émotions, de la récompense ou la région visuelle étaient stimulées.

De cette façon, les chercheurs ont pu en conclure que les enfants étaient plus réceptifs à la voix de leurs parents. Ce qui n’est pas le cas des adolescents.

Les adolescents moins réceptifs à la voix de leurs parents

Crédit : Ridofranz/ iStock

La même méthode fut appliquée à des adolescents de 13 et 14 ans. Les images des IRM ont montré des résultats semblables à celles des enfants, à ceci près que les réponses cérébrales des ados étaient beaucoup plus fortes lorsqu’ils entendaient des voix inconnues.

L’audit de ces voix inconnues stimulait notamment la zone du cerveau liée à l’attribution d’une valeur sociale ainsi qu’à la zone liées aux récompenses. Des résultats intéressants qui ont donc permis de livrer une conclusion plutôt simple. La stimulation de ces zones cérébrales permet aux ados de se connecter socialement à de nouvelles personnes. Il s’agit d’un moyen pour eux de développer des liens avec autrui, d’où une stimulation plus forte avec les voix d’inconnus. Une façon pour votre ado de sortir du cadre familial en quelque sorte.