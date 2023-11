Voici pourquoi les hommes sont plus attirés sexuellement par les femmes de petite taille, selon une étude

D’après une étude réalisée par l’Université Brunel, à Londres, les hommes seraient plus attirés par les femmes de petite taille. Voici pourquoi.

Généralement, les femmes pensent qu’il faut être grande et élancée pour plaire aux hommes, comme les mannequins que l’on voit dans les magazines. Cependant, une étude réalisée par le docteur William Brown, de l’université Brunel à Londres, remet cette théorie en question. Selon le chercheur, les hommes seraient en réalité plus attirés par les femmes de petite taille, et ce pour plusieurs raisons.

En effet, les femmes plus petites attireraient plus l’attention des hommes lors d’un premier rendez-vous. Un comportement instinctif qui rejoint l’idée que dans un couple, l’homme doit être plus grand que la femme. Si les hommes aiment les femmes plus petites qu’eux, c’est en raison de leur instinct protecteur. En effet, ils se sentent plus à même de protéger une femme de petite taille. D’après les résultats de l’étude, les hommes auraient également besoin de se sentir supérieurs physiquement dans leur sexualité, raison pour laquelle la taille rentre en compte. Les femmes petites seraient également plus légères, ce qui augmenterait le nombre de positions potentielles au lit.

Le corps féminin idéal

Ainsi, les hommes ne seraient pas spécialement attirés par les femmes grandes. Selon l’étude, une femme petite, avec une taille fine et une grosse poitrine aurait le corps idéal. Les hommes aimeraient également la symétrie corporelle et leur cœur chavirerait pour des épaules bien définies et des jambes élancées.

Crédit photo : iStock

Mais que les femmes grandes se rassurent : cette généralité ne concerne pas tous les hommes. En plus de cela, d’autres facteurs entrent en compte dans une relation puisque selon l’étude, certains hommes seraient plus attirés par la personnalité d’une femme que par son physique. Ils rechercheraient certaines qualités comme la gentillesse, la loyauté, l’honnêteté ou l’humour.