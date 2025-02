Voici pourquoi vous vous énervez facilement au volant, selon les experts

Vous vous mettez facilement en colère quand vous conduisez ? Selon les psychologues, cette réaction est normale et s’explique par plusieurs raisons.

Quand elles conduisent, certaines personnes s’énervent facilement contre les autres usagers de la route. Cela peut se produire chez les individus sanguins, mais aussi chez les plus calmes d’entre nous. Entre klaxons, insultes et doigts d’honneur, les signes d'exaspération ne sont pas rares au volant. Cela est particulièrement le cas en France, puisque la nervosité au volant est l'un des pires comportements des Français en voiture, selon une étude.

Mais pourquoi s’énerve-t-on si rapidement quand on conduit ? Pour le savoir, les psychologues se sont penchés sur la question et révèlent les raisons de cette colère.

Selon le psychologue Jean-Pascal Assailly, spécialisé dans la sécurité routière, la voiture elle-même exacerbe nos émotions. Quand nous conduisons, nous sommes coupés du monde et nous prenons moins en compte les autres.

“Aujourd’hui, les voitures sont des secondes maisons. On a créé des bulles, où on a supprimé le plus possible les bruits et le chaos extérieur. Mais l’effet secondaire, c’est que dans ces bulles, le monde extérieur n’existe plus. Or, pour modérer la colère et la violence, c’est toujours bien, entre êtres humains, d’utiliser la parole et le regard. Cela permet de désamorcer les choses. Tout ce qui isole les êtres humains les uns des autres est un facteur de l’augmentation de la violence”, explique Jean-Pascal Assailly au Huffington Post.