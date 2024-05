Si vous sentez ces odeurs bizarres dans votre maison, vous devez réagir vite

Le bien-être chez soi passe inévitablement par les bonnes odeurs. Cependant, certaines odeurs indésirables peuvent s’immiscer dans votre intérieur et représentent un danger plus grave qu’on ne le pense, dont il faut se débarrasser immédiatement.

S’il y a une odeur qui nous fait craindre le pire, c’est certainement l’odeur de gaz ! Là, vous courrez un grand danger si vous n’identifiez pas la source ! Mais ce n’est pas la seule odeur qui devrait vous mettre en alerte, loin de là ! En effet, respirer certaines odeurs peut s’avérer dangereux pour la santé, au-delà de leur aspect désagréable.

Premier exemple, c’est l’odeur… d’oeuf pourri ! Et ce, à plusieurs endroits de la maison ! Si vous sentez cette odeur, elle est généralement signe de fuite de gaz. En effet, le gaz naturel étant inodore, les compagnies d'électricité ajoutent une odeur de soufre ou d’oeuf pourri pour permettre à l’habitant de reconnaître une fuite de gaz. Dans ces cas-là, il faut immédiatement couper le gaz et appeler sa compagnie de gaz.

Crédit photo : iStock

L’odeur d’oeuf pourri peut également provenir de… l’eau courante ! Généralement, c’est le signe que votre chauffe-eau commence à se dégrader. Un problème qu’il faut résoudre en faisant appel à un spécialiste pour remplacer des pièces comme les tiges d’anode.

Par ailleurs, prenez garde aux odeurs sucrées provenant de la climatisation, que ce soit des climatiseurs, des réfrigérateurs et des appareils de chauffage. Cette odeur peut indiquer une fuite de liquide de refroidissement, qui nécessite une intervention immédiate. Il est alors conseillé de nettoyer les filtres à chaque saison et de passer l’aspirateur sur les condensateurs des réfrigérateurs tous les six mois.

Crédit photo : iStock

Des odeurs indésirables à dégager

Dans votre salle de bains, si vous sentez l’odeur des égouts, cela signifie qu’il faut vérifier les siphons. Pour remédier à cela, il suffit d’ouvrir l’eau toutes les deux semaines et de remplir le siphon. Dans les toilettes, c’est un autre type d’odeur qui peut sévir : l’odeur d’ammoniaque ou d’urine ! Ces odeurs peuvent être le signe que l’anneau de cire à la base des toilettes, qui sert à empêcher les gaz d’égout de se diffuser dans la pièce, est cassé. Il faut donc le remplacer.

Crédit photo : iStock

Deux autres odeurs assez évidentes sont dangereuses pour la santé comme le renfermé ou le moisi. Généralement, des taches jaunâtres sur les murs ou des fissures au niveau des joints sont la conséquence d’une lente fuite d’eau à l’intérieur des murs et dégagent des odeurs dangereuses pour la santé des plus vulnérables comme les personnes souffrant d’allergies ou de problèmes respiratoires.

Enfin, l’odeur de brûlé provenant d’appareils est aussi à prendre très au sérieux car elle peut signifier une défaillance électrique au niveau des appareils, du câblage et des prises de courants, ce qui peut provoquer des incendies. Un risque que vous courez également cas d’odeur de fumée, car il n’y pas de fumée sans feu.