Voulant se faire un “lifting fessier”, une influenceuse meurt après une opération de chirurgie esthétique

Yulia Burtseva, une influenceuse russe, est décédée à l’âge de 38 ans après avoir eu recours à une opération de chirurgie esthétique pour se refaire les fesses.

Le 4 janvier dernier, sur le réseau social VK, Yulia Burtseva annonçait son arrivée à Moscou avec beaucoup d’enthousiasme. Résidente à Naples, en Italie, cette influenceuse russe âgée de 38 ans s’était rendue dans la capitale russe afin de subir un “lifting fessier” dans une clinique privée.

Une opération facturée près de 5 000 euros et garantie “sans risques”, selon le site internet de la clinique Elmas.

Crédit photo : Yulia Burtseva

Cependant, l’opération a viré au drame. La créatrice de contenus a été victime d’un choc anaphylactique, une réaction allergique grave, dans la foulée de son opération. Yulia Burtseva a été transportée d’urgence à l’hôpital avant de décéder sur place malgré l’intervention des médecins.

Le médecin… n’en était pas un

Selon les premiers éléments de l’enquête, les soupçons se tournent vers le médecin qui a pratiqué l’acte. Selon plusieurs sources, l’homme, identifié comme étant originaire du Tadjikistan, « n’était pas médecin », et ne possédait pas les diplômes requis.

Visé par une enquête criminelle par le Comité d’enquête de la Fédération de Russie pour homicide involontaire par négligence dans l’exercice de ses fonctions, l’homme risque une peine de trois ans de prison.

Crédit photo : Yulia Burtseva

Suivie par plus de 70 000 personnes sur les réseaux sociaux avant sa mort, Yulia Burtseva partageait à ses abonnés sa vie de famille avec son mari Giuseppe et leur fille unique en Italie.