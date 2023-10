Vous n'arriverez pas à répondre à ces 50 plus gros dilemmes

Pour ambiancer vos soirées, lancez un jeu des dilemmes. Les règles sont simples : plus le dilemme est dur, plus on rigole ! Voici 50 dilemmes hyper durs à répondre.

Vous êtes en soirée et l'ambiance n'est pas au max ? Vous avez tout essayé : jeux de cartes, action ou vérité et jeux de société. Mais rien n'y fait. Alors, pour lancer la fête, on vous conseille de proposer un jeu des dilemmes. En plus de beaucoup rigoler, vous allez en apprendre un peu plus sur les personnalités des uns et des autres. Avec ce jeu, le plus dur sera de faire un choix.

Un dilemme, un choix, une morale. Arriverez-vous à faire un choix ? Crédit : I Stock

Dilemme N°1 sur la famille :

Tu préfères ton père OU ta mère ?

Dilemme N°2 sur la vie :

Tu préfères vivre dans le passé OU dans le futur ?

Dilemme N°3 sur la vie :

Tu préfères pouvoir te téléporter à n'importe quel moment OU pouvoir lire dans les pensées ?

Dilemme N°4 sur la famille :

Tu préfères être la personne la plus intelligente OU la plus drôle de ta famille ?

Dilemme N°5 sur la famille :

Tu préfères coucher avec ta mère OU avec ta sœur ?

Dilemme N°6 sur la vie :

Tu préfères ne jamais t'arrêter de parler OU être muet?

Dilemme N°7 :

Tu préfères avoir un pénis de la taille d'un téton OU des tétons de la taille d'un pénis ?

Dilemme N°8 sur la mort :

Tu préfères savoir comment tu vas mourir OU quand tu vas mourir ?

Dilemme N°9 sur l'argent et l'éthique :

Tu préfères avoir un million d’euros à ton nom OU dépenser 1000 euros pour chaque sans-abri ?

Dilemme N°10 sur la vie :

Tu préfères perdre la vue OU le toucher ?

Ces dilemmes sont cornéliens et le choix est difficile. Crédit : I Stock

Dilemme N°11 :

Tu préfères devoir d’annoncer à ta famille à chaque fois que tu pètes OU que tu fais caca ?

Dilemme N°12 sur le sport :

Tu préfères supporter l'OM et vivre à Paris OU supporter le PSG et vivre à Marseille ?

Dilemme N°13 sur le physique :

Tu préfères avoir seulement 2 grandes dents jaunes OU ne pas avoir de dents du tout ?

Dilemme N°14 :

Tu préfères envoyer un SMS destiné à ta moitié à ton patron OU recevoir un message de ton patron destiné à sa moitié ?

Dilemme N°15 :

Tu préfères avoir le pouvoir de te sortir d’une situation inconfortable OU de mettre les autres dans une situation inconfortable ?

Dilemme N°16 :

Tu préfères être payé(e) pour du sexe OU payer pour du sexe ?

Dilemme N°17 :

Tu préfères faire l'amour à ta mère mais avec l'esprit de ta moitié OU faire l'amour à ta moitié avec l'esprit de ta mère ?

Dilemme N°18:

Tu préfères tromper OU être trompé ?

Dilemme N°19 :

Tu préfères avoir 12 enfants OU ne jamais en avoir ?

Dilemme N°20 :

Tu préfères envoyer, par erreur, des photos coquines à ton patron OU à tes parents ?

Un dilemme, plusieurs options, un choix : passez une bonne soirée entre amis. Crédit : I Stock

Dilemme N°21 :

Tu préfères mourir de chaud OU mourir de froid ?

Dilemme N°22 :

Tu préfères n'avoir qu'un ami toute ta vie OU changer d'ami tous les ans ?

Dilemme N°23 :

Tu préfères offrir un cadeau OU en recevoir ?

Dilemme N°24 :

Tu préfères être fidèle OU ne plus jamais manger de chocolat de ta vie ?

Dilemme N°25 :

Tu préfères lire le même livre toute ta vie OU manger que du chocolat à tous les repas ?

Vos dilemmes les plus durs N°26 :

Tu préfères surprendre tes parents pendant l’amour OU que tes parents te surprennent ?

Vos dilemmes les plus durs N°27 :

Tu préfères faire l’amour une fois dans ta vie avec un orgasme OU faire l’amour tous les jours mais ne jamais l'atteindre ?

Vos dilemmes les plus durs N°28 :

Tu préfères ne plus jamais manger salé OU ne plus jamais manger sucré ?

Vos dilemmes les plus durs N°29 :

Tu préfères avoir la diarrhée devant ta moitié OU vomir au travail?

Vos dilemmes les plus durs N°30 :

Tu préfères vivre dans un seul pays du monde toute ta vie OU être dans l'obligation de changer de pays tous les mois ?

Voici les 50 dilemmes les plus absurdes. Crédit : I Stock

Vos dilemmes les plus durs N°31 :

Tu préfères être en conflit avec tes parents OU avec ta moitié ?

Vos dilemmes les plus durs N°32 :

Tu préfères perdre tes ongles OU toutes tes dents ?

Vos dilemmes les plus durs N°33 :

Tu préfères trahir un ami OU te faire trahir par un ami ?

Vos dilemmes les plus durs N°34 :

Tu préfères ne plus avoir d'opinions OU toujours avoir un mot à dire sur tout ?

Vos dilemmes les plus durs N°35 :

Tu préfères manger dans un biberon toute ta vie OU te déplacer en portant une couche visible pour le reste de ta vie ?

Vos dilemmes les plus durs N°36 :

Tu préfères être complètement bourré dès que tu bois un verre OU ne jamais être bourré ?

Vos dilemmes les plus durs N°37 :

Tu préfères avoir une langue de 20 centimètres OU des ongles de 10 centimètres?

Vos dilemmes les plus durs N°38 :

Tu préfères porter tes habits en deux tailles plus grandes OU en deux tailles plus petites?

Vos dilemmes les plus durs N°39 :

Tu préfères aimer OU être aimé ?

Vos dilemmes les plus durs N°40 :

Tu préfères que tout le monde raconte des rumeurs sur toi OU que personne ne parle jamais de toi ?

Une fois les dilemmes posés, il va falloir faire un choix. Crédit : I Stock

Vos dilemmes les plus durs N°41 :

Tu préfères avoir mauvaise haleine OU puer des pieds ?

Vos dilemmes les plus durs N°42 :

Tu préfères manger des crottes de nez OU des cires d'oreilles?

Vos dilemmes les plus durs N°43 :

Tu préfères être cocu.e et ne pas le savoir OU apprendre que ta moitié aime les personnes du même sexe ?

Vos dilemmes les plus durs N°44 :

Tu préfères mourir avant OU après ton/ta partenaire?

Vos dilemmes les plus durs N°45 :

Tu as gagné 130 millions d'euros à l’Euromillions. Tu préfères que ta famille soit au courant OU tu gardes le secret ?

Vos dilemmes les plus durs N°46 :

Tu préfères revivre la même journée encore et encore OU mourir demain ?

Vos dilemmes les plus durs N°47 :

Tu préfères devenir une actrice porno sous-payée OU devenir une prostituée qui gagne bien sa vie?

Vos dilemmes les plus durs N°48 :

Tu préfères manger du chocolat qui a le goût de la m*rde OU de la m*rde qui a le goût du chocolat ?

Vos dilemmes les plus durs N°49 :

Tu préfères avoir toutes les connaissances du monde OU ne rien savoir du tout ?

Vos dilemmes les plus durs N°50 :

Tu préfères la famille de ton père OU celle de ta mère ?