20 meilleurs mêmes sur l'amour

Voici notre sélection des mèmes les plus drôles sur l’amour. Ils vous feront rire et rappeler à quel point la vie de couple n’est pas toujours rose.

10 mèmes sur l’amour les plus drôles

Parce qu’il est bon de rire, nous avons rassemblé les mèmes les plus drôles sur le quotidien des couples et celui d’une personne qui a le béguin dans cette sélection.

1- Lorsque vous recevez un texto de votre «crush»

Un même avec Carlos dans Bob l’éponge. Crédit : funnyandrandompostss

Ce mème sur l’amour a fait le tour des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram…). Depuis que le terme «crush» a fait son apparition, tout le monde essaie de faire une blague là-dessus. Ce mème fait allusion à une personne qui a avoué ses sentiments pour la première fois et qui découvre la réponse via sa boîte de messagerie. Attention, vous risquez de faire pareil. N’hésitez pas à vous entourer de vos amis avant de réaliser un tel acte.

2- Quand vous êtes fous amoureux

Homer et Marge Simpson à la piscine. Crédit : weevdone.com

Ceux qui sont dans une relation amoureuse comprendront tout de suite ce même très drôle. Lorsque vous débordez d’amour pour votre partenaire, tout ce qui se rapporte à lui vous fait sourire. Et lorsque vous avez en totale adoration devant votre tendre moitié, votre expression sera identique à celle de Marge Bouvier, l’épouse de Homer Simpson. Cette dernière aime tellement son mari qu’elle a toujours les yeux pleins d’amour malgré le fait qu’il fasse souvent des bêtises.

3- Le coup de foudre

Deux âmes sœurs. Crédit : pausecafein.fr

Le coup de foudre n’est pas pour tout le monde. Parfois, il est si difficile de rencontrer la personne avec qui partager sa vie qu’il est tout à fait normal de devenir un vrai pot de colle. Ce mème très drôle repéré sur Instagram et qui a fait le buzz vous fera peut-être penser à vous. Il illustre à merveille ce que font les âmes sœurs lorsqu’elles se rencontrent et qu’elles vivent enfin une relation de couple parfaite.

4- Le réveil du matin

Un petit singe qui sourit bêtement. Crédit : Lovbliz

Vous est-il déjà arrivé de dormir chez votre amoureux ou amoureuse, et qu’il vous dise à votre réveil que vous êtes beau ou belle ? Ce même illustre la tête que vous faites en entendant ces mots réconfortants. Même si nous savons tous que nous sommes quasiment moches le matin avec les cheveux en bataille et les yeux gonflés, difficile de ne pas sourire bêtement en recevant ces compliments. Ce même plein d’humour reflète bien la réalité.

5- Le titanic

Une drôle d’illustration de Jack et Rose dans Titanic. Crédit : iFunny memes

La grande histoire d’amour entre Jack et Rose dans le film Titanic est idéale pour les soirées en amoureux. Il fortifie souvent les relations et favorise les échanges. Cependant, dans un couple, chacun n’a pas la même vision des choses. Si pour chaque femme, il raconte une histoire passionnante, pour les hommes, c’est toute autre chose. Ce même très drôle représente ce que la gent masculine a réellement à l’esprit au moment de visualiser ce film romantique.

6- Lorsque vous dites à votre mamie que vous avez faim

Crédit : NorniTUBE

L’amour entre une grand-mère et son petit-fils ou sa petite-fille est très fort. Les mamies ne comptent ni le temps ni l’argent lorsqu’il s’agit de faire plaisir à leur petit bout de choux. Voici l’un des mêmes les plus drôles qui a circulé sur les réseaux. Il illustre avec humour ce qu’une grand-mère ferait en sachant que son bébé meurt de faim. Elle lui a concocté un festin pour nourrir tout un régiment. La photo est à mourir de rire.

7- Votre tête lorsque vous avez faim

De la nourriture à volonté. Crédit : blagues-et-dessins.com

Après plusieurs années de vie de couple, les sentiments envers son amoureux ou son amoureuse peuvent changer. Le créateur de ce même vous propose une version hilarante. Il suppose que la nourriture risque de remporter la victoire si le choix s’imposait entre aimer et manger. Ce mème a beaucoup circulé sur Instagram et les autres réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. En seulement quelques semaines, des milliers de personnes l'ont partagé sur leur compte personnel.

8- Les jeux de couple

Un couple faisant un jeu. Crédit : humour-france.fr

Voici un autre même hilarant que vous ne vous lasserez pas de regarder. Les jeux de couple sont toujours très agréables et ont le pouvoir de renforcer la belle relation que vous entretenez avec votre partenaire. Cependant, ces deux amoureux prouvent le contraire en écrivant des propos très drôles à propos de leur partenaire respectif. La femme a écrit derrière le dos de son amoureux qu’elle attendait un bébé. Son amoureux, quant à lui, avoue être stérile. Bien évidemment, il ne s’agit que d’une blague.

9- Les petits gestes d’attention dans un couple

Lien image : Un couple chez le thérapeute. Crédit : Jules17

Afin d’apporter un peu de piment dans votre relation de couple, il est conseillé de vous offrir respectivement un petit cadeau (bijoux, fleurs, chocolats…) de temps en temps. Cependant, lorsque l’un des partenaires n’est pas du tout romantique, il est difficile de lui faire comprendre l’importance de ce geste. Voici un exemple très drôle de ce qui se passerait si un grand macho prenait rendez-vous chez un psychologue pour essayer de sauver sa relation amoureuse.

10- La rupture amoureuse

La réalité dans une vie de couple. Crédit : Freud, la littérature et moi

La rupture fait malheureusement partie de la vie de couple. Si pour les hommes, les premiers jours sont sans souffrance, pour les femmes, ils sont plus difficiles à gérer. Cependant, après quelques mois, les femmes savent très bien se consoler seules et ainsi vivre plus épanouies. Voici l’idée que le créateur de ce même a à l’esprit lorsqu’il rencontre ce genre de couple. L’illustration est à mourir de rire. Il a d’ailleurs fait le buzz sur les réseaux sociaux.

10 mèmes sur les célibataires

Les mêmes sur les célibataires sont tellement nombreux et drôles que la liste ne finirait certainement pas. Nous avons donc décidé de sélectionner ceux qui nous ont fait le plus rire afin de vous remonter le moral si vous êtes encore en quête de votre âme sœur.

1- Lorsque la personne la plus moche est en couple et pas vous

L’expression d’un visage étonné. Crédit : Mlaiser.com

La vie est parfois injuste. Trouver l’amour n’est pas aussi facile que vous le pensiez. Ce même vous fera prendre conscience de la dure réalité tout en vous faisant rire aux éclats. En effet, comme dit le dicton : l’habit ne fait pas le moine. Il peut arriver que la personne que vous jugez être la plus laide du monde vive le parfait amour et pas vous. Cependant, ne perdez pas espoir, vous trouverez certainement votre partenaire de vie au moment opportun.

2- Quand votre crush éprouve le même sentiment

Un homme amoureux. Crédit : bar.ns

Il n’est pas facile d’avouer ses sentiments. De nombreuses questions et appréhensions peuvent vous hanter jusqu’à ce que vous parveniez à déclarer votre flamme. Et pourtant, en prenant des risques, vous serez certainement récompensé. Voici la tête que vous feriez si vous avouiez vos sentiments à votre «crush» et qu’il vous dise qu’il est, lui aussi, tombé sous votre charme. Soyez donc plus courageux et n’ayez pas peur de vous lancer.

3- Que faire une fois en couple

Un célibataire en pleine confusion. Crédit : https : //encrypted-tbn0.gstatic.com/

La vie de couple peut être effrayante pour ceux qui ne l’ont jamais vécue. Beaucoup de questions viennent à l’esprit au moment où vous éprouvez des sentiments pour quelqu’un. Voici un même très drôle qui illustre ce qu’un célibataire a en tête lorsqu’il envisage de s’engager dans une relation amoureuse. Il a été partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Et pourtant, il est difficile de s’en lasser.

4- Les célibataires qui donnent des conseils de couple

L’expression d’un célibataire donnant des conseils de couple. Crédit : Asuna

La plupart des célibataires adorent donner des conseils de couple. Parfois, cette fâcheuse habitude a tendance à énerver. Si vous avez des amis qui font exactement pareil, n’hésitez pas à leur partager ce même très drôle. Vous les aiderez surement à se remettre en question et à appliquer leurs propres conseils pour trouver le partenaire idéa, et ainsi vous laisser un peu tranquille.

5- Pourquoi êtes-vous toujours célibataire

L’expression du tout puissant. Crédit : Cheezburger

Si vous avez la foi, vous pouvez toujours espérer des miracles. Cette illustration pleine d’humour vous est destinée si vous êtes célibataire depuis trop longtemps. Selon le créateur de ce mème, votre situation amoureuse actuelle est tout à fait explicable. D’après lui, le bon Dieu est toujours en train de planifier votre vie et de vous créer une histoire d’amour des plus passionnantes. En attendant, vous pouvez partager cette drôle d’interprétation à vos amis.

6- Les célibataires et la Saint-Valentin

La Saint-Valentin des célibataires. Crédit : site drôle

La Saint-Valentin est certainement l’une des périodes les plus pénibles pour les célibataires. Pour ne pas vous apitoyer sur votre sort et relativiser la situation, rien ne doit vous empêcher de boire un verre et de trinquer avec des amis. Voici la tête que vous feriez si vous restiez seul chez vous. Cette illustration vous fera rire aux éclats et prendre conscience qu’il est préférable de sortir. Elle a inspiré d’autres mèmes encore plus drôles.

7- Le bonheur d’être célibataire

Un homme qui soutient ses propos. Crédit : Association Nationale des Célibataires du Congo

Si certains ne peuvent pas vivre sans leur partenaire, d’autres font le choix de rester solitaire jusqu’à la fin de leur vie. Ces derniers considèrent le fait d’être célibataire comme une chance inestimable. Pour eux, vivre en couple est inenvisageable. Voici un des arguments que ces derniers peuvent vous sortir si vous leur demandiez la raison d’une telle décision. La tête que fait l’homme dans cette illustration est à mourir de rire.

8- La saison des pieds froids

Un célibataire en hiver. Crédit : HUMOUR DE MEC

Pour les célibataires, l’hiver est une saison bien pénible. Si les autres profitent de la présence de leur partenaire pour vivre dans unpetit cocon, ceux-ci doivent toujours de débrouiller seuls. Voici un exemple très drôle de ce que ces solitaires endurent pendant cette saison. Pour eux, les nuits sont particulièrement froides. Et pour cause, afin de se réchauffer le pied droit, ils n’ont d'autre choix que de se servir de leur pied gauche, contrairement aux couples qui peuvent se réchauffer mutuellement.

9- Attention aux autres filles !

Illustration d’une greluche. Crédit : 5AD DATEMG

Partager sa vie sentimentale sur les réseaux sociaux n’est pas toujours une bonne idée. En effet, si par malheur, vous vivez une rupture, tout le monde est susceptible de le savoir. Voici un même hilarant qui montre comment la greluche de votre compte Facebook se réjouit de votre séparation. Eh oui, tout le monde n’a pas envie de vous voir heureux. Ce message drôle a fait le tour d’Internet et se classe parmi les meilleurs mêmes à partager pour faire rire vos amis aux éclats.

10- Quand vous êtes prêt à tout pour être en couple

L’expression d’un homme déçu. Crédit : https : //encrypted-tbn0.gstatic.com/

Certains sont prêts à faire l’impossible pour sortir de leur statut de célibataire. Entre payer l’addition au restaurant, acheter des places pour un concert hors de prix, offrir un cadeau a une valeur inestimable… les options sont très variées. Et lorsque tout ne se déroule pas comme prévu, vaut mieux en rire qu’en pleurer. Voici un même plein d’humour, mais qui peut tout à fait se produire pendant un premier rendez-vous si les sentiments ne sont pas réciproques. Nous espérons que cela ne vous concernera pas.