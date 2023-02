Vous voulez envoyer un message d’amour original pour faire rire votre amoureux ? Voici 50 messages drôles sur l’amour que vous pourrez lui envoyer à n’importe quelle occasion. Sourire et fou rire seront au rendez-vous !

Aujourd’hui, on va vous parler d’amour et d’humour. Mais attention, pas n’importe lesquels : l’amour avec un grand A et l'humour avec un grand H ! Même si la Saint-Valentin est déjà passée, et qu’il va falloir attendre un peu plus d’un an avant de célébrer à nouveau cette fête de la Saint-Valentin, il ne faut pas attendre pour célébrer l’amour que l’on porte à son chéri ou sa chérie. Si certains vont réciter des poèmes, ressortir des citations de personnalités célèbres ou encore écrire leurs propres textes pour faire plaisir à leur chéri(e), son amoureux ou son petit-ami (appelez-le avec les mots tendres que vous voulez), d’autres s’envoient des messages d’amour quotidiens.

Souvent sous forme de textos, avec ou sans emojis, ces textes courts envoyés depuis les smartphones peuvent mélanger amour et humour, deux mots qui s’associent à merveille. Aujourd’hui, nous nous sommes concentrés sur les messages d’amour et d’humour qu’une fille peut envoyer à un garçon.

Des messages d’amour drôles à envoyer à tout moment

Avis donc à vous mesdames en panne d’inspiration de messages, cet article est fait pour vous ! Découvrez sans attendre notre sélection de 50 sms drôles à écrire à votre amoureux. Non vous ne rêvez pas, nous vous proposons 50 exemples de textes mélangeant amour et humour. Sourire et fou rire garantis ! On préfère vous prévenir, le plus dur sera de choisir parmi ces 50 exemples.

50 exemples de sms drôles à écrire à votre amoureux

SMS 1 : Tu es mon humain préféré. Tu es mon terrien préféré. Tu es mon univerien préféré. Bref, tu es celui qui j’aime le plus...et ce, même si un bel extraterrestre bien charpenté venait pour m’enlever !

Texto 2 : Si tu es adorable tu peux m’appeler « mon bébé ». Si tu es tendre tu peux m’appeler « ma chérie ». Si tu es chaud tu peux m’appeler ce soir.

Message 3 : MoiSansToiCestCommeUnePhraseSansEspace.CestMocheEtSansInteret.

SMS 4 : EJ T’MEIA ! Allez, à toi de jouer ! Tu dois déchiffrer mon message hyper compliqué !

Texto 5 : Je t’aime tellement que je ne peux même pas le mettre en mots. Heureusement, les emojis existent.

Message 6 : Tout ce dont j’ai besoin dans la vie c’est toi...et le wifi ! Et des bières. Et Netflix. Et du chocolat. Mais c’est tout je te promets !

SMS 7 : Même si tu as les pires goûts musicaux du monde, je suis toujours totalement fou amoureux de toi !

Texto 8 : À part le chocolat, tu es mon dessert préféré !

Message 9 : Sais-tu comment j’ai su que tu étais la bonne personne pour moi ? Parce que tu es la seule personne que je peux supporter plus de 6 heures !

SMS 10 : Tu es ma frite et je suis ton hamburger. Nous sommes parfaitement faits l'un pour l'autre !

Texto 11 : Pourrais-tu me dire quelle est la plus belle chose dans ce monde ? Un indice : C’est le second mot de la première phrase !

Message 12 : J’allais t’envoyer un gentil SMS, mais j’ai réalisé que la batterie de mon téléphone était faible, alors je l’ai chargé à la place.

SMS 13 : Je demande peu d’entretien. Donne moi de l’amour, de la nourriture, quelques sorties et je resterais toujours avec toi !

Texto 14 : Je promets de t’aimer toujours même lorsque tu seras tout colère et tout grincheux après la défaite de ton équipe préférée !

Message 15 : Si tu étais du gruyère je serais une souris pour te grignoter. Si tu étais du lait, je serais un chat pour te laper. Si tu étais une souris...je serais toujours un chat afin de te dévorer petits bouts par petits bouts.

SMS 16 : Tu me rends plus heureuse que lorsque je vois mon plat préféré arriver alors que nous sommes assis à une table de mon restaurant préféré !

Texto 17 : J'ai toujours voulu la meilleure pour toi... ce qui est évidemment moi !

Message 18 : Tes yeux sont remplis de magie et j’ai été envoûté au premier regard. Je peux passer ma vie entière simplement à te regarder dans les yeux pour toujours. Alors je te remercie de porter des lunettes de soleil à partir de maintenant car je ne peux pas te regarder toute la journée ainsi !

SMS 19 : Je t’aime plus que le café… mais s’il te plaît, ne me fais pas choisir entre les deux.

Texto 20 : L’amour est en fait quelque chose de très étrange. Je viens de me rendre compte qu’il est tout de même assez difficile d’aimer et d’être intelligent en même temps. Dans ma tête il y a actuellement plein de niaiseries romantiques que je n’oserais jamais te dire…

Message 21 : Sans toi, je suis comme un océan sans plage, un cheeseburger sans fromage, un téléphone sans appareil photo !

SMS 22 : J’ai complètement craqué pour ta personnalité exceptionnelle ! Ton corps sexy et magnifique n’était pas indispensable, mais je l’accepte quand même parce que je suis généreuse/généreux.

Texto 23 : L’amour c’est comme un pet. S’il faut forcer, c’est probablement parce que c’est de la merde.

Message 24 : Amour Bisous Envie J’ai Faire De L’ Des. Remets cette phrase dans l’ordre et tu sauras ce dont j’ai envie. Attention, plusieurs choix sont possibles !

SMS 25 : Je te promets de t’aimer toute la vie si toi aussi tu me promets de ne jamais voler de frites dans mon assiette !

Texto 26 : Je suis heureuse avec toi, car j’ai toujours voulu être avec un homme qui me regarde de la même façon que je regarde un gâteau au chocolat.

Message 27 : Tu es condamné et recherché par la p*lice ! Accusé, tu ne seras jamais libéré qu’après avoir payé une amende de 1000 bisous.

SMS 28 : Tu sais que j’adore te regarder dormir. Tu es si mignon quand tu es au pays des songes. Alors, je me dis que… Tu es un homme vraiment chanceux parce que tu as une femme parfaite à tes côtés !

Texto 29 : J’allais t’envoyer une photo de mes abdos, mais j’ai réalisé que tu les avais déjà vus en personne.

Message 30 : Tu sais quand est-ce que j’ai su que tu étais l’homme de ma vie ? Lorsque j’ai vu tes tatouages… Je me suis dit, cet homme sait prendre une mauvaise décision, puis y rester fidèle !

SMS 31 : Après mon chien, tu es la chose la plus mignonne que j’ai jamais aimé.

Texto 32 : Tous les jours, je suis émerveillée par l’homme que tu es. Enfin sauf aujourd’hui… Aujourd’hui, tu m’énerves au plus haut point. et je n’ai même pas envie de te voir.

Message 33 : Bon, quand j’ai dit que je t’aimerai toujours et quoi qu’il se passe… Je ne voulais pas te pousser à faire autant de conneries. Arrête tout de suite !

SMS 34 : Je suis tellement heureuse, j’ai enfin trouvé un homme avec qui je peux être bizarre, dégueulasse, mais aussi merveilleuse, sans me sentir jugée.

Texto 35 : C’est dingue, un jour tu es entré dans ma vie et je me suis dit « mais qu’est-ce que j’ai fait pour mériter un tel homme ? ». Puis, j’ai compris… Dieu m’a punie, en m’envoyant l’homme le plus bizarre du monde.

Message 36 : Tu es comme un dictionnaire : tu donnes un sens à ma vie. Mais tu es aussi rempli d’informations totalement inutiles qui n’intéressent personne et qui saoulent tout le monde. Message reçu ?

SMS 37 : Mon chéri d’amour, je t’aime tellement… En fait, je t’aime de tout mon ventre ! Oui, je sais, tu t’attendais peut-être à ce que je dise de tout mon cœur, mais mon ventre est bien plus volumineux et généreux.

Texto 38 : Honnêtement, je t’aime tellement que je serai prêt à me battre pour toi. Bon, pas contre n’importe qui ou quoi… Je ne me battrai pas contre un tigre parce qu’il a une mâchoire qui peut littéralement m’arracher la moitié du corps. Je ne me battrai pas contre un ours parce qu’il peut m’étouffer simplement en s’asseyant sur moi. Mais sois sûre que je me battrai contre un chat sans problème. Ces petites bêtes sont vicieuses, tu sais !

Message 39 : Tu aurais dû écouter les conseils de ta mère : « suis ton cœur, mais écoute ton cerveau ». Si tu l’avais écoutée, tu ne serais pas coincé avec moi maintenant !

SMS 40 : Je sais que tu ne crois pas au coup de foudre. Mais honnêtement, le jour où je t’ai accidentellement électrocuté parce que j’avais mal réparé le chargeur de ton ordinateur portable est la preuve que le coup de foudre existe. Non ?

Texto 41 : J’ai souvent entendu dire que l’amour, c’est être stupides ensemble. On doit alors être fous amoureux l’un de l’autre parce qu’on est vraiment idiots séparément. Mais ensemble, on devient des abrutis finis !

Message 42 : J’ai la dalle… En fait, je suis affamée. Et tu sais quoi ? Je t’aime toujours autant ! Et si ça, ce n’est pas de l’amour, je ne sais pas ce que c’est.

SMS 43 : Tu as beaucoup de chance, tu sais ? Je suis archéologue, donc je m’intéresse aux vieilles choses. Alors, plus tu vas vieillir, plus tu vas devenir beau et obsédant pour moi.

Texto 44 : L’amour avec toi, c’est comme une balade dans un parc. Enfin, seulement si le parc en question est Jurassic Park !

Message 45 : Oui, j’ai rayé ta voiture… Mais ce n’est pas une raison d’être en colère contre moi ! Ce n’est pas de ma faute si les gens ne savent pas conduire. Si tu continues comme ça, je vais devoir accrocher une cape sur ton dos et t’appeler Super Fâché.

SMS 46 : Petit conseil pour l’avenir, mon chéri (afin d’éviter une autre dispute). Quand je dis « quoi », je ne te demande pas de répéter ce que tu as dit. J’ai très bien entendu les mots qui sortaient de ta bouche. Je te donne l’occasion de retirer ce que tu as dit, de te repentir et de mentir, en disant quelque chose de gentil.

Texto 47 : Tu peux dire ce que tu veux à propos de moi. Mais je pense que le fait que je sois capable de transformer une phrase de six mots en une dispute de cinq heures exige un grand talent. En fait, je suis quelqu’un de super doué !

Message 48 : Chéri, je t’aime tellement que je suis prête à faire fonctionner notre relation iPhone/Samsung. Enfin, jusqu’à ce que je casse « sans faire exprès ton téléphone » pour le remplacer par un iPhone.

SMS 49 : On dit que l’amour est aveugle… C’est peut-être vrai pour certains, mais le matin quand je me réveille et que je vois ton visage, je retrouve la vue !

Texto 50 : Je t’envoie ce message drôle d’amour afin de te souhaiter une bonne journée. Je sais que c’est la seule chose positive que tu vas voir aujourd’hui…

D’autres sélections de textes 100% amour et humour

