S'habiller en noir renvoie une image d'intelligence, de sex-appeal et de confiance en soi, selon une étude

Si vous portez du noir pour paraître plus mince, vous serez surpris d'apprendre qu'il présente encore plus d'avantages ! Selon des chercheurs qui ont interrogé plus de 1 000 personnes sur leurs associations avec différentes couleurs, porter du noir peut apporter de la confiance, de l'attrait et de l'intelligence à une personne.

Crédit : soniaheartsfashion / Instagram

L'enquête a été menée par Buytshirtsonline, une société de vente de vêtements en ligne basée au Royaume-Uni. Les chercheurs ont présenté aux participants à l'enquête des photos presque identiques de personnes du genre opposé, la seule chose qui avait changé était la couleur de leur tenue vestimentaire. Dans le cadre de l'étude The Perception of Color, les participants ont été invités à indiquer quelles couleurs correspondaient, selon eux, à certains traits de caractère. Et dans l’immense majorité des cas, le noir a pris la tête du classement dans toutes les catégories positives comme le sex-appeal, la fiabilité et l'intelligence.

A contrario, selon l'étude, le rose était lui associé très régulièrement à toutes sortes de connotations négatives. Et les résultats sont parlants puisque seuls 5 % des participants ont déclaré que les personnes intelligentes porteraient du rose. Outre le noir, les participants ont également cité le bleu et le blanc comme marqueurs d'intelligence. Il a également été constaté que le noir est la couleur parfaite à porter lorsque vous essayez d'impressionner quelqu'un sans paraître vulgaire ou avide d'attention. En outre, 66 % des femmes pensent que le noir est la couleur la plus attrayante pour un homme, et 48 % des hommes préfèrent le noir pour les femmes.

Crédit : addicfashion

Le noir, couleur la plus positive

D'autre part, les couleurs qui n'étaient guère associées à la confiance, à l'attrait et à l'intelligence étaient l'orange, le jaune, le vert et le brun. L'orange était en fait la dernière couleur que les gens identifiaient comme une couleur de confiance, tout comme le rose était considéré comme « pas intelligent ». Le rouge et le noir étaient considérés comme plutôt attirants physiquement, mais le premier était également marqué comme un signe d'arrogance. En conclusion, le noir représentait davantage de traits « positifs » (à l'exception de la générosité) et était à peine mentionné lorsqu'il s'agissait de caractéristiques négatives comme l'arrogance. Les gens ont donc tendance à avoir une meilleure opinion d'une personne en noir que d'une personne portant d'autres couleurs.

Intéressant, n’est-ce pas ?