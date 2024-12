Vous pouvez vivre au coeur d'un domaine extraordinaire pour 980 euros par mois

Situé dans l’Oise, le domaine de Chaalis propose à la location un nouveau logement accessible à 1 100 euros par mois, au milieu d’un site culturel, historique et touristique.

Dans la forêt d’Ermenonville, dans l’Oise, le domaine de Chaalis s’étend sur 1000 hectares et reçoit quotidiennement des visiteurs avides de s’imprégner de l’histoire séculaire des lieux. Le domaine, qui comporte des ruines vieilles du XIIème siècle, un château, une orangerie, une chapelle construite au XIIIème siècle et une roseraie, a été élu troisième monument préféré des Français en 2023.

Au cœur de ce domaine, il existe également des logements accessibles à la location pour les particuliers. Il s’agit d’un ensemble de bâtiments, appelés “les anciens communs” qui étaient habités, par des agriculteurs, des forestiers ou des employés du domaine.

Crédit photo : Orpi

Aujourd’hui, l’administrateur du domaine de Chaalis, Alexis de Kermel, souhaite valoriser ces logements au mieux à coups de rénovations afin de les proposer à la location. Ainsi, cela lui permet d’éviter la dégradation des bâtiments, de recevoir un loyer qui permettra de financer la préservation du domaine.

Un nouvel appartement en location

Depuis plusieurs années, deux familles vivent déjà dans l’enceinte de Chaalis. L’une d’entre elles a un projet de créer des chambres d’hôtes dans une maison à l’ancienne ferme de Chaalis.

“Les gens qui y habitent témoignent du domaine, ils ont une approche un peu différente des visiteurs. C’est intéressant d’avoir cette diversification : un monument est fait pour être visité mais une autre partie est faite pour accueillir des gens”.

Crédit photo : Orpi

Dans cette perspective d’accueillir de nouveaux habitants, le domaine de Chaalis propose un nouvel appartement flambant neuf à la location depuis quelques jours. Il s’agit d’un duplex de 3 pièces de 51,02 mètres carrés, composé de deux chambres, d’une salle de bains et d’un séjour de 29,95 mètres carrés avec une cuisine équipée.

Crédit photo : Orpi

Le bien est disponible à la location pour la somme de 980 euros par mois, charges comprises selon l’agence immobilière Orpi. Une fois que l’appartement sera loué, une autre petite maison située sur le domaine devrait être rénovée et valorisée. Entre 2026 et 2030, l’administrateur du domaine prévoit de faire un logement par an et de développer l’hébergement touristique.