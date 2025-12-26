Ni les pieds froids ni les températures glaciales : la véritable cause des rhumes est le contact avec l'air pollué

Contrairement à la croyance générale, le rhume ne s'attrape pas à cause du froid, mais à cause de la qualité de l’air qui propage les microbes.

Généralement, la sensation de froid commence par les extrémités, par les mains et les pieds. Ainsi, même en intérieur, on vous recommande souvent de porter des chaussettes ou des chansons pour préserver ce sentiment d’être au chaud. Lorsque nous attrapons un rhume, on se dit naturellement qu’on ne s’est pas assez protégé du froid.

Cependant, selon le médecin et créateur de contenu espagnol Manuel Viso, c'est complètement faux.

« Les rhumes ne pénètrent pas par les pieds et ne proviennent pas du froid, ils se transmettent par l'air ou les mains »

Manuel Viso s'adresse directement aux générations plus âgées et explique comment les rhumes se propagent réellement en utilisant des termes simples dans une vidéo TikTok qui a rapidement été vue des milliers de fois. Son objectif est de remettre à jour une croyance transmise depuis des décennies en combinant science et affection, plutôt que d'essayer de critiquer les grands-parents.

Un rhume ne commence pas dans les pieds

La vidéo de Manuel Viso commence par ces mots :

« Grands-parents du monde entier, nous devons parler. Nous vous adorons, mais la science nous dit que les rhumes ne sont pas causés par le froid et ne pénètrent pas par les pieds. »Il précise que les rhumes sont causés par des virus plutôt que par des sols froids.« Ils proviennent de virus qui se propagent dans l'air ou par les mains, puis pénètrent par le nez, la bouche ou les yeux »

Lorsque vous touchez votre visage avec des mains qui portent des particules virales ou que vous inhalez des virus présents dans l'air, vous pouvez attraper un rhume. Il simplifie encore davantage les choses en disant :

« Même si un enfant est pieds nus, s'il n'y a pas de virus, il n'attrapera pas froid... C'est aussi simple que cela. Ses pieds peuvent-ils avoir froid ? Oui. Cela le rend-il malade ? Non. Est-il parfois plus confortable de porter des chaussettes ? Oui, également ».

Comment se protéger d'un risque de rhume ?

En d’autres termes, les chaussettes n'empêchent pas les virus de vous atteindre, mais elles contribuent au confort.

En soulignant que les virus qui pénètrent par la bouche, le nez ou les yeux, plutôt que par la plante des pieds, provoquent des rhumes, il insiste sur l'importance d'une bonne hygiène des mains et d'une attention particulière à l'air que nous respirons.

En réalité, les conseils pour éviter d’attraper un rhume concernent surtout notre comportement plutôt que notre tenue vestimentaire. Par exemple, il est préférable d’éviter tout contact étroit si quelqu'un autour de vous est malade. Aussi, lavez-vous souvent les mains : les enfants adorent toucher à tout, mais cela comporte le risque de toucher également le virus. Se laver souvent les mains les aidera à se protéger des germes.

Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche car ce sont les endroits les plus vulnérables où le virus peut pénétrer dans l'organisme. Prenez des mesures pour assainir l'air : ouvrez les fenêtres ou les portes pour laisser l'air frais de l'extérieur purifier votre intérieur. Et si vous ou quelqu'un d'autre vous sentez déjà un peu malade, couvrez-vous la bouche et le nez lorsque vous toussez ou éternuez et restez chez vous tant que le virus est encore trop actif.