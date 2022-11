10 conseils pour relooker des meubles anciens

Vous avez récupérer des vieux meubles de votre grand-mère qui ne s’accordent pas avec votre déco ? Vous avez trouvé des meubles anciens dans la rue ou dans une déchèterie et vous voulez leur donner une deuxième jeunesse ? Ou vous en avez tout simplement marre de votre commode, votre table ou votre armoire qui ne sont plus au goût du jour ? Voici dix conseils pour relooker des meubles anciens avec style !

Depuis plusieurs années déjà, la tendance est à la déco scandinave : des lignes épurées, des couleurs claires, des motifs graphiques et des design simples. Exit les moulures, les dorures et autres fioritures ; fini les meubles mastocs et les intérieurs surchargés. Les maîtres mots sont la sobriété et le style. Ce n’est cependant pas une raison pour jeter ses vieux meubles ou pour refuser les meubles anciens de sa mamie… Il suffit de les relooker ! En effet, rien ne se perd, tout se transforme.

Conseil n°1 pour relooker un meuble ancien : choisir le bon meuble

Tous les meubles (ou presque, dépendant de leur état) peuvent être relookés. Mais, avant de se lancer, il faut savoir ce que l’on fait. Un débutant préférera commencer par une table de chevet ancienne ou une vieille chaise, bref du petit mobilier, avant de s’atteler à une immense armoire ou à la réfection d’une cuisine ancienne. Ensuite, il faut se préparer : noter ses idées, dessiner son projet avant de le réaliser, prévoir le matériel nécessaire, penser aux différentes étapes de relooking. Cela permettra d’éviter les erreurs et les ratés.

Idée de relooking : commencer petit

Conseil n°2 pour relooker un meuble ancien : préparer le meuble

Avant de peindre un meuble en bois, il convient de le préparer. En commencer par enlever les poignées, par détacher les portes ou sortir les tiroirs. S’il est vernis, il faut commencer par le décaper. S’il est peint ou s’il est en bois brut, il faut le poncer. Sans oublier de bien le nettoyer pour enlever les résidus de bois ou de peinture qui pourrait laisser des traces. Et avant de repeindre le meuble, il ne faut pas oublier d’appliquer une sous-couche pour protéger le bois.

Idée de relooking : poncer ou décaper le meuble avant de le repeindre

Conseil n°3 pour relooker un meuble ancien : repeindre le meuble

Pour relooker un meuble ancien, le plus simple et le plus efficace est souvent de simplement le repeindre. Pour cela, opter pour la bonne peinture, c’est-à-dire de la peinture adaptée au bois. Deux couches sont nécessaires pour un fini optimal. Il est également possible d’ajouter un vernis brillant ou un vernis effet mat.

Idée de relooking : mettre deux couches de peinture pour un joli rendu

Conseil n°4 pour relooker un meuble ancien : opter pour de la couleur

Pour un effet moderne sur un meuble ancien, vous pouvez opter pour des couleurs pep’s, du jaune, du vert ou du bleu électrique… Le gris ou le noir donneront également à un meuble vintage un aspect plus moderne, presque industriel. Pour un esprit plus épuré, le blanc rendra tout de suite votre meuble plus tendance. Bref, tout est possible pour accorder le meuble relooké à la décoration de votre intérieur. À vous de jouer !

Idée de relooking : oser les couleurs pep's

Conseil n°5 pour relooker un meuble ancien : dessiner des motifs graphiques

Si vous voulez vous inspirer de la tendance scandinave, vous pouvez repeindre votre meuble ancien avec des motifs graphiques. Des triangles ou des lignes de couleurs différentes. Cela apportera immédiatement un aspect moderne à votre armoire, votre commode ou votre buffet. N’hésitez pas à jouer avec les motifs et les couleurs. Pour ne pas faire de coulures ou de bavures, pensez à utiliser du scotch à peinture pour délimiter les motifs.

Idée de relooking : peindre des motifs

Conseil n°6 pour relooker un meuble ancien : laisser du bois brut

Vous pouvez repeindre complètement votre meuble à relooker, ou vous pouvez vous amuser à laisser des parties en bois brut, pour un effet moderne. Pour une table, par exemple, ne peignez que les pieds et pas le plateau (ou inversement). Pour une chaise, laissez les pieds en bois naturel. Pour une commode, contentez vous de repeindre le support mais pas les tiroirs. Cela permettra de les moderniser, tout en gardant leur charme vintage.

Idée de relooking : laisser du bois brut apparent

Conseil n°7 pour relooker un meuble ancien : penser au papier peint

Il n’y a pas que la peinture pour relooker le vieux mobilier, il y a aussi le papier peint. Loin d’être ringard, il donnera un coup de jeune au meuble. D’autant plus s’il est utiliser par petite touche. Attention : si vous décidez de poser du papier peint sur un meuble en bois, pensez à opter pour la colle adapté.

Idée de relooking : utiliser du papier peint

Conseil n°8 pour relooker un meuble ancien : changer la quincaillerie

Pour moderniser une commode, une armoire ou une bibliothèque, il suffit parfois de changer la quincaillerie. Opter pour des poignées sobres, designs ou graphiques, permet de transformer totalement l’aspect du meuble. Ajouter à une peinture tendance, vous ne reconnaitrez plus votre mobilier avant/après.

Idée de relooking : miser sur de nouvelles poignées

Conseil n°9 pour relooker un meuble ancien : ajouter des pieds design

Pour casser l’effet mastoc parfois associer au mobilier ancien, il est parfois nécessaire de leur apporter de la hauteur. Petite astuce : ajouter des pieds en bois ou enfer pour réhausser, et le tour est joué.

Idée de relooking : rehausser le meuble avec des pieds

Conseil n°10 pour relooker un meuble ancien : détourner la fonction du meuble

Une commode vintage qui devient un meuble de salle de bain ; un vaisselier qui quitte la cuisine pour décorer le salon ; une chaise de bar qui devient chaise de bureau… tout est possible. Grâce au relooking vous pouvez détourner la fonction des meubles, pour donner à votre maison un look à la fois tendance et décalé !

Idée de relooking : vaisselier relooké en bar