Vous souhaitez occuper vos enfants de manière ludique et utile ? Découvrez 15 bricolages de Noël à faire en famille et économisez sur vos décorations.

15 idées de bricolage de Noël DIY pour s’occuper en famille

Père Noël fait main Crédit : Istock

À voir aussi

Même si le calendrier de l’Avent est déjà entamé, les occasions ne manquent pas pour faire du bricolage en famille, en particulier pour la préparation de la fête de Noël. Les enfants adorent particulièrement se consacrer aux activités manuelles à faire en famille, par exemple pour réaliser des décorations de Noël «fait main» afin de décorer le sapin de Noël, ou decréer un sapin DIY. Parfois, il suffit de quelques objets facilement disponibles et à portée de main pour confectionner des personnages de Noël, des sapins miniatures, des suspensions DIY, ou encore pour personnaliser des boules de Noël. Si vous êtes à court d’idées pour occuper vos enfants et passer des moments avec eux, découvrez cette sélection de 15 bricolages de Noël à faire en famille.

Père Noël en carton

Père Noël en papier recyclé Crédit : Istock

Pour ce bricolage DIY, il vous faut : un rouleau de papier toilette, de la peinture rouge, de la peinture blanche, du scotch, de la colle, du coton, une feuille. Voici comme réaliser un père Noël en papier récupéré :

Commencez par peindre en rouge le rouleau de papier toilette ; Dessinez un triangle sur une feuille et colorez-le en rougepour faire le chapeau ; Dessinez un rectangle en rose pâle pour le visage(mélanger un peu de rouge avec la peinture blanche) ; Découpez le rectangle de couleur rose pâle et utilisez le scotch pour le coller au rouleau ; Dessinez les yeux et le nez pour créer le visage ; Coupez quelques bouts de coton, puis collez-les sur le visage pour ajouter la barbe ; Découpez le triangle rouge, scotchez deux extrémités pour faire un chapeau, puis mettez de la colle sur la pointe pour y placer du coton ; Placez le chapeau sur le rouleau et vous avezun père Noël DIY.

Bonhomme de neige fabriqué avec une chaussette

Bonhomme de neige fait avec des chaussettes blanches Crédit : Istock

Pour réaliser ce bonhomme de neige DIY, il vous faut du riz, une chaussette blanche, un morceau de tissu gris pour l’écharpe, deux boutons de couleur bleue ou autre couleur, 3 épingles dont deux noires et une de couleur jaune.

Découpez la chaussette en 2 ; Remplissez la chaussette avec du riz jusqu’à la moitié de sa longueur ; Fermez la chaussette avec un élastique ; Rajoutez de nouveau un peu de riz, puis fermez l’extrémité de la chaussette avec un autre élastique ; Prenez les deux boutons et collez-les sur le ventre de la figurine ; Placez les deux épingles noires et l’épingle jaune sur la tête pour former les yeux et le nez.

Carte de Noël avec des épluchures de crayons de couleur

Carte de Noël DIY réalisée avec des épluchures de crayon Crédit : Istock

Créez des cartes de vœux originales pour souhaiter un joyeux Noël et présenter vos vœux à l’occasion de la nouvelle année ! Pour cette idée de bricolage en famille, vous avez besoin d’une carte double de coloris blanc, des crayons de couleur, un taille-crayon, du feutre noir, des ciseaux, un ruban couleur fantaisie, une petite étoile en bois, une fine tige de bois.

Commencez par tailler les crayons et récupérez les épluchures ; Placez ces épluchures au milieu de la carte de manière à ce qu’elles forment un sapin, puis collez-les avec délicatesse ; Collez la tige de bois en dessous pour représenter le tronc du sapin ; Collez la petite étoile au sommet, puis le petit cœur 3D au-dessus ; À l’aide du feutre, faites quelques points sous les épluchures en guise de boules de décoration, et écrivez ensuite un Joyeux Noël.

Sapin déco en papier

Kit sapins de Noël en papier imitation cuir Crédit : Istock

Pour créer des sapins en papier imitation cuir, vous avez besoin d’1 kit DIY sapin en papier imitation cuir, des pics en bois, ainsi que des perles en bois (10 mm), des flocons en papier imitation cuir et de la colle.

À l’aide d’un poinçon, percez un trou au centre de chaque flocon ; Enfilez une perle sur la tige en bois, puis collez-la à environ 5 cm de l’une des extrémités ; Recommencez avec les autres flocons en les alternant avec les perles : enfilez d’abord les gros flocons, puis ceux de taille moyenne, ensuite les petits flocons et enfin les mini-flocons. Terminez en ajoutant une perle ; Dessinez et découpez deux étoiles dans le papier simili cuir ; L’étape suivante consiste à coller chaque étoile sur chacun des 2 côtés de l’extrémité du pic en bois ; Avec les doigts, pressez les étoiles pour qu’elles soient bien collées l’une à l’autre. Vous pouvez utiliser 2 pinces à linge pour les tenir collés jusqu’au séchage de la colle ; Mettez un peu de colle dans le trou situé au centre du socle en bois, puis plantez le pic en bois dans ce trou.

Ces sapins déco en papier simili cuirsont parfaits comme décorations de centre de tablepar exemple.

Bricolages de Noël : des champignons déco en pâte à modeler

Champignons en pâte à modeler pour les bricolages de Noël Crédit : https ://www.creavea.com/_ 54.52 €

En plus des boules de Noël, ces personnages en pâte à modeler apporteront une touche d’originalité supplémentaire à la décoration de votre sapin de Noël. Vous aurez besoinde : pâte à modeler, yeux mobiles autocollants, pinces métalliques, bobines en bois.

Commencez par modeler le chapeau du champignon. Une fois que c’est fait, placez-le sur une extrémité de la bobine en bois ; Placez les yeux autocollants sur la bobine ; Prenez une petite quantité de pâte pour modeler le nez ; Faites de même pour les taches que vous placerez sur le chapeau ; Collez une pince pour décoration sous la base de la bobine.

Il ne vous reste plus qu’à fixer vos décorations de Noël DIY sous forme de champignons sur les branches du sapin.

Une touche d’hiver avec la fausse boule à neige

Fausse boule à neige pour décorer le sapin de Noël Crédit : Istock

Pour cette décoration de Noël DIY, il vous faut le matériel suivant :

Papier cartonné ;

Boule transparente à décorer de 13,5 cm de diamètre ;

Pâte à modeler ;

FicelleTwine ;

Accessoires spécial figurine ;

Ciseaux ;

Adhésif double face ;

Gabarit à télécharger.

Voici les étapes du bricolage :

Pour fabriquer le socle en papier cartonné, commencez par télécharger le fichier, que vous devez ensuite imprimer pour avoir le modèle ; Découpez ensuite la base circulaire et le socle ; Faites des encoches sur chaque côté du papier cartonné ; Procédez à l’assemblage du socle ; Prenez de la pâte à modeler et recouvrez-en le cercle de papier ; Créez le pingouin : avec de la pâte à modeler noire, recouvrez le corps du cône en polystyrène, puis utilisez de la pâte à modeler blanche pour recouvrir la tête ; Formez le ventre, les ailes et la queue, puis fixez le tout sur le corpsdu pingouin ; Formez le bec du pingouin, puis mettez-le en place avant qu’il ne sèche ; Placez les yeux en plastique noir ; Réalisez le bonhomme de neige en recouvrant deux petites boules avec de la pâte à modeler, puis ajoutez les décorations pour bonhomme de neige, y compris la ficelle autour du cou ; Placez les trois figurines sur la baseen pâte à modeler ; Disposez l’ensemble dans la boule, en faisant en sorte que la boucle de suspension soit tournée vers le bas ; Mettez ensuite la boule sur le socle.

Couronne de Noël en argile

Couronne de Noël originale en argile Crédit : Istock

Pour cette décoration de Noël en argile, voici le matériel nécessaire : couronne, argile, rouleau, pinceau plat + pinceau fin, copeaux à dorer, peinture déco nacre de soie, mixtion pour dorure, pince à épiler, emporte-pièces, ruban, tampons lettres, branches.

Commencez par découper une portion de 3 cm dans l’argile, puis étalez avec le rouleau ; Placez des petites branches sur l’argile étalée, passez le rouleau pour y laisser leur empreinte, puis retirez les branches ; Avec les emporte-pièces, découpez les formes en laissant une empreinte à l’intérieur ; Mettez de côté les découpes obtenues ; Faites un trou sur la partie haute des décorations pour les suspendre, en utilisant un cure-dent ; Écrivez des mots sur les décorations en argile en utilisant des tampons ; Laissez un temps de séchage de 24 heures au moins en retournant les décorations toutes les 10 heures ; Appliquez 2 couches de peinture déco mate blanche sur chaque face, l’une après l’autreen laissant un intervalle de 1 heure. Appliquez ensuite une fine couche de mixtion sur les lettres imprimées et les empreintes de végétation en utilisant le pinceau fin ; Après 15 minutes de séchage, placez des copeaux de dorure dans les empreintes à l’aide de la pince à épiler. Tapotez ensuite les copeaux à l’aide du pinceau plat pour que la dorure adhère. Laissez sécher quelques temps et époussetez pour enlever l’excès de dorure ; Pour les décos nacrées, il faut peindre les deux faces l’une après l’autre en observant un intervalle de 1 heure ; Appliquez une couche de peinture couleur déco mate couleur Amazonie dans les empreintes de végétation en utilisant le pinceau fin. Peignez les mots imprimés ainsi que quelques détails avec de la peinture rose vif, puis laissez sécher ; Découpez des rubans et fixez-les ; Attachez ensuite les décorations sur votre cercle de couronne et décorez-la pour finir.

Des boules de Noël marbrées à faire avec les enfants

Boules de Noël marbrées Crédit : Istock

Les enfants vont adorer ce bricolage DIY pour faire des boules de Noël aux finitions joliment marbrées. La présence d’un adulte est toutefois requise. Avant que vos enfants puissent se lancer dans cet atelier créatif, rassemblez les éléments suivants : peinture pour marbrure, boules en polystyrène, pics en bois, bassine ou seau.

Commencez par remplir d’eau la bassine ou le seau ; Versez-y plusieurs gouttes de peinture ; Versez ensuite une deuxième couche de peinture différente sur la première que vous avez versée ; Faites de même avec une peinture d’une autre couleur, toujours en la versant au centre de la peinture précédemment ajoutée ; Plongez un bâtonnet dans le seau, puis remuez-le légèrement pour créer des courbes dans vos peintures ; Piquez chaque boule avec un pic en bois, puis faites-la tremper dans la peinturesans l’immerger totalement ; Faites tournerla boule jusqu’à ce qu’elle soit entièrement peinte ; Laissez sécher les boules avec leur pic.

Fabriquer des pommes de pin en crochet

Pommes de pin pour décorer la maison pendant les fêtes Crédit :

Parmi les incontournables des décorations de Noël, les pommes de pin peuvent être déclinées de différentes manières. Vous pouvez les assembler pour former une guirlande par exemple. Et si vous n’avez pas sous la main des pommes de pin naturelles, vous pouvez, comme ici, réaliser un crochet de pommes de pin qui ont l’avantage d’être douces au toucher et également faciles à manipuler pour la réalisation d’une guirlande. Cette activité DIY vous fera également découvrir les joies du bricolage.

Il vous faut :

Des pelotes de fil coloris crème, marron, et noir ;

Du coton de rembourrage ;

Des marqueurs spécial maille ;

Un crochet de 2,5 mm.

Voici les étapes :

Téléchargez un modèle de crochet de votre choix ; Créez un anneau magique pour commencer la confection de votre pomme de pin ; Créez ensuite les écailles en réalisant un point soufflé (il s’agit de monter 9 boucles sur le crochet) ; Utilisez les marqueurs de maille pour réaliser des points de repère dans l’ouvrage ; Pensez à varier les couleurs.

Fabriquer des étiquettes cadeaux DIY

Étiquettes cadeaux motif scandinave Crédit : Istock

Des cadeaux de Noël avec de belles étiquettes, c’est l’assurance d’un surplus d’enthousiasme et de plaisir. Ces étiquettes peuvent être personnalisées selon les envies, en y inscrivant par exemple les noms des destinataires des cadeaux. Voici comment fabriquer des étiquettes cadeaux brodées en bois.

Le matériel :

Masking tape spécial Noël scandinave ;

Machine de découpe cut it all ;

Papier de scrapbooking Noël scandinave ;

Flocons de neige en bois, généralement du pin ;

Matrice de découpe ;

Motifs étoiles de neige.

Les étapes :

Avec la machine, découpez différentes formes de papier, notamment des flocons de neige bien taillés ; Prenez une étiquette en papier kraft neutre qui pourra être personnalisé ; Collez un coupon kraft de motif baroque au centre ; Collez du masking tape au milieu de ce coupon en veillant à ce que l’adhésif s’enroule sur toute la largeur de l’étiquette ; Collez un flocon de neige en bois sur le motif créé en utilisant un pistolet à colle chaude ; Insérez une ficelle Twine dans l’anneau prévu à cet effet.

Guirlande de Noël en papier

Guirlande de Noël DIY en papier facile à faire Crédit : Istock

Mélangez plusieurs guirlandes pour la décoration de votre sapin de Noël. Pour faire cette guirlande en papier, il vous faut du papier de soie ou du papier crépon de plusieurs couleurs, des ciseaux et une agrafeuse.

Découpez des bandes de papier d’environ 15 cm de longou moins selon la largeur souhaitée de la guirlande ; Superposez les bandes de papier ; Agrafez-les au centre en faisant une ligne pointillée au milieu ; Découpez le bord des bandes de papier des deux côtés de la ligne d’agrafes pour créer des franges, en vous arrêtant à 1 cm de la ligne pointillée ; Mettez ensuite votre pouce au milieu des bandes de papier agrafées et formez un tortillon en tournant l’ensemble, recommencez sur toute la longueur de la guirlande ; Dépliez les franges en froissant les bandes de papier agrafées ; La guirlande est terminée ; vous pouvez fabriquer plusieurs autres guirlandes et les attacher bout à bout selon la longueur voulue.

Suspensions de Noël en bois et fleurs séchées

Suspension anneau en forme d'étoile Crédit : Istock

Les décorations en bois apporteront une touche de chaleur à votre sapin. Ajoutez des anneaux en bois décorés de fleurs séchées à la décoration de votre arbre de Noël pour qu’il soit unique. Pour chaque suspension, vous avez besoin de : 2 fleurs séchées, 1 anneau en bois, ruban doré d’environ 10 cm, pistolet à colle.

Commencez par coller les fleurs séchées sur l’anneau à l’aide du pistolet à colle ; Passez le ruban dans l’anneau ; Reliez les deux bouts du ruban puis collez-les avec une pointe de colle.

Des lutins en pignons de pin

Lutins réalisés avec des pommes de pin Crédit : Istock

S’ils peuvent être utilisés tels quels pour décorer un sapin de Noël, les pignons de pin se prêtent aussi à la réalisation d’idées de bricolages. Ici, il s’agit de créer des lutins en pomme de pin. Ce qu’il vous faut comme ingrédients : pâte autodurcissante, pignons de pin, yeux mobiles, perles en bois, pâte autodurcissante transparente ou colle.

Mettez une petite boule de pâte autodurcissante sur la moitié d’une perle en bois et formez le chapeau de lutin ; Formez deux boules de pâtes et roulez-les pour modeler les pieds, puis posez le pignon de pin au milieu ; Fixez la tête en perle de bois avec chapeau sur la pomme de pin en utilisant de la pâte autodurcissante autocollante ou de la colle ; Placez les yeux sur la tête ; Formez les mains du lutinet enfoncez-les légèrement entre les écailles du pignon de pin.

Papier cadeau fait maison

Papier cadeau personnalisé Crédit : Istock

La valeur d’un cadeau peut aussi se mesurer à son conditionnement! Confectionnez un papier cadeau fait main avec le matériel suivant : peinture dorée, rouge et blanche, du papier kraft, des pochoirs qui sont des formes découpées dans du carton (étoiles, feuilles de houx, etc.), une éponge.

Placez le pochoir sur le papier kraft ; Trempez l’éponge dans la peinture de votre choix ; Dupliquez la forme désirée à plusieurs endroits du papier ; Laissez sécher avant d’utiliser l’emballage cadeau fait maison.

Créer des motifs de Noël avec des perles à repasser

Décoration du sapin de Noël fait avec des perles à repasser Crédit : Istock

Pour réaliser des motifs de Noël avec des perles à repasser, il vous fautdes perles de couleur verte, rouge et multicolores, des plaques rondes, hexagonales et carrées pour perles à repasser. L’étape du fer à repasser doit être réalisée par un adulte.

Voici le tuto à suivre :