15 idées pour une déco industrielle

Moderne et élégante, la déco industrielle fait de plus en plus d’adeptes. Pour adopter ce style dans votre maison, voici 15 idées canons.

1. Des murs en briques et un sol en béton

Un salon industriel avec un mur en briques Crédit : YKvision

À voir aussi

Le style industriel est inspiré de l’esprit atelier. Les murs en briques sont donc les bienvenus dans toutes les pièces de la maison. En plus d’apporter du cachet à votre décoration d’intérieur, ils créent une ambiance cosy, illuminent la pièce et affichent un design tendance. Pour rester dans le classique, misez sur un mur en brique rouge. Sinon, vous pouvez aussi choisir d’autres teintes plus osées comme le noir et le gris. Pour le sol, nous conseillons les revêtements en béton. Cependant, faites attention au total look qui risquerait de devenir pesant au fil du temps. L’idéal est de mixer entre l’ancien et le moderne pour donner plus de charme à la pièce.

2. Un canapé en cuir dans le salon

Un canapé en cuir marron pour votre salon au style industriel Crédit : CrispyPork

Le choix du canapé ne doit surtout pas être négligé si vous souhaitez réussir votre décoration d’intérieur à l’esprit factory. Les modèles en cuir vieilli sont des must have. Vous dénicherez la perle rare dans les brocantes et les magasins proposant des articles vintage. Au niveau de la couleur, vous pouvez choisir entre le canapé en cuir beige et le canapé en cuir marron. Pour plus d’originalité, n’hésitez pas à associer votre meuble avec des fauteuils dépareillés. Les modèles conçus dans du velours sont très tendance en ce moment. En plus d’être confortables, ils créent une ambiance chaleureuse et conviviale dans les salons industriels.

3. Une table basse à roulettes

Une table basse au style industriel Crédit : Annadokaz

Les modèles de table basse à roulettes font mouche. Et pour cause, ils apportent plus d’élégance et d’authenticité à l’ensemble de votre décoration d’intérieur. Associé à un canapé Chesterfield et un grand tapis vintage, la table basse à roulettes sera un vrai plus pour votre salon. Vous pouvez ajouter quelques babioles, un vase rempli de fleurs fraîches ou encore quelques livres et revues sur ce meuble pour un style factory réussi. Vous trouverez de nombreux modèles de table basse avec des roues dans les magasins spécialisés. Sinon, vous pouvez aussi vous créer une table basse sur-mesure. L’association métal et bois sera un sans-faute.

4. Des lampadaires dans le salon et dans la chambre à coucher

Lampadaires pour votre salle de séjour Crédit : onurdongel

Une bonne luminosité est essentielle. Surtout si vous avez choisi le style industriel pour votre décoration d’intérieur. Afin de jouer la carte de l’originalité et apporter de la chaleur dans votre salle de séjour ou chambre à coucher, misez sur le lampadaire. Si vous avez la chance d’habiter une grande maison, vous pouvez parfaitement installer plusieurs modèles dans une seule pièce. À condition bien sûr qu’ils soient uniformes et non symétriques pour respecter l’esprit atelier. Pour la chambre, veillez à choisir le bon emplacement. Votre lampadaire devrait se situer près d’un fauteuil ou à proximité de votre table de bureau. Sa couleur se choisira en fonction des teintes de vos murs et de votre mobilier.

5. Des suspensions dépareillées

De jolies suspensions pour votre maison Crédit : olga_prava

Pour une ambiance cosy dans votre maison, vous pouvez utiliser des suspensions en guise d’éclairage. Elles s’invitent dans toutes les pièces (salon, chambre, cuisine…). L’idéal pour le style industriel est d’opter pour des ampoules Led proposant une lumière tamisée. Au niveau de la forme, vous pouvez parfaitement choisir les plus originales et les plus vintage. La couleur de vos suspensions a aussi un rôle à jouer. Elle apportera davantage d’élégance à votre plafond. Le blanc reste un intemporel. Les modèles en noir et en gris métallisés sont aussi conseillés. Sinon, pour créer une atmosphère plus chaleureuse, misez sur des tons chauds comme le rouge, l’orange et le jaune.

6. Une horloge murale vintage

Un modèle d’horloge mural idéal pour un intérieur au style industriel Crédit : Prateek Chaurasia

Afin d’éviter l’effet «too much» et de créer un déco industriel authentique, il est important d’habiller les murs. Une belle horloge murale dans votre salle à manger constitue une excellente idée. Vous pouvez également utiliser cet objet de décoration pour embellir les murs du salon ou de la chambre. Faites attention dans le choix du modèle. Si vous ne disposez que d’un petit espace, il convient d’opter pour une horloge de taille moyenne. Au contraire, si vous habitez une grande maison, le mieux est d’accrocher une horloge murale de taille XXL. Veillez aussi à ce que le modèle choisi puisse s’harmoniser avec l’ensemble de vos meubles et de vos divers objets décoratifs.

7. Une étagère en métal et en bois

Un modèle d’étagère associant bois et métal Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Pour une décoration d’intérieur tendance et chic, une jolie étagère au style industriel s’impose. Et si vous êtes de nature atypique, une création originale conçue dans des matières brutes comme le métal et le bois est un must. Vous trouverez de nombreux modèles pour vous inspirer sur Internet et dans le catalogue de certaines enseignes. Sinon, vous pouvez aussi utiliser votre créativité et vous créer un modèle unique et sur-mesure. Avec une étagère à l’esprit usine ou atelier dans votre cuisine, bureau ou chambre, votre décoration sera une réussite. Cependant, faites attention aux objets que vous entreposerez sur votre étagère. Vous devrez les chiner dans les brocantes pour préserver l’esprit vintage tant apprécié dans les lofts américains. Petite astuce, pensez à relooker vos meubles en bois !

8. Une console style industriel

Une console en bois et en métal Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Pour apporter du caractère à votre décoration, la console de style industriel constitue également une bonne idée. Il s’agit d’une table à mettre au coin de votre salon, de votre bureau ou de votre salle à manger. Elle trouvera également sa place dans votre chambre, à condition que celle-ci soit assez spacieuse. Vous pouvez choisir un meuble simple ou équipé de tiroirs. Pour la couleur, la console noire est très tendance en ce moment. Sinon, vous pouvez également miser sur un ton plus chaud comme le marron ou le bois naturel. Pour le design, tout dépendra de vos envies et du style que vous souhaitez mettre en valeur.

9. Une verrière pour délimiter l’espace

Une jolie verrière dans un salon de style industriel Crédit : gamespirit

Pour réussir une décoration d’intérieur au style industriel, vous avez besoin de hauteur et d’espace. Si possible, cassez les murs pour créer des pièces communicantes. Sinon, vous pouvez aussi installer une verrière. Ce type de cloison transparent apportera de la luminosité chez vous. Il est aussi idéal pour mettre vos invités à l’aise et créer une ambiance cosy. Vous pouvez l’utiliser pour séparer la cuisine du salon ou le salon de la chambre à coucher. Dans tous les cas, la lumière continuera de circuler et rendra votre espace de vie harmonieuse et chaleureuse. La création d’une verrière dans votre maison doit être réalisée par un professionnel. Demandez un devis avant les travaux pour obtenir une estimation de prix.

10. De vieilles photos et affiches sur le mur

Des cadres à photo pour le style industriel Crédit : Ondrooo

Même si ce type d’intérieur s’inspire de l’esprit atelier, évitez la décoration impersonnelle. Vous risquerez de ne pas vous sentir chez vous. N’hésitez donc pas à accrocher quelques photos de vous, de votre famille et de vos amis au mur. Choisissez plusieurs cadres de taille et de couleurs variées pour davantage d’originalité. Vous trouverez certainement ce qu’il vous faut dans les brocantes. Les affichages sont aussi une idée de décoration parfaite pour apporter du caractère aux différentes pièces de la maison. Cependant, faites attention à leur format. Les modèles XXL sont recommandés pour les grands espaces. Il convient de choisir de petits affichages pour les espaces restreints. Quant aux motifs, vous êtes libre de choisir ceux qui correspondent à vos goûts.

11. Un coin bar dans votre salon

Un verre de vin sur une table bar Crédit : EvgeniiAnd

Afin d’apporter du chic à votre salon de style industriel, pourquoi ne pas y installer un petit coin bar. Il vous suffira de choisir le meilleur emplacement pour que celui-ci puisse assurer la mise en valeur de l’ensemble de votre décoration d’intérieur. Si vous avez une cuisine ouverte, placez votre bar en cloison afin de délimiter l’espace. Si vous disposez d’une salle de séjour spacieuse, n’hésitez pas à mettre votre bar dans un angle, hors des zones de passage. Vos rangements peuvent aussi trouver leur place sous les marches de l’escalier. Ceci vous aidera à optimiser l’espace. Il vous suffira alors d’ajouter un îlot bar au design vintage, des tabourets et autres meubles indispensables pour un espace fonctionnel. Un mini bar à roulettes constitue une solution pour profiter de ce coin de détente sans encombrer la pièce.

12. Un coin bureau au style industriel

Un bureau au style industriel Crédit : Jovy86

Si vous souhaitez harmoniser votre espace studieux avec toutes les autres pièces de votre maison, vous pouvez vous inspirer des modèles de bureau industriel vus sur Internet. L’idéal est de miser sur des mobiliers en accord avec cet esprit usine. Vous pouvez, par exemple, choisir une table alliant le fer et le bois. Pour la chaise, vous pouvez opter pour du cuir vieilli. Les murs de votre bureau industriel devront être noirs, blancs ou gris. Tout dépendra bien évidemment de vos envies. Pour le sol, osez le revêtement en béton ou en parquet. Cependant, pour plus de confort, étalez un beau tapis en fourrure ou au design épuré sous votre table. Une petite étagère en bois sera aussi la bienvenue dans votre bureau de style indus.

13. Des tables en bois avec des pieds en métal

Une table en bois adapté au style industriel Crédit: timltv

Les meubles robustes sont très appréciés par les amateurs du déco industriel. Ils rappellent les vieux ateliers utilisés à une certaine époque. Et si vous vous inspiriez de ces derniers pour créer un mobilier à l’esprit «factory» moderne et authentique ? L’idée est de fabriquer une grande table en bois et en fer. Afin de préserver le côté brut du meuble, gardez sa couleur naturelle. Cependant, pour plus de chic, vous devrez le polir et le vernir correctement. Ce mobilier pourra vous servir de table à manger, de table de travail dans la cuisine, de table de bureau…

14. Un grand miroir pour agrandir l’espace

Un miroir vintage pour votre salle de séjour Crédit : dghagi

Les intérieurs au design industriel nécessitent une certaine espace. Une des raisons pour lesquelles les spécialistes de la décoration d’intérieur recommandent les miroirs XXL. Vous pouvez installer ces derniers dans votre salon pour donner l’impression qu’il est plus grand. Un grand miroir dans le couloir menant vers la salle de bain est également une idée plaisante. Attention à bien choisir le modèle à intégrer chez vous. Les miroirs vintage sont les plus conseillés. Ils respectent le côté ancien de votre loft tout en y apportant une touche de modernité. Et pour booster la luminosité dans votre espace de vie, il n’y a rien de mieux que le miroir fenêtre.

15. Du papier peint

Un papier peint mur de briques Crédit : Nastco

Pour faire des économies et ne pas être obligé d’entamer des travaux importants, vous pouvez revêtir vos murs de papier peint. Ce type de revêtement est disponible en différents motifs. Pour votre salon, l’idéal est d’opter pour du papier peint représentant un mur de briques rouges. Les modèles aux teintes orangées seront aussi parfaits. Pour favoriser votre sommeil et respecter l’atmosphère apaisante de votre chambre, choisissez plutôt un papier peint aux couleurs neutres. Vous n’êtes pas contraint de revêtir tous les murs. D’ailleurs, du papier peint en guise de tête de lit constitue une idée de décoration originale.