Achetée 900 euros en 1945, la maison de cette femme de 106 ans vaut aujourd'hui 600 000 euros

L’heureuse propriétaire de cette maison ne souhaite pas vendre malgré la réévaluation du bien nettement supérieur à sa valeur d’origine.

Crédit : SWNS

Winifred Flemming ne vendrait sa maison pour rien au monde. Et ce n’est pas l’inflation qui y changera quelque chose. Cette arrière grand-mère et veuve de 106 ans (!) vit dans cette jolie maison du Kent, en Angleterre du Sud-Ouest, depuis 77 ans.

Winifred aime sa belle et grande maison qu’elle a achetée après la Seconde Guerre mondiale, en 1945. À l’époque, Winifred avait travaillé dur pour pouvoir se l'offrir et débourser 800 Livres sterling, soit 935,43 euros. Une somme qui semble relativement basse pour l’achat d’une maison pour nous autres aujourd’hui, mais qui autrefois, valait beaucoup.

Fière de sa maison, Winifred y a passé 77 ans de sa vie avec son regretté époux et leurs enfants. Des souvenirs, elle en a beaucoup et la Britannique ne souhaite pas quitter sa maison qui en regorge.

Une maison de rêve achetée pour 935 euros en 1945

Crédit : Eurotunnel

En plus d’être très attachée à sa maison, Winifred Flemming est aussi très débrouillarde et autonome. En dehors du jardin et du ménage effectués par des aides extérieures, Winifred se débrouille relativement bien. L’année dernière, elle a même accueilli sa fille cadette de 84 ans, Yvonne Bloom, qui souffre de troubles bipolaires.

Malgré tout, beaucoup semblent vouloir pousser Winifred à quitter sa maison pour rejoindre une maison de retraite. Mais la centenaire, catégorique, a toujours refusé : « J'ai travaillé extrêmement dur pour m'offrir cette maison - que j'avais initialement achetée pour seulement 800 £. Quand j'ai déménagé à West Wickham, c'était une belle région et j'ai toujours eu beaucoup d'amis et de famille ici », raconte-t-elle au site SWNS.

Winifred a fait de sa maison un endroit confortable et un cocon : « Beaucoup de mes souvenirs les plus chers ont eu lieu entre ces murs. Je n'ai jamais envisagé de déménager car toute ma vie a été construite autour de mon entreprise de café que j'ai possédée pendant 28 ans ».

Une maison qui vaut aujourd'hui 680 fois plus qu’en 1945

Crédit : SWNS

La nouvelle estimation de sa maison ne semble pas pouvoir faire changer d’avis cette arrière grand-mère. Grâce à l’inflation, sa maison a été réévaluée. D’après le quotidien britannique, SWNS, la maison de Winifred a augmenté sa valeur de 680 fois depuis qu’elle l’a achetée.

Sa maison est maintenant estimée à 550 000 Livres sterling, soit 643 332,7 euros. Une belle somme qui n’intéresse pas le moins du monde Winifred dont l'attachement à sa demeure vaut bien plus.

« Tant de choses ont changé depuis que j'ai emménagé pour la première fois, il est difficile de dire à quel point le quartier est différent lorsque je franchis la porte d'entrée. Pendant mon séjour ici, j'ai fait beaucoup de travaux à la maison et maintenant c'est vraiment la maison parfaite. Je compte rester sur place le plus longtemps possible ».

Heureusement, Winifred peut compter sur le soutien de sa famille, notamment sa petite-fille Janine, fille de Yvonne. « C'est une personne si attentionnée et elle ne laisse pas son âge affecter sa vision positive de la vie. Il peut arriver un moment où nous devrons commencer à penser à la déplacer, mais pour le moment, elle ne va nulle part - elle l'a dit très clairement ! », a fait savoir Janine.