15 idées pour une salle de bain tendance

Voici nos meilleures idées pour rendre votre salle de bain moderne et fonctionnelle. Nous espérons qu’elles vous aideront à créer un espace qui vous ressemble.

Idée n°1 : Coller des stickers sur le carrelage de la salle de bain

Un carrelage au design tendance pour salle de bain. Crédit : OceanProd

Le carrelage joue un rôle important dans les salles de bain. Il apporte non seulement du style, mais aussi de l’originalité à cette pièce souvent négligée. Si vos carreaux sont blancs, n’hésitez pas à y coller quelques stickers pour leur apporter davantage de couleurs. L’espace sera ainsi plus accueillant et plus chaleureux. Au niveau du motif, vous êtes libre dans votre choix. Cependant, veillez à choisir des motifs tendance et en harmonie avec l’ensemble de la déco. Les stickers pour carrelage à motifs géométriques et mosaïques sont toujours de bonnes idées. À condition bien sûr de ne pas tomber dans une faute de goût. L’avantage de ces stickers, c’est qu’ils s’adaptent à chaque budget.

Idée n°2 : Opter pour une douche italienne dans les salles de bains

Une douche italienne pour salle de bain moderne. Crédit : Istock

La douche italienne est une valeur sûre si vous souhaitez aménager une salle de bain tendance. Son principal atout, c’est qu’elle propose une douche à plain-pied entièrement sécurisée. Ne nécessitant ni porte ni bac de douche, elle est parfaite pour les petits espaces. La douche italienne vous promet un bon moment de détente et de tranquillité. À condition bien sûr de choisir le matériel adéquat et de confier son installation à un professionnel. Pour une finition design, n’hésitez pas à opter pour une robinetterie encastrée et un revêtement à la pointe de la tendance en complément de votre douche italienne. De ce côté, les revêtements en bois, en grès et en carreaux sont les plus conseillés. Le béton ciré est aussi un revêtement de sol idéal pour les salles de bains. Il est par ailleurs adapté si vous avez un petit budget. Pensez à demander conseil à un spécialiste avant de concrétiser votre projet d’aménagement de douche italienne.

Idée n°3 : Décorer les murs de la salle de bain

Une idée de décoration murale pour la salle de bain. Crédit : archideaphoto

Une belle décoration de mur vous aidera aussi à créer une salle de bain tendance. Outre l’intemporel grand miroir, vous pouvez parfaitement miser sur d’autres éléments de déco comme un tableau, un poster ou une étagère murale pour équiper la pièce. Choisissez des couleurs modernes et adaptées à votre style de décoration afin d’apporter davantage de cachet. Au besoin, choisissez une nouvelle peinture ou camouflez les petites imperfections sur vos murs avec du papier peint. Ce dernier est disponible en différents motifs et couleurs afin de vous aider à créer un espace personnalisé. Si vous avez le budget nécessaire, vous pouvez aussi choisir un nouveau carrelage pour un mur original et reflétant vos goûts personnels.

Idée n°4 : Oser les meubles de salle de bain XXL dans les salles de bains

Une idée de meubles de déco en bois pour la salle de bain. Crédit : Matveev_Aleksandr

Si vous disposez d’un grand espace, vous pouvez vous permettre les meubles pour salle de bain imposants. Au-delà de leur aspect pratique, ce type de mobilier améliore le design général de votre salle de bain et apporte une petite touche déco. Il apporte un bel effet de grandeur tout en donnant du caractère à la pièce. Cette dernière deviendra moins froide et plus accueillante. Entre un meuble en bois, un meuble en métal, un meuble suspendu ou un meuble posé au sol, le choix à votre disposition est très varié. Il vous suffira de choisir en fonction de vos réelles envies et du style de décoration que vous souhaitez mettre en valeur pour un aménagement de salle de bain réussi.

Idée n°5 : Adopter le style minimaliste dans la salle de bain

Une salle de bain au décor minimaliste. Crédit : archideaphoto

Si vous manquez de place dans cette pièce, le style de déco minimaliste est recommandé. Vous optimiserez ainsi l’espace tout en profitant d’une salle de bain élégante. Pour créer un tel style décoratif, débarrassez-vous de tout meuble et objets encombrants. Rangez l’essentiel dans un meuble fermé. Comme cet esprit se veut épuré, choisissez le blanc comme couleur des murs. Vous pouvez aussi miser sur une couleur pastel.

Quant aux accessoires de salle de bain, gardez toujours l’aspect fonctionnel en tête. Voici les essentiels à avoir : miroir, sèche-serviette, tapis de bain… Si la surface disponible le permet, vous pouvez choisir d’installer une baignoire en îlot. Sinon, une douche italienne sera tout aussi tendance.

Idée n°6 : Oser la couleur noire dans la salle de bain

Une salle de bain avec des meubles et accessoires de déco de couleur noir. Crédit : in4mal

Pour une salle de bain originale, osez la déco noir. Cependant, avant de vous lancer, assurez-vous que la pièce est bien éclairée et suffisamment spacieuse afin que cette teinte soit mieux valorisée. Dans les salles de bains, le noir s’accorde bien avec le blanc et le gris. Vous pouvez, par exemple, peindre vos mursen noir et installer un ensemble baignoire et vasque aux nuances plus claires. Le choix de meubles et accessoires pour salle de bain en noir est aussi une idée ingénieuse. Pour éviter le total look qui risquerait d’assombrir votre petite salle d’eau, choisissez une couleur vive pour le revêtement de mur et de sol. Le carrelage noir est aussi une alternative intéressante pour moderniser cette pièce de la maison.

Idée n°7 : Installer des rangements à double fonction dans les salles de bains

Une idée de rangement pour salle de bain. Crédit : didecs

Pour inviter le bien-être et la détente dans votre salle de bain, une bonne organisation s’impose. C’est pourquoi nous encourageons l’installation de rangements design et fonctionnels comme la patère dans cette pièce. Ce type de rangement vous permet à la fois d’accrocher vos serviettes et d’entreposer vos divers produits (dentifrices, shampooings, gels douche…) et accessoires indispensables (sèche-cheveux, brosse à dents, coupe-ongle…).

Les rangements à double fonction de style industriel ont le vent en poupe. Sinon, vous pouvez aussi miser sur un modèle fabriqué en bois pour une décoration plus épurée et zen dans la pièce. Si vous êtes un adepte de bricolage, il vous sera facile de vous créer des rangements personnalisés avec un petit budget.

Idée n°8 : Choisir une porte coulissante pour séparer salle de bain et toilette

Une idée pour séparer la douche et les toilettes dans une salle de bain. Crédit : HT-Pix

Rassembler les toilettes et la salle de bain dans une même pièce est une alternative pour optimiser l’espace. Cependant, le choix de ce type d’aménagement nécessite de prendre quelques précautions afin de conserver une bonne hygiène. Le cloisonnement de vos toilettes est aussi conseillé afin que les occupants de la maison puissent préserver leur intimité. La porte coulissante est une des meilleures options pour gagner de la place tout en créant un espace tendance. Pour une décoration zen, misez sur un modèle en bois. Il apportera de l’originalité à votre salle d’eau. Et pour laisser la lumière pénétrer dans la pièce, n’hésitez pas à vous inspirer des portes coulissantes d’inspiration japonaise.

Idée n°9 : Choisir un lavabo au design tendance dans les salles de bains

Un modèle de vasque pour salle de bain contemporaine. Crédit : Suleyman Ozkan

Le choix du lavabo est aussi un critère à prendre en compte si vous souhaitez aménager une salle de bain tendance. Au-delà de l’aspect fonctionnel, il devra arborer un design moderne et élégant. Le lavabo en verre trempé est une option pour apporter du chic à votre décoration. Si vous souhaitez investir dans un lavabo résistant et durable, nous vous conseillons plutôt les modèles en marbre.

Il existe également d’autres modèles comme le lavabo en cuivre, le lavabo en porcelaine et le lavabo qui intègre des meubles de rangement. Le choix dépendra entièrement de vos envies, de votre budget ainsi que du rendu que vous souhaitez obtenir.

Idée n°10 : Utiliser un panier à linge dans la salle de bain

Un modèle de panier à linge pour la salle de bain. Crédit : shironagasukujira

La salle de bain est sans doute l’une des pièces les plus fréquentées de la maison. Nombreux sont ceux qui ont tendance à éparpiller leurs vêtements sales dans cette pièce. Une des raisons pour lesquelles il est judicieux d’y installer un panier à linge. Ce dernier vous servira non seulement de rangement, mais aussi d’élément de déco. Pour une touche apaisante dans votre salle d’eau, choisissez un panier conçu dans une matière naturelle comme l’osier, le jonc de mer. Quant à la taille, vous devez vous référer à l’espace dont vous disposez. Pour les petites salles de bains, il convient d’utiliser les dimensions de votre panier de rangement en conséquence pour éviter tout encombrement.

Idée n°11 : Multiplier les miroirs dans la salle de bain

Un modèle de miroir parfait pour votre salle de bain. Crédit : Suleyman Ozkan

Dans les petites salles de bains, multiplier le nombre de miroirs figure parmi les astuces qui donnent un effet d’espace plus grand. Au lieu du classique miroir accroché au-dessus de la vasque, vous pouvez en mettre sur chaque mur. Plus vous aurez de miroirs, plus la pièce sera éclairée. Cependant, faites attention à leur agencement. Pour le côté déco, il vaut mieux choisir des miroirs de différentes tailles dans la pièce. Au niveau de la forme, les miroirs ronds, carrés et rectangulaires restent des choix privilégiés. Sinon, vous pouvez très bien miser sur des formes plus osées comme les miroirs en forme de cœur ou en forme de chat pour davantage d’originalité.

Idée n°12 : Remplacer les rideaux par une paroi de douche dans les salles de bains

Un rideau de douche pour la salle de bain. Crédit : BongkarnThanyakij

La paroi de douche est aussi une solution pour créer une salle de bain au design moderne. Vous pouvez l’utiliser en remplacement des simples rideaux de douche qui se révèlent parfois difficiles à entretenir. La paroi de douche se décline en différents modèles : coulissante, fixe, battante…

Le choix dépendra des dimensions de la pièce et du style de déco à mettre en valeur. Ce qui est aussi plaisant dans la paroi de douche, c’est qu’elle apporte de la légèreté à la pièce. Elle facilite également vos tâches puisqu’elle protège le sol contre les éclaboussures d’eau.

Idée n°13 : Installer une baignoire balnéo dans la salle de bain

Une baignoire balnéo idéale pour votre salle de bain. Crédit : Drazen Zigic

Si vous souhaitez inviter le bien-être au cœur de votre salle d’eau, la baignoire balnéo constitue une excellente idée. Ce type de baignoire procure les mêmes sensations que le spa. Il offre de véritables massages grâce aux jets d’eau générés par ses buses. L’avantage de la baignoire balnéo, c’est qu’elle convient aux petites comme aux grandes salles de bains. En effet, elle vous est proposée en différentes tailles et formes adaptées à chaque pièce.

Si vous disposez d’une grande espace, vous pouvez vous permettre les baignoires pour 2 ou 3 personnes au design original. Si vous n’avez pas assez d’espace, misez plutôt sur une baignoire balnéo d’angle. Celle-ci vous aidera à gagner plus de place.

Idée n°14 : Choisir la peinture terracotta pour une salle de bain moderne

Une décoration de salle de bain terracotta. Crédit : JZhuk

Outre le blanc, le terracotta est une couleur très tendance en ce moment. Elle oscille entre le brun et le rouge. Si vous souhaitez créer une salle de bain chaleureuse invitant à l’évasion, un bon coup de peinture aux couleurs terre cuite est une des meilleures idées à adopter. Outre les murs, vous pouvez également utiliser cette couleur dans votre pièce d’une autre manière. Optez, par exemple, pour des meubles de rangement, des accessoires de salle de bain et des éléments de déco terracotta pour embellir la pièce. L’atout de cette couleur, c’est qu’elle peut s’associer avec différentes teintes comme le rose, le pastel, le bleu canard, le blanc…

Idée n°15 : Intégrer quelques accessoires de déco dans la salle de bain

Une salle de bain avec quelques plantes en guise de déco. Crédit : Liudmila Chernetska

Certains accessoires de déco apporteront une touche de modernité et d’élégance à votre salle de bain. Le choix est multiple. Vous n’aurez qu’à choisir un élément de déco permettant d’embellir la pièce tout en respectant le style de décoration que vous avez choisi.

Un porte-papier toilette au design original constitue un must pour les salles de bains.

Vous pouvez aussi installer de jolis vases avec des plantes vertes près de votre vasque pour une ambiance tropicale. Et pour que votre salle d’eau soit à la fois moderne et zen, vous pouvez y installer une banquette avec des coussins douillets.