Salle de bain moderne : 15 idées pour vous inspirer

Vous souhaitez aménager votre salle de bain dans un style contemporain sortant de l’ordinaire ? Voici 15 idées pour vous mettre sur la voie !

Décoration de la salle de bain : une nouvelle tendance ?

Salle de bain attenante à la chambre parentale Credit : piovesempre

La salle de bain ! Il s’agit d’une pièce d’une importance capitale pour toute maison, non seulement au niveau hygiène, mais également sur le plan confort & bien-être. Savez-vous que nous passons en moyenne 15 à 30 minutes par jour dans la salle de bain ? Il s’agit bien là d’une raison parfaite pour rendre cette pièce agréable.

Aujourd’hui, la salle de bain n’est plus une simple pièce où prendre sa douche. En effet, il s’agit d’un haut-lieu de la relaxation, d’un espace bien-être, en somme, une pièce essentielle au confort de tous les occupants. C’est justement pour cela que la décoration de salle de bain gagne en popularité et devient tendance, surtout pour les maisons modernes.

Comment organiser une déco de salle de bain ? Tout d’abord, il faut savoir que la salle de bain est une pièce de la maison qui a su évoluer au fil des années. Plus moderne, elle agagné en espace. Désormais, il est possible d’installer un meuble de taille imposante, et d’accrocher un miroir ou deux sans pour autant que l’espace ne soit étriqué. Vous pouvez aussi choisir entre cabine de douche et baignoire. Rien que le choix entre ces deux éléments permet de construire une décoration tendance et moderne ! Tout est une question d’agencement entre les éléments principaux de la salle de bain, les meubles et les différents accessoires utilisés pour la décoration.

Une décoration de salle de bain peut être qualifiée de moderne lorsque l’équilibre général de la pièce est respecté. Le concept même de modernité amène à cette notion d’espace, l’un des éléments principaux en décoration d’intérieur. Il existe également une tendance déco basée sur le mix de matières (bois, métal…), ainsi que sur l’utilisation d’une couleur unique sur tous les murs de la pièce.

En d’autres termes, la décoration de la salle de bain ne diffère pas de celle de toute autre pièce de la maison. Le tout est de savoir agencer tous les éléments de manière à créer un espace agréable à vivre, tendance et surtout moderne. Vous voulez savoir comment apporter une touche de modernité à la décoration de votre salle de bain? Nous vous disons tout dans le point suivant.

15 idées surprenantes pour une salle de bain au top !

Salle de bain de luxe avec des tuiles de marbre Credit : in4mal

Vous trouvez que votre salle de bain manque de style ? Vous voulez créer un espace tendance où prendre une douche devient un plaisir et ne reste pas au stade de simple nécessité ? Alors, démarrez votre projet de décoration de salle de bain pour en faire une pièce ô combien tendance ! Pour vous aider, voici 15 idées simples et efficaces qui vous permettront de mener votre projet à bien.

Optez pour un meuble de salle de bain de grande taille

Idée déco d'une grande salle de bain. Crédit : Istock

Si vous avez la chance d’avoir un espace bien développé pour votre salle de bain, alors profitez-en pour installer un meublede taille imposante. Ce type de mobilier est pratique tout en contribuant énormément au design général de la pièce.

Ce meuble est parfait pour ranger vos serviettes et vos peignoirs. Il peut être muni de placards ou de tiroirs selon le design que vous avez choisi. Pour donner des effets d’espace encore plus grand, installez un miroir de taille proportionnelle au meuble par-dessus. La réflexion de la salle de bain sur le miroir donne une impression de grandeur.

Osez la douche noire

Osez la douche noire dans votre salle de bain. Crédit : Istock

Lorsqu’il est question de douche, nous sommes plutôt habitués à une pièce de couleur claire. Pourtant, lenoirest également une couleur parfaite pour une salle de bain. En effet, cette teinte définit à elle seule la sobriété et l’élégance. La couleur noire pour une salle de bain peut être utilisée pour le meuble, le sol, et même les murs. Le tout est de faire attention à l’équilibre pour que la pièce ne soit pas complètement engloutie dans le noir. Pour cela, effectuez quelques contrastes en disposant un peu de blanc par-ci, un peu de blanc par-là. Précisons également que le mix entre le noir et la couleur naturelle du bois est parfait pour une déco moderne, pour une salle de bain ou pas.

Les miroirs suspendus

Miroirs suspendus pour votre salle de bain. Crédit : Istock

À la place d’un grand miroir, vous pouvez opter pour le style du miroir suspendu. Pour une décoration moderne, les suspensions sont parfaites, qu’il s’agisse d’un miroir ou d’autres éléments et accessoires de douche.

Toutefois, un seul n’est pas suffisant. Il est nécessaire d’en mettre plusieurs côte à côte au-dessus du meuble de salle de bain, et d’autres de plus petite taille disséminés un peu partout sur les murs.

La déco de salle de bain centrée autour de la baignoire

Salle de bain avec une baignoire comme pièce principale. Crédit : Istock

Vous pouvez choisir la baignoire comme pièce principale de votre salle de bain. Pour cela, veillez à vérifier l’espace disponible pour ne pas vous retrouver à l’étroit.

Pour cette déco centrée sur la baignoire, votre choix doit impérativement se porter sur une baignoire au design moderne qui ne se colle pas aux murs.

Le minimalisme : du carrelage au meuble de douche

Douche minimaliste beige avec une cloison en verre. Crédit : Istock

La tendance minimaliste est très en vogue en ce moment. Rassurez-vous, ce style ne vous oblige pas à vous passer des éléments principaux de la salle de bain comme la douche, la baignoire, les toilettes, la robinetterie ou encore la vasque. Il s’agit plus d’un courant design qui ne fait apparaître que les éléments nécessaires. Pour l’adopter, tout est dans le choix de l’agencement des éléments et dans le style de ces derniers. Choisissez des composants au design le plus épuré possible, avec de simples lignes droites ou légèrement courbées, sans fioriture ni ornement superflu.

La douche italienne : une valeur sûre

Salle de bain avec une douche italienne. Crédit : Istock

Si vous n’êtes pas adepte des bains, optez pour la douche italienne. Ce type d’aménagement présente l’avantage d’être très facile à installer. Le design simple de la douche italienne lui permet de facilement s’adapter à toutes les salles de bain. En d’autres termes, que vous ayez beaucoup ou peu d’espace dans votre salle de bain, vous trouverez à coup sûr une cabine de douche qui y soit adaptée. De plus, le transparent de la cabine de douche permet de créer un contraste de couleurs avec celles que vous avez choisies pour les murs et le carrelage.

Le bois : inconditionnel de la décoration moderne

Salle de bain avec des meubles en bois. Crédit : Istock

Le bois est l’un des matériaux les plus utilisés en décoration. En effet, il apporte ce côté naturel ainsi que cette couleur très particulière. Installer un meuble en bois massif dans votre salle de bain amène une touche brute vintage, parfait pour accentuer le côté moderne de la pièce. N'hésitez pas à relooker vos meubles en bois !

Le style “ urban jungle “

Salle de bain scandinave avec un effet naturel. Crédit : Istock

“Urban jungle“, se traduisant littéralement par “jungle urbaine”, est un style de décoration se basant sur des éléments et accessoires déco qui rappellent la nature. Il est évident que le bois est la star de ce type de décoration. Pour accentuer l’effet naturel, vous pouvez installer des plantes suspendues aux murs ou tout simplement déposées sur le meuble de salle de bain, des deux côtés de la vasque. Encore une fois, faites attention à l’équilibre pour ne pas encombrer l’espace disponible dans la pièce.

Le meuble de douche unique à forme atypique

Douche escargot originale. Crédit : Audabe

Sortez de la norme classique en choisissant un ameublement qui se défait des lignes droites. Un meuble avec un design particulier exacerbe le côté moderne d’une décoration. Pour que l’effet soit encore plus appuyé, faites du mobilier au design original la pièce centrale de votre décoration.

Des jeux de lumière dans la salle de bain

Salle de bain avec un jeu de lumière. Crédit : Istock

Il n’est pas ici question d’installer des spots lumineux sur les murs ou sur le sol de la salle de bain. Il s’agit plutôt d’un jeu d’ombres et de lumières qui se fait naturellement grâce à l’agencement des divers éléments de la douche. Pour créer ce faire, identifiez tous les accessoires et éléments qui baignent dans la lumière directe de l’ampoule de la salle de bain. Vous pouvez alors les changer de place à votre guise, pour que l’effet clair/obscur soit au rendez-vous.

La vasque sur le plan de travail

Salle de bain avec une vasque élégante. Crédit Istock

Avant de penser à l’emplacement de la vasque, il faut d’abord choisir la bonne, avec un design s’intégrant parfaitement dans une décoration moderne. Les matériaux à favoriser sont la porcelaine, la pierre naturelle et le marbre.

Pour ce qui est de l’emplacement de la vasque, vous pouvez choisir de l’installer sur le plan de travail, et non sur le meuble principal de la salle de bain. De ce fait, vous créez un espace supplémentaire sur le meuble tout en attirant légèrement le regard sur votre vasque design.

Choisir une couleur claire et lumineuse

Salle de bain beige et taupe. Crédit : Istock

Si le noir apporte énormément d’élégance, une couleur claire comme le blanc, le beige ou n’importe quel ton pastel permet d’apporter de la luminosité à la salle de bain. Cela s’avère très pratique si la pièce est relativement petite. En effet, une couleur claire donne l’impression d’un espace agrandi. Pour mettre une couleur claire encore plus en valeur, apporter plus de luminosité et agrandir l’espace, installez un grand miroir dans votre salle de bain.

Les accessoires modernes

Salle de bain moderne. Crédit : Istock

L’accessoirisation est d’une importance capitale pour la déco intérieure. Pour un effet contemporain, optez pour des éléments au style ethnique et fabriqués dans des matières différentes de celles dont nous avons l’habitude (bambou, fibres naturelles tressées, bois de teck…).

La salle de bain en apesanteur avec les WC suspendus

Salle de bain avec des WC suspendus. Crédit : Istock

Ajoutez un petit effet futuriste à votre salle de bain avec les WC suspendus. Le petit espace entre le sol et les WC apporte tout ce qu’il faut de modernité à vos toilettes.

Le style industriel : contemporain du sol au plafond

Salle de bain industriel. Crédit : Istock

La déco industriel est très en vogue en ce moment. Ce style très moderne se base sur des éléments en métal noir et aux lignes franches et droites. L’avantage du style industriel est sa facilité à s’intégrer dans une décoration de salle de bain.