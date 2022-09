15 variétés de plantes d'intérieur à mettre dans son salon

Rien de mieux que des plantes pour décorer les pièces d’une maison. Mais, attention, il faut bien les choisir pour qu’elles soient adaptées à l’espace. Voici quinze variétés de plantes d’intérieur idéales pour un salon.

Pour mettre un peu de couleurs dans une maison, un peu de verdure et de nature dans un appartement, pour une ambiance jungle dans un espace de vie, opter pour des plantes est toujours une bonne idée. Il est cependant important de bien choisir les variétés en fonction des espaces de la maison à décorer. En effet, les végétaux sont des organismes vivants, avec des besoins spécifiques. Et des feuilles fanées font moins bon effet dans une décoration que des plantes verdoyantes. Certaines s’épanouiront mieux dans une salle de bain, pièce souvent humide, que dans une cuisine ; d’autres préféreront grandir dans une cuisine ombragée que dans un salon ensoleillé. Si vous souhaitez agrémenter votre salons de végétaux, voici quinze variétés de plantes d’intérieur - des plantes à grandes feuilles, des petits arbustes ou des cactus, des plantes grasses ou des plantes tombantes - pour faire de votre salon un petit écrin de nature.

1) Le Ficus Lyrata

Le Ficus Lyrata est une plante de grande taille, un petit arbre d’intérieur, qui, avec ses grandes feuilles majestueuses, sublime avec élégance la décoration d’un salon. Bonus : le Ficus Lyrata est une plante dépolluante, c’est-à-dire qu’elle élimine l’ammoniac, le xylène, le toluène et autres substances pouvant être présente dans l’air.

Exposition : Le Ficus Lyrata a besoin de lumière. Il s’épanouit dans les espaces lumineux… mais ne doit pas être exposé directement au soleil. À ne pas disposer sous une fenêtre, donc.

Entretien : Un arrosage par semaine est suffisant (et même moins en hiver).

Plantes d’intérieur à mettre dans un salon : Ficus Lyrata / Crédit photo : Pinterest

2) Le Palmier Kentia

Comme son nom l’indique le Kentia est un palmier. Un petit palmier avec de longues feuilles élancées idéal pour verdir un intérieur et pour apporter un peu d’exotisme. Il sera encore plus jolie dans un pot en osier ou en bois naturel.

Exposition : Le Palmier Kentia nécessite beaucoup de lumière, mais ne supporte pas les rayons du soleil directs.

Entretien : Il n’a pas besoin de beaucoup d’eau. Attendre que la terre soit sèche entre deux arrosages. En hiver, une vaporisation d’eau régulière suffit.

Plantes d’intérieur à mettre dans un salon : Palmier Kentia / Crédit photo : Pinterest

3) Le Pachira

C’est la star des intérieurs. Avec son tronc tressé et ses jolies feuilles vertes en étoile, le Pachira est d’une élégance rare. Idéal pour créer une ambiance raffinée dans un salon. Attention : il s’épanouit dans une pièce avec un brin d’humidité et supporte mal la chaleur, à éloigner des radiateurs.

Exposition : Le Pachira ne supporte pas le soleil direct mais a besoin d’un espace lumineux.

Entretien : Il nécessite un arrosage régulier, une à deux fois par semaine.

Plantes d’intérieur à mettre dans un salon : Pachira / Crédit photo : Pinterest

4) Le Ficus Robusta

Le Ficus Robusta, avec ses jolies feuilles épaisses, est surnommé le caoutchouc. Plutôt massif, majestueux s’il est bien entretenu, il est un élément à part entière de la décoration du salon, au même titre qu’un canapé ou une table basse. Attention cependant, il demande de l’attention.

Exposition : Pas de soleil direct pour le Ficus Robusta, mais de la lumière.

Entretien : Remettre de l’eau dès que la terre est sèche. De l’eau à température ambiante.

Plantes d’intérieur à mettre dans un salon : Ficus Robusta / Crédit photo : Pinterest

5) La Sansevière

La Sansevière, surnommée langue de belle mère à cause de ses feuilles pointues et tachetées, est une plante très résistante. Elle est idéale pour un intérieur plutôt chaud, et peut être disposé à côté d’un radiateur ou d’une cheminée. De taille moyenne, elle est du plus bel effet dans un joli pot sur une table basse.

Exposition : La Sansevière aime la lumière.

Entretien : Un arrosage une fois par semaine est suffisant au printemps et en été. Espacer les arrosages en automne et en hiver.

Plantes d’intérieur à mettre dans un salon : Sansevière / Crédit photo : Pinterest

6) Le Pilea Peperomioide

Plante grasse, le Pilea Peperomioide est très élégant. Avec ses feuilles rondes au bout de longue tige, qui lui valent d’être surnommé plante monnaie, il est idéal pour la déco. Il peut habiller une étagère en hauteur ou une table basse. Bonus : il est facile d’entretien.

Exposition : Le Pilea na pas besoin de beaucoup de lumière pour s’épanouir. À éloigner des zones surexposées.

Entretien : Arrosage deux fois par semaine, sans l’inonder.

Plantes d’intérieur à mettre dans un salon : le Pilea Peperomioide / Crédit photo : Pinterest

7) La Monstera Deliciosa

Rien de monstrueux chez la Monstera Deliciosa, au contraire. Avec son feuillage découpé, la plante tropicale habille avec élégance les intérieurs. Et, si elle se sent bien, elle peut se developer pour devenir immense et majestueuse, parfaite pour décorer un salon, à côté d’un canapé par exemple.

Exposition : La Monstera Deliciosa a besoin d’un espace lumineux.

Entretien : Arroser une fois par semaine. Attention à ne pas laisser l’eau stagner.

Plantes d’intérieur à mettre dans un salon : la Monstera Deliciosa / Crédit photo : Pinterest

8) Le Ceropegia

Surnommé chaîne des coeurs, le Ceropegia est une petite plante très élégante avec ses petites feuilles tombantes en forme de coeur. Idéale dans un petit espace, comme le salon d’un appartement ou même un studio,. À placer en hauteur, sur une étagère, ou dans un pot suspendu.

Exposition : Le Ceropegia s’épanouit en plein soleil.

Entretien : À arroser tous les dix jours (un peu moins en automne).

Plantes d’intérieur à mettre dans un salon : le Ceropegia / Crédit photo : Pinterest

9) Le Caladium

Avec son feuillage rose, qui a l’avantage d’être persistant, le Caladium apporte de la couleur dans un intérieur. En plus, il est très facile à cultiver, idéal pour ceux qui n’ont pas forcément la main vert.

Exposition : Le Caladium est une plante qui s’épanouie dans des espaces lumineux, même en plein soleil.

Entretien : Une brumisation régulière suffit pour le Caladium.

Plantes d’intérieur à mettre dans un salon : le Caladium / Crédit photo : Pinterest

10) L’Aloe Vera

Avec ses longues tiges, l’Aloe Vera est idéale pour habiller un salon. Attention cependant à la placer de manière à ne pas se piquer sur ses épines. Bonus : vous pourrez l’utiliser pour vos produits de beauté en coupant ses feuilles.

Exposition : L’Aloe Vera a besoin de lumière indirecte.

Entretien : Elle a besoin d’eau et doit être arrosée très régulièrement.

Plantes d’intérieur à mettre dans un salon : l’Aloe Vera / Crédit photo : Pinterest

11) Le Calathéa Orbifolia

Le Calathéa Orbifolia est une plante aux grandes feuilles rondes et rayées, du plus belle effet dans un salon. À placer près d’une fenêtre car elle aime l’air et l’humidité.

Exposition : Le Calathéa Orbifolia a besoin de lumière.

Entretien : Arrosage régulier, dès que la terre dans le pot commence à sécher.

Plantes d’intérieur à mettre dans un salon : la Calathéa Orbifolia / Crédit photo : Pinterest

12) La Strelitzia

Avec ses longues feuilles au bout de longues tiges, comme des feuilles de bananier, la Strelitzia est une plante d’une prestance rare, parfaite pour amener de l’élégance dans un intérieur.

Exposition : La Strlitzia a besoin de lumière et de soleil pour grandir. En hiver, elle ne peut pas rester dans une pièce surchauffée.

Entretien : À arroser une fois par semaine, réduire la fréquence en automne et en hiver.

Plantes d’intérieur à mettre dans un salon : la Strelitzia / Crédit photo : Pinterest

13) Le Yucca

Petit arbre d’intérieur, le Yucca, tout en feuilles pointues, est parfait pour la décoration d’un salon, notamment à côté d’un canapé.

Exposition : Le Yucca aime la lumière mais pas l’exposition direct au soleil.

Entretien : Un arrosage tous les dix jours est suffisant en hiver, cependant en été, il doit être arrosé deux ou trois fois par semaine.

Plantes d’intérieur à mettre dans un salon : le Yucca / Crédit photo : Pinterest

14) Le Scindapsus

Plante tombante, le Scindapsus est idéal pour un salon, dans un pot suspendu, à accrocher en hauteur, il apporte de la profondeur à la pièce de vie (parfait pour les petits espaces). En plus, c’est un végétal au propriété dépolluante.

Exposition : La plante s’épanouit dans une espace lumineux sans soleil direct.

Entretien : Arrosage modéré avec de l’eau à température ambiante. En hiver, espacer les arrosages.

Plantes d’intérieur à mettre dans un salon : le Scindapsus / Crédit photo : Pinterest

15) L’Aporocactus

Pour égayer un intérieur, il y a évidemment les cactus. L’Aparocatus, aussi appelé cactus queue de rat, avec ses tiges tombantes, est très élégant pour un salon. Et il fait de jolies fleurs.

Exposition : L’Aparocactus a besoin d’un peu de lumière mais s’accommode d’ombre. Il ne doit pas être exposé directement au soleil.

Entretien : À arroser une fois par semaine au printemps et en été, puis réduire l’arrosage en automne et en hiver.

Plantes d’intérieur à mettre dans un salon : l’Aparocactus / Crédit photo : Pinterest