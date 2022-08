Ces 15 plantes aux vertus détoxifiantes trouveront parfaitement leur place dans votre chambre

Contrairement aux idées reçues, certaines plantes ont tout à fait leur place dans une chambre. Découvrez quelles plantes sont concernées et tous nos conseils pour les entretenir.

Vous avez déjà entendu qu’il ne faut pas mettre de plantes dans une chambre car cela pourrait être nocif pour la santé ? Que nenni ! Il existe un bon nombre de plantes qui sont conseillées dans une chambre à coucher. En plus d'apporter une touche de couleur et de nature dans la décoration de la chambre, ces plantes ont des vertus purifiantes. Ces plantes sont mêmes conseillées pour toutes les personnes qui ont des difficultés à dormir la nuit.

À voir aussi

Quels sont les bienfaits des plantes détoxifiantes dans une chambre ?

On est d'accord, la place privilégiée d'une plante c'est le jardin. Mais pas que ! Il existe des plantes qui ne demandent qu'à être en intérieur. Celles-ci ne demandent que très peu d'eau. Dans une maison, les plantes se fondent dans votre déco et égayent la pièce avec leur lumière naturelle.

La chambre, c'est la pièce de la maison où l'on passe le plus de temps. Il est alors important de s'y sentir bien et en harmonie avec les éléments. Pour aider toutes les personnes qui ont un sommeil perturbé ou qui ont des difficultés à s'endormir, vous pouvez ajouter des plantes d'intérieur à la déco de votre chambre.

Les plantes parfumeront la pièce et vous feront sentir à l'aise et détendu. De plus, ces 15 plantes ont des propriétés spécifiques qui vont vous aider à lutter contre l'insomnie, contre les apnées du sommeil et les difficultés à vous endormir. Avec ces plantes, calme, apaisement et relaxation seront les maîtres mots. Pour ce faire, il faut privilégier des plantes dépolluantes qui purifient l'air et absorbe le CO2. Avec ces 15 plantes purifiantes, vous n'aurez aucun effet nocif sur la santé, bien au contraire !

Quel entretien pour ces plantes d'intérieur ?

À la différence des plantes et des fleurs cultivées en jardin, les plantes d'intérieur sont très faciles d'entretien. Les plantes purifiantes que l'on ajoute à la déco d'une chambre ne demandent que très peu d'eau. Arrosez-les en moyenne une fois toutes les deux semaines. Attention, la règle d'or avec les plantes d'intérieur c'est de ne jamais les arroser quand la terre est encore humide. Si vous n'avez pas trop la main verte, on vous conseille des pots à réserve d'eau. La plante se nourrira seule, selon ses besoins en eau.

Si ces plantes ne sont pas tellement consommatrices d'eau, elles demandent quand même du soleil. Vous le verrez, certaines plantes comme la menthe ont besoin d'une source de lumière pour absorber le soleil.

Le jasmin

Découvrez tous nos conseils et astuces pour mettre des plantes dans votre chambre. Crédit : IStock

Vous avez sûrement déjà bu une infusion au jasmin avant une bonne nuit de sommeil ? Et oui, c’est bien connu, le jasmin a de nombreux bienfaits. Saviez-vous qu’une plante de jasmin dans votre chambre bénéficiait des mêmes vertus ? Positionnez un pot de jasmin au sol ou suspendu au-dessus de votre lit. En inhalant le jasmin pendant la nuit, vous améliorez la qualité de votre sommeil.

La fleur de lune (spathiphyllum)

Cette fleur de lune trouvera parfaitement sa place dans votre chambre à coucher. Crédit : IStock

Cette plante à l'allure d'un lys doit être positionnée proche d'une source de lumière. Cette plante est idéale pour une chambre à coucher car elle dispose de vertus dépolluantes, notamment les substances cancérigènes, et détoxifiantes. En plus, la fleur de lune est un nom qui appelle au sommeil et à la rêverie.

Le yuka

Voici nos astuces pour mettre un yuka dans votre chambre. Crédit : IStock

Pour purifier l'air de votre chambre, optez pour le yuka. Cette plante haute qui distribue une grande quantité d'oxygène et qui absorbe les éléments toxiques. En plus, cette plante d'intérieur n'est vraiment pas une grande consommatrice d'eau. Vous pouvez la positionner dans un coin de la chambre ou à proximité du lit.

Le cactus

Tous nos conseils pour adopter le cactus dans votre maison. Crédit : IStock

Dans une chambre, le cactus améliore considérablement votre qualité de sommeil. En plus d’avoir des vertus dépolluantes, le cactus est une plante qui protège des ondes électromagnétiques. Idéalement, le cactus se pose sur un bureau ou proche d’un ordinateur s’il est petit, sinon au sol prêt du lit. Cette plante s'arrose très rarement.

Le sansevieria

Pensez à placer vos plantes proches d'une fenêtre. Crédit : IStock

En plus de purifier l'air de la chambre, le sansevieria est un réel élément de déco. Placée dans un beau pot en terre cuite ou à motif, cette belle plante absorbe le CO2 pour rejeter l’oxygène. De quoi vous faire sentir bien dans votre chambre purifiée.

L’aloe vera

L'aloe vera est une plante idéale pour mettre dans une chambre. Crédit : IStock

Comme le cactus, l’aloe vera est une plante qui protège des ondes électromagnétiques. L'aloe vera a tout à fait sa place dans une maison, et plus particulièrement dans une chambre car elle lutte contre les acariens. Pour une chambre saine et une meilleure qualité de sommeil, privilégiez l'aloe vera dans votre chambre.

Le lierre

Voici nos conseils et astuces pour mettre du lierre dans votre chambre. Crédit : IStock

Le lierre est une plante retombante qui s'inscrit parfaitement dans la déco d'une chambre d'enfant ou d'adulte. Cette plante est un excellent purificateur d'air. Le lierre protège de tous les polluants et est simple d'entretien. C'est la plante parfaite pour une chambre. En plus de cela, elle demande une exposition moyenne au soleil. Pour mettre en valeur le lierre, suspendez-le dans la chambre ou posez-le sur une étagère en prenant soin de libérer les feuilles.

La lavande

Quelles plantes mettre dans une chambre à coucher ? Crédit : IStock

Parmi nos conseils pour améliorer votre sommeil, optez pour une plante qui vous aidera à lutter contre le stress et l'anxiété : la lavande. C'est bien connu, il existe une astuce de grand-mère avec de la lavande pour purifier l’espace nuptial et favoriser le sommeil. Il suffit de mettre des sachets remplis de brins de lavande sous l'oreiller. Ainsi, les effluves de la lavande vont purifier l'air et vous apaiser pendant la nuit.

La menthe

La menthe est une très bonne idée pour décorer une chambre. Crédit : IStock

La menthe a les mêmes propriétés que la lavande. C'est par l'odeur qu'elle dégage que cette plante va vous relaxer et dégager une bonne atmosphère dans votre chambre. Un conseil : placez la menthe à coté d’une source de lumière, sous une fenêtre.

La plante araignée (chlorophytum chevelu)

Le monoxyde de carbone, le benzène, le toluène, le xylène et le formaldéhyde disparaissent avec cette plante. Crédit : IStock

Cette petite plante aura parfaitement sa place dans votre chambre. Elle dispose de toutes les qualités requises pour purifier l'air de cette pièce de la maison. Avec la plante araignée, plus de place pour les éléments polluants ! Cette plante absorbe toutes les substances toxiques : le monoxyde de carbone, le benzène, le toluène, le xylène et le formaldéhyde. Il en existe de toutes les tailles.

Le dracaena

Voici une plante qui rendra votre chambre pure et saine. Crédit : IStock

Dans un beau pot aux tons neutres, cette plante d’intérieur rendra tout son charme. Comme les autres plantes de cette liste, le dracaena dispose également de vertus dépolluantes. Très simple d'entretien, cette plante saura purifier votre intérieur.

La fougère de Boston

Cette fougère apporte de la lumière et doit être posée à côté d'une fenêtre. Crédit : IStock

Vous n'avez pas d'idée pour aménager votre chambre avec des plantes ? On vous conseille la fougère de Boston. Cette fougère dépollue l'air de la chambre à coucher et absorbe aussi le formaldéhyde et le xylène, des substances nocives.

Le lierre du Diable (l’Epipremnum aureum)

Ce lierre retombant est idéal pour une chambre. Crédit : IStock

Cette plante porte bien son nom. Il faut agir avec précaution car même si cette plante d’intérieur est reconnue pour dépolluer la pièce, ses feuilles sont toxiques. Il faut donc suspendre le lierre du Diable pour que, ni les animaux, ni les enfants ne puissent l’atteindre.

Le ficus pumila

Ce ficus pumila est parfait pour passer une bonne nuit de sommeil. Crédit : IStock

Dans un beau pot en terre cuite, le ficus pumila aura deux fonctions. En plus de purifier l’air de la chambre à coucher et de vous rendre moins anxieux, ce ficus sera un réel élément de décoration à votre chambre.

Le ceropegia

On vous donne nos astuces, idées et conseils pour trouver les meilleures plantes à mettre dans une chambre. Crédit : IStock

Avec des feuilles en forme de nénuphars (ou de coeurs pour les plus romantiques), cette plante a des propriétés relaxantes. Quand elle grandit, cette plante retombe et diffuse encore plus de bonnes ondes. C’est une plante d’une grande douceur.