25 idées de décorations effrayantes pour Halloween

Envie de créer une décoration originale et effrayante pour Halloween ? Voici 25 idées pour vous inspirer et vous aider à passer une soirée inoubliable.

15 idées de déco sur le thème Halloween pour votre intérieur

Une idée de déco Halloween pour votre salon. Crédit : evgenyatamanenko

Pour célébrer la fête des Morts comme il se doit, une décoration aussi originale qu’effrayante s’impose. Voici quelques idées pour transformer votre maison en une véritable maison hantée. Vos invités auront la frayeur de leur vie !

1- Des araignées en papier

Un modèle d’araignée en papier pour décorer la maison. Crédit : TShum

Tout comme les chats noirs, les araignées sont soupçonnées d’être les meilleures amies des sorcières. Ces petits arachnides tout velus symbolisent Halloween. Si vous souhaitez effrayer vos convives pendant votre soirée, disposez quelques araignées noires en papier dans les recoins de la maison. Il est facile de fabriquer une telle déco. Il suffit de tracer un modèle sur du papier, de le colorier en noir et de le découper.

2- Une toile d’araignée dans les toilettes

Une toile d’araignée très réaliste. Crédit : IgorNelson

Les fausses toiles d’araignée dans les différentes pièces de la maison sont aussi des incontournables pendant les festivités d’Halloween. Avec de la créativité et du bon matériel, il vous sera facile de fabriquer une toile DIY. Du coton ou de la ficelle suffiront à créer cette déco. Sinon, vous pouvez aussi vous faciliter la tâche en achetant une toile d’araignée décorative prête à l’emploi en magasin.

3- Plusieurs citrouilles sur la cheminée

Des citrouilles utilisées comme décoration de cheminée. Crédit : Ismagilov

Pour une touche élégante dans votre intérieur, entreposer quelques citrouilles décoratives sur la cheminée est une idée judicieuse. Ces éléments de déco apporteront de la chaleur à la pièce et rendront votre soirée d’HHalloween plus conviviale. L’idée est de dessiner un visage sur vos citrouilles préalablement vidées pour leur donner un air effrayant. Pour une déco soft, gardez la forme originale de quelques citrouilles.

4- Une citrouille lumineuse

Des citrouilles lumineuses pour décorer votre intérieur. Crédit : AlexRaths

Pour une décoration d’Halloween réussie, optez pour la citrouille lumineuse. Celle-ci rendra l’ambiance générale de votre salon ou de votre salle à manger terrifiante. Vous trouverez différents modèles de citrouilles lumineuses sur les boutiques en ligne comme Amazon. Sinon, vous pouvez aussi créer une citrouille lumineuse DIY en vidant l’intérieur et en y allumant une bougie ou une petite lampe.

5- Une guirlande d’araignée

Un modèle de guirlande pour Halloween. Crédit : Firn

La guirlande est une décoration incontournable des fêtes. Elle embellit la pièce et crée une ambiance festive. Pour Halloween, n’hésitez pas à suspendre quelques guirlandes d’araignée dans le salon, dans la cuisine ou dans la salle de bain. Elles engendreront un bel effet de surprise chez vos invités. Pour fabriquer votre guirlande vous-même, vous aurez besoin de papier, de colle et de quelques araignées en carton préalablement découpées.

6- Quelques citrouilles et têtes de mort

Une idée de décoration de table pour Halloween. Crédit : Inside Creative House

Pour une décoration de table réussie, n’hésitez pas à y poser quelques accessoires. Les citrouilles au visage effrayant et les têtes de mort seront parfaites pour rappeler le thème de la soirée. Vous trouverez plusieurs modèles aux couleurs et aux formes variées en magasin. Sinon, vous pouvez aussi vous amuser à fabriquer des décorations de table vous-même.

7- Des souris dans la salle de bain

Une sorcière tenant une citrouille et une souris dans ses mains. Crédit : Remains

Les souris sont aussi des symboles d’Halloween. Pour faire peur à vos amis, invitez ces petits êtres maléfiques dans votre décoration d’intérieur. Le plus judicieux est de cacher quelques fausses souris en peluche ou en plastique dans les pièces les plus fréquentées de la maison comme la salle de bain. Vous pouvez aussi les disperser dans les toilettes pour faire peur à vos invités.

8- Les chauves-souris accrochées au plafond

Des chauves-souris décoratives pour Halloween. Crédit : Almaje

Accrocher quelques fausses chauves-souris au plafond est aussi une bonne idée de déco. Elles rendront la fête encore plus inoubliable. Ce type de décoration est idéal pour les salons. Vous pouvez aussi l’inviter dans votre salle à manger, dans votre salle de bain et même dans votre chambre à coucher. N’hésitez pas à suivre des tutoriels pour créer des chauves-souris originales et à petit prix.

9- Un chapeau de sorcière en guise de centre de table

Un chapeau de sorcière. Crédit : ChrisGorgio

Pour décorer votre centre de table d’Halloween, misez sur un chapeau de sorcière. Cet élément rendra votre soirée encore plus terrifiante. Pour une touche d’originalité et de chic, n’hésitez pas à l’associer avec d’autres accessoires de déco comme des citrouilles miniatures, des fruits momifiés, des fleurs séchées aux couleurs de l’automne, un vase rempli d’araignée et d’insectes…

10- Un balai de sorcière à l’entrée

Une idée de décoration pour l’entrée. Crédit : Ekaterina Fedulyeva

Afin que vos invités puissent s’immerger directement dans l’ambiance de la fête, laissez un balai de sorcière traîner dans votre hall d’entrée. Cet accessoire de décoration leur donnera tout de suite un aperçu de la soirée qui les attend. Pour encore plus de terreur, vous pouvez accrocher une cape et un chapeau de sorcière sur votre porte-manteau.

11- Un fantôme flottant dans le couloir

Un fantôme à suspendre dans le couloir. Crédit : Наталия Гусарова

Un fantôme en tissu apportera aussi du cachet à votre décoration d’intérieur. Vous pouvez le suspendre dans vos escaliers ou dans votre salle à manger pour un 31 octobre des plus terrifiants. L’avantage de cet élément de déco, c’est que vous pouvez le fabriquer vous-même. Il vous suffit d’utiliser vos vieux draps blancs, d’y ajouter deux trous à la place des yeux et de l’accrocher à l’aide d’une ficelle.

12- Des fantômes fabriqués avec des bouteilles en verre

Une pièce soigneusement décorée pour Halloween. Crédit : Shangarey

Si vous êtes un adepte du DIY, cette idée vous plaira sûrement. Il s’agit de transformer les bouteilles en verre que vous avez recyclées en petits fantômes décoratifs. Pour ce faire, peignez vos bouteilles avec de la peinture blanche. Laissez ensuite sécher avant d’y dessiner des visages à l’aide d’un marqueur noir. Vous pouvez utiliser ces fantômes en verre pour décorer votre cheminée ou votre table.

13- Des bougies en guise d’éclairage

Des bougies pour Halloween. Crédit : evgenyatamanenko

Halloween rime avec nuit sombre et froide. Afin d’instaurer cette ambiance chez vous, n’hésitez pas à éteindre toutes les lumières et n’utilisez que des bougies comme éclairage. Votre dîner sera un succès grâce à cette ambiance tamisée digne des films d’horreur. Et pour davantage d'effet, utilisez des bougeoirs tête de mort. Vous trouverez plusieurs modèles originaux dans les boutiques de décoration.

14- Utiliser une nappe de table de couleur orange

Une jolie table décorée pour Halloween. Crédit : Svetlana-Cherruty

La nappe de table est un indispensable. Elle habille votre table tout en apportant de la chaleur à vos soirées. Pour le 31 octobre, n’hésitez pas à sortir votre plus belle nappe de table de couleur orange. Celle-ci apportera une touche décorative à la pièce et séduira vos convives. Pour une décoration harmonieuse, choisissez des serviettes de table de couleur noir ou gris.

15- Des poupées effrayantes dans les escaliers

Une poupée déguisée pour Halloween. Crédit : frentusha

Placer de vieilles poupées dans les escaliers rendra aussi votre intérieur effrayant. Habillez ces dernières de longues robes blanches pour leur donner un aspect maléfique. Vous pouvez aussi demander à un spécialiste de les maquiller. Si vous n’avez pas de poupées chez vous, vous pouvez vous en procurer à un prix intéressant dans les boutiques d’antiquité.

10 idées de déco sur le thème Halloween pour habiller votre extérieur

Une idée de décoration pour l’extérieur. Crédit : ACH-DP

Voici 10 idées de décoration originale pour rendre l’extérieur de votre maison effrayante pendant la soirée d’Halloween :

1- Accrocher une couronne effrayante sur votre porte d’entrée

Un modèle de couronne pour votre porte. Crédit : Matt Young

Une couronne d’Halloween DIY vous aidera à créer une déco unique. Vous trouverez plusieurs idées pour vous inspirer sur les sites comme Pinterest. Les modèles conçus à partir de banderoles de couleur orange et noir sont au top de la tendance. Sinon, vous pouvez aussi miser sur une couronne de fleurs séchées. N’hésitez pas à ajouter quelques araignées ou fantômes en papier pour davantage d’originalité.

2- Des ballons noirs dans le jardin

Des ballons noirs pour décorer le jardin. Crédit : snake3d

Pour décorer votre jardin sur le thème d’Halloween, osez les ballons noirs. Associés à quelques touches de rouge, ils donneront un air diabolique et sanglant à votre extérieur. L’idée est d’accrocher vos ballons dans un coin du jardin destiné à accueillir vos invités. Vous pouvez aussi les disposer à proximité de votre table pour une ambiance festive pendant le dîner.

3- Quelques guirlandes lumineuses

Une décoration d’Halloween avec des guirlandes lumineuses. Crédit : silvia cozzi

Halloween est une occasion de partager de bons moments en famille. Et rien de mieux qu’une lumière tamisée pour une ambiance chaleureuse et conviviale. Pour le 31 octobre, accrochez quelques guirlandes lumineuses dans le jardin. Elles embelliront votre espace. Vous pouvez mettre vos guirlandes dans les arbres ou dans les buissons pour un beau rendu. Les accrocher autour de votre table constitue aussi une bonne idée.

4- De faux squelettes dans les buissons

Un squelette devant la porte d’entrée. Crédit : BackyardProduction

Ce type de décoration vous donnera certainement la chair de poule. Vous trouverez un squelette décoratif dans les magasins spécialisés. N’hésitez pas à ajouter d’autres objets déco symboliques comme des araignées, des chauves-souris ou des serpents en plastique tout autour.

5- Un cimetière dans la cour

Un modèle de cimetière à créer dans votre cour. Crédit : chainatp

Pour réussir votre décoration d’Halloween, vous pouvez créer un cimetière dans votre cour. Pour cela, vous aurez besoin de quelques boîtes en carton pour les pierres tombales, d’un pot de peinture grise, de marqueurs noirs et de ficelles. Laissez libre cours à votre imagination pour créer un décor atypique. Et pour un aspect encore plus réaliste, n’hésitez pas à faire flotter quelques fantômes en tissu près de votre cimetière.

6- Des oiseaux effrayants accrochés aux arbres

Une décoration d’Halloween très réaliste. Crédit : chainatp

Les oiseaux comme les corbeaux symbolisent la fête des Morts. Avec de la créativité, vous pouvez créer quelques oiseaux en carton pour décorer vos arbres et arbustes. Sinon, vous pouvez aussi acheter des modèles fabriqués en plastique dans les magasins de jouets ou dans les boutiques de déco d’Halloween. Il vous suffira de les accrocher à l’endroit souhaité à l’aide d’une ficelle.

7- Une vieille voiture abandonnée

Une voiture spécialement décorée pour Halloween. Crédit : Maria Symchych-Navrotska

Pour une cour ou un jardin digne des films d’horreur, décorez votre vieille voiture avec quelques accessoires (toile d’araignée, chauve-souris, fantômes…). Vous pouvez utiliser votre créativité pour fabriquer des déco uniques. Sinon, vous pouvez aussi faire appel à un professionnel. Celui-ci vous proposera ses services en fonction de votre demande.

8- Des citrouilles lumineuses dans vos allées

Une allée décoré sur le thème d’Halloween. Crédit : Oleg Elkov

Chaque petit détail apportera une touche d’originalité à votre décoration de jardin. Pour les allées, vous pouvez entreposer des citrouilles lumineuses en longueur. Les bougies fonctionnant avec des piles vous faciliteront la tâche. N’oubliez pas de dessiner un visage effrayant sur vos citrouilles pour respecter l’ambiance générale de votre extérieur. Et pour plus d’harmonie, veillez à ce qu’elles soient de la même taille.

9- Des lanternes en forme de fantôme

Une idée de décoration pour le jardin. Crédit : AlexRaths

Les lanternes sont aussi des accessoires de déco parfaits pour Halloween. Vous trouverez différents modèles adaptés à vos besoins dans les boutiques spécialisées. Sinon, il est aussi facile de fabriquer des lanternes vous-même à partir d’objets de récup (bouteilles en plastique, bidons de lait, citrouilles vidées…). Pour cette option, il vous restera plus qu’à acheter des luminaires adaptés à la taille des lanternes que vous souhaitez créer.

10- Une porte d’entrée transformée en momie

Une momie. Crédit : _Platinka_

Pour amuser les enfants qui viendront sonner à votre porte pendant la soirée d’Halloween, transformez votre porte en momie. Pour cela, vous n’aurez qu’à coller du papier toilette sur votre porte en veillant à ce qu’il forme la silhouette de ces cadavres de l'Égypte ancienne. N’oubliez pas de placer des yeux effrayants par-dessus pour un look des plus terrifiants.