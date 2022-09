15 activités DIY pour Halloween

Halloween est une fête qui plaît aux enfants et aux adultes. Envie de passer de bons moments en famille ? Voici 15 décorations d’Halloween pour vous inspirer.

Halloween, entre citrouille, décoration et cuisine.

Famille qui se prépare pour Halloween Credit : Choreograph

Les enfants adorent Halloween. Déjà, parce qu’il s’agit d’une fête où il est possible de recevoir et de manger des bonbons à profusion, mais surtout pour toutes les activités à faire lors de cette période d'automne. Halloween est une fête qui se prépare pour être sûr que tout se déroule à la perfection.

Lors de la période d’Halloween, ce ne sont pas les activités liées à cette fête qui manquent. L’une des plus incontournables est la réalisation de lalanterne en citrouille. La citrouille est l’icône même de la fête d’Halloween. L’avantage de cette activité est qu’elle est ludique et invite toute la famille pour sa réalisation. Préparer la citrouille permet de faire part de sa créativité, tout en faisant passer le temps. Petit bonus, vous pouvez réaliser plusieurs citrouilles lanternes. Votre décoration extérieure n’en sera que meilleure, et vous pourrez occuper les enfants encore plus longtemps.

L’une des autres activités d’Halloween est la réalisation de déguisements pour les enfants. Cette activité peut être faite en demandant l’aide des enfants. Ainsi, ils se sentiront impliqués et apprécieront encore plus leur tenue une fois achevée.

La fabrication de décorations pour la fête d’Halloween est également une activité à faire en famille, parents et enfants ensemble. Vous aviez l’habitude de récolter de mauvaises notes en activités manuelles à l’école ? Pas de panique! Ici, il est question de faire du coloriage, couper et coller des bouts de papier et de carton. De plus, avec des enfants, les activités manuelles permettent toujours de passer d’excellents moments ensemble.

Réaliser desrecettes d’Halloweenensemble est également une activité intéressante, gourmande, et permettant de mettre en valeur les produits d’automne. De plus, entre les biscuits en forme de chapeau de sorcière, les gâteaux représentant des fantômes, le glaçage toile d’araignée et la tarte à la citrouille, le choix de recettes est large.

15 activités DIY pour Halloween

Une petite famille qui célèbre Halloween Credit : Jovanmandic

Lorsque l’automne pointe le bout de son nez, le moment est venu de transformer la maison en atelier pour enfants.Bricolages, coloriages, réalisation de recettes d’automne, beaucoup de choses sont possibles au cours de cette période.

Vous pouvez bien évidemment consulter des avis ou demander de l’aide sur un blog comme Pinterest ou encore Nounoudunord. Mais, pour vous aider, voici 15 idées pour monter votre atelier. Vous aurez bien sûr besoin de matériel, comme du papier, du carton, de la colle, des crayons et des feutres pour le coloriage. Bref, tout ce dont un atelier DIY a besoin.

L’emblématique citrouille lanterne

Des citrouilles lanternes allumées dans le noir Crédit : IvanMikhaylov

La citrouille est un élément indissociable de la fête d’Halloween. Ce légume d’automne est très présent dans les recettes de cette saison. Mais les citrouilles sont surtout utilisées pour la fabrication de citrouilles lanternes. Pour cela, il vous faudra comme matériel : une citrouille, une cuillère, un feutre et un couteau affûté. Retirez le chapeau de la citrouille et videz-la avec une cuillère. Avec le feutre, tracez le«visage» de la citrouille lanterne et découpez avec le couteau en suivant le guide au feutre. Lorsque le visage de la citrouille est terminé, il suffit d’y déposer une bougie et le tour est joué. La fabrication de la citrouille lanterne est une activité que vous pouvez confier à vos enfants. Toutefois, il est important que ces derniers soient sous la surveillance d’adultes pour éviter qu’ils se blessent avec les outils coupants.

Pour des idées de citrouilles lanterne, vous pouvez consulter les meilleurs résultats pour «lanternes citrouilles d’Halloween» sur Pinterest ou d’aller voir du côté du blog de Nounoudunord.

Les toiles d’araignée en gommettes

Des toiles d’araignées avec des citrouilles Crédit : Olha Pylypenko

Les toiles d’araignée en gommettes sont faciles à réaliser. Sur une feuille de papier, placez les gommettes de manière à faire plusieurs cercles (un grand à l’intérieur, puis un plus petit, et ainsi de suite). Une fois les cercles de gommettes terminés, il suffit de raccorder les gommettes deux par deux avec un petit arc en feutre noir. Lorsque toutes les gommettes sont reliées entre elles, tracez les diagonales, toujours en suivant les gommettes. Et voilà!

Les bougeoirs

Un bougeoir pour Halloween Crédit : Jelena990

La fabrication de bougeoirs pour Halloween est une activité ludique et permettant de faire ressortir la créativité des enfants. Comme matériel principal, il vous faut un bocal transparent. Tout ce qu’il y a à faire ensuite, c’est de décorer les bocaux avec ce que vous avez sous la main (gommettes, stickers, dessins ou coloriages sur papier…). Vous pouvez imprimer des autocollants pour une décoration plus réaliste.

Le château hanté en papier carton

Une maison hantée Crédit : egal

La soirée de sortie des monstres, pourquoi ne pas représenter leur maison ?

Vous pouvez demander à vos enfants de dessiner tout simplement le château sur une feuille de papier. Vous pouvez aussi imprimer le contour du château sur du papier et laisser vos enfants s’adonner à des séances de coloriages.

Mais, l’activité manuelle idéale est de fabriquer soi-même le château. Pour cela, utilisez du papier carton. Enroulez une feuille pour faire une tour. Faites-en quatre. Reliez-les deux par deux avec une feuille de papier carton, et le tour est joué. La dernière chose à faire est de dessiner les briques, les fenêtres et le portail sur le papier carton, à l’aide d’un feutre.

Si vous avez du mal avec les patrons, faites un tour sur le blog de Nounoudunord.

La boîte à bonbons

Des friandises pour Halloween Crédit : ASIFE

À Pâques et à Noël, il est question de chocolat. Mais, à Halloween, les bonbons sont les friandises star. De ce fait, la fabrication d’une boîte à bonbons est l’activité adéquate. Pour cela, fabriquez un cube en papier carton et ne collez pas le couvercle. Elle peut être de petite ou de grande taille, en fonction de la quantité de bonbons que vous espérez obtenir du voisinage.

Peignez la boîte en noir pour rester dans le thème.

Les coloriages à thème

Des enfants en train de faire des dessins d’Halloween Crédit : SeventyFour

Une activité que vos enfants peuvent faire seuls et qui les occupera pour un certain temps, c’est de faire des coloriages sur le thème d’Halloween. La seule chose à faire est d’imprimer les dessins vides pour les coloriages sur Internet. Citrouilles, sorcière, et monstres en tout genre, cette activité manuelle calme les enfants et vous procure un peu de temps libre. Les coloriages : une activité faite pour les enfants, qui profite aussi aux adultes!

Le chapeau de sorcière en carton

Un chapeau de sorcière sur fond blanc Crédit : Geerati

Pour réaliser un chapeau de sorcière, comme matériel, vous aurez besoin de papier carton (une grande feuille), d’un feutre, de colle et d’une paire de ciseaux. Divisez la feuille en deux. Faites un cône avec la première moitié de la feuille et n’oubliez pas de coller. Dessinez un cercle sur l’autre moitié de la feuille de carton en vous aidant de la base du cône. Dessinez ensuite un cercle de 10 à 15 cm de diamètre plus grand et découpez le cercle du milieu. Collez le cône et vous avez votre chapeau de sorcière.

Les déguisements pour les enfants

Une famille se déguisant pour Halloween Crédit : evgenyatamanenko

La réalisation de déguisement pour enfants est une activité parfaite pour les parents fans d’activités manuelles. Évidemment, si la couture n’est pas votre fort, vous n’avez qu’à acheter l’essentiel du déguisement et de vous atteler à la fabrication des accessoires. Monstres, fantômes, sorcière, ou araignées, le choix est large. Si vous manquez d’idées, vous pouvez très bien faire un tour sur Pinterest et vous inspirer des meilleurs déguisements d’Halloween pour enfants. Il ne doit pas obligatoirement faire peur. L’important est que vos enfants l’apprécient, et surtout, apprécient l’effort que vous avez mis. Vous pouvez même en faire une tradition et fabriquer vous-même les déguisements d’Halloween de vos enfants année après année.

La souris en rouleaux de papier toilette/essuie-tout et en carton papier

Une pièce décorée pour la fête d’Halloween Crédit : evgenyatamanenko

Réalisez votre petite souris d’Halloween avec deux rouleaux de papier toilette collés et peints en gris. Réalisez la tête avec une feuille de papier carton. Faites un petit cône que vous collerez à une extrémité des rouleaux. Réalisez de fines bandes de papier pour faire les moustaches et une bande plus longue pour faire la queue. Collez les moustaches sur le cône de papier qui fait office de tête et la queue à l’autre bout du rouleau. Rappelons que la souris doit être entièrement peinte en gris.

Le masque fantômes, sorcière, monstres

Un masque d’Halloween Crédit : alexkoral

Il n’existe aucun enfant qui n’aime pas les jeux de rôles. Pour que votre enfant puisse jouer le jeu à fond, pourquoi ne pas lui fabriquer un masque pour compléter son déguisement d’Halloween ? Faites-lui un masque en papier carton. Dessinez le guide sur une feuille et découpez les yeux, le nez et la bouche. Soyez sûr que votre enfant en parlera encore des mois après à ses petits copains de l’école maternelle.

Si le bricolage n’est pas vraiment votre fort, une simple assiette jetable peut également faire l’affaire. Si vous avez besoin d’idées, trouvez-en sur le blog de Nounoudunord.

Les dessins de monstres à coller un peu partout

Une petite fille accrochant des chauves-souris en papier sur le mur Crédit : Alena Ivochkina

Ici, il est question de mettre un peu le bricolage de côté et de se concentrer sur le potentiel créatif de l’enfant. Demandez-lui de réaliser un dessin représentant des monstres d’Halloween (zombies, araignée, sorcière…) sur une feuille de papier ou sur une assiette en carton, en n’utilisant pas de modèle, mais de s’aider uniquement de son imagination. Cette activité créative a tendance à aider l’enfant à s’exprimer différemment.

Les différents petits objets déco en papier et/ou en carton

Des décorations pour Halloween Crédit : jenifoto

Halloween est une fête où la décoration à thème est d’une grande importance pour se mettre dans l’ambiance et avoir l’esprit. Il convient alors de décorer toute la maison avec de nombreux petits objets qui font peur (ou pas). Sachez qu’avec du carton ou du papier, vous pouvez réaliser tout et n’importe quoi, comme une petite araignée qui pend par-ci par-là, un œil en papier mâché ou des mains de zombies. Demandez à votre enfant de vous aider de son imagination.

Les yeux en papier mâché

Un oeil en papier maché pour Halloween Crédit : Ludmila_m

Pour réaliser des yeux d’Halloween qui feront peur à coup sûr à ceux qui tombent dessus, fabriquez tout d’abord le papier mâché en mélangeant du papier à de la colle blanche. Roulez de petites boules pour faire les yeux, et faites-le rapidement pour éviter que le papier mâché ne sèche prématurément et ne durcisse. Une fois les yeux formés et secs, dessinez les pupilles avec un feutre noir. Pour un effet Halloween encore plus saisissant, réalisez plusieurs yeux et déposez-les partout dans la maison. Ils s’accordent à merveille avec les citrouilles, les fantômes, et les chapeaux de sorcière.

Les chauve-souris en papier carton

Des chauves-souris en papier accrochées sur un mur Crédit : Almaje

La chauve-souris est un animal de la nuit, et dont la représentation est récurrente lorsque le thème d’Halloween est mentionné. Pour réaliser des chauves-souris décoratives pour Halloween, découpez-les sur du papier carton noir. Vous pouvez en faire de toutes les tailles pour un meilleur effet.

Cependant, n’oubliez pas : le papier carton utilisé doit impérativement être noir.

Les différentes recettes d’Halloween

Des gâteaux pour Halloween Crédit : graphixchon

Si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez être sûr qu'ils apprécieront le rôle d’assistants pour la réalisation de vos recettes d’automne pour la fête d’Halloween. Sur un blog comme Nounoudunord, vous trouverez une énorme quantité de recettes à faire pour célébrer les produits d’automne et la fête d’Halloween. Les recettes les plus populaires sont celles qui nécessitent d’avoir des citrouilles dans sa cuisine.Tarte à la citrouille, gâteau à la citrouille, velouté de citrouille, vous avez le choix pour les recettes. Vous pouvez également faire plaisir à vos cuistots en herbe en cuisinant avec eux des biscuits qu’ils pourront partager avec leurs amis à l’école. Sur le glaçage des biscuits, dessinez une toile d’araignée en chocolat noir pour un effet encore plus saisissant.

Dans tous les cas, seul, à deux ou en famille, cuisiner à Halloween reste toujours un véritable plaisir pour ceux qui sont aux fourneaux.