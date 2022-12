Bricolage Noël maternelle : 15 idées faciles et originales

Vous cherchez de quoi occuper vos petits lutins jusqu’à Noël et pendant les vacances? Voici 15 idées de bricolage de Noël maternelle faciles et originales.

15 idées de bricolages de Noël DIY pour les enfants de la maternelle

Petite fille et bricolage de NoëlDIY : découpe de papier. Crédit : Liudmila Chernetska

Pour occuper les enfants de la maternelle pendant les vacances de Noël et en attendant que le jour J arrive, rien ne vaut les activités manuelles ludiques. En plus de développer leur créativité, vos petits lutins auront de quoi passer leur temps, confortablement installés à la maison et à l’abri du froid. Grâce à leurs créations, ils prendront aussi encore plus de plaisir à décorer le sapin de Noël.

S’il existe des bricolages en tout genre, certaines activités sont particulièrement pensées pour les tout-petits. Tout autant que les jeux ludiques, ils adoreront s’adonner à ces activités manuelles et ateliers créatifs sur le thème de Noël. D’ailleurs, quoi de mieux que des décorations réalisées de ses propres mains pour orner son sapin de Noël? Découvrez cette sélection de 15 idées de bricolage de Noël maternelle à faire avec votre enfant, sous forme de tuto et plus faciles à réaliser qu’une vidéo.

1 – Guirlande de sapins de Noël en papier carton pour décorer la maison ou le sapin

Guirlande de sapins de Noël 3D DIY en papier carton de couleur verte. Crédit : Istock

Cette guirlande DIY est faite de sapins en papier carton et sera parfaite pour la décoration du sapin de Noël ou comme décoration de fête. Voici le tuto à suivrepour cette activité manuelle :

Dessinez des triangles en forme de sapin sur du papier cartonné de différentes couleurs ; Découpez les formes de sapin ; Découpez des bandes rectangulaires dans du papier cartonné marron pour faire les troncs ; Collez des étoiles autocollantes sur les sapins en papier cartonné de différentes couleurs ; Attachez les sapins sur une ficelle en les fixant par le sommet, et en prenant soin de les espacer.

2 – Flocon de neige DIY orné de boutons

Un flocon de neige fait maison pour la déco du sapin de Noël. Crédit : Istock

Cette idée de bricolage de Noël DIY est simple à réaliser et ravira vos enfants. Voici les étapes du tuto:

Prenez 3 bâtons de crème glacée et collez-les au centre pour former un flocon ; Collez une ficelle sur l’extrémité de l’un des bâtons ; Collez des boutons de couleur blanche sur le flocon en bâtons de glace ; Complétez par des boutons pailletés.

3 – Décorer les boules de Noël DIY avec des empreintes de mains

Boules de Noël DIY transparentes avec une empreinte de main de couleur bleue. Crédit : Istock

Cette idée DIY consiste à décorer des boules de Noël simplement avec des empreintes de main pour y dessiner un bonhomme de neige.

Prenez une boule de Noël ; Demandez à votre enfant de placer sa petite main sur une couche de peinture blanche étalée sur du papier ; Placez sa main sur la boule de Noël de manière à y laisser ses empreintes ; Prenez des marqueurs de différentes couleurs ; Dessinez un chapeau noir tout en haut de 2 bonhommes de neige, et un bonnet sur la tête des 2 autres ; Dessinez les yeux et la bouche avec un marqueur noir, et le nez avec un marqueur orange.

4 – Décorations de Noël réalisées avec de la pâte à modeler ou plasticine

Des étoiles de Noël DIY en argile pour les décorations de fêtes. Crédit : Istock

Vos enfants vont adorer cette activité de bricolage DIY à base de pâte à modeler ou d’argile pour créer des suspensions de Noël faciles et rapides. Elles trouveront leur place sur le sapin, mais aussi sur une couronne de Noël.

Formez 4 petites boules de pâte à modeler ou d’argile polymère ; Étalez chaque boule pour obtenir un cercle grossier d’environ 5 mm d’épaisseuret d’un diamètre correspondant à la main de votre bout de chou ; Demandez à votre enfant d’appuyer sur chaque galette pour y laisser son empreinte ; Marquez le contour de la main à l’aide d’un feutre noir ; Dessinez un chat, les moustaches côté doigts, et les yeux côté paume de la main ; Dessinez un chapeau du père Noël au-dessus des yeux ; Faites un petit trou pour accrocher la suspension ; Vous pouvez reproduire d’autres dessins faciles sur la pâte à modeler ou l’argile polymère ; Laissez sécher jusqu’à ce que la pâte durcisse.

5 – Décoration de Noël DIY : renne de Noël

Peindre un rennes de Noël. DIY. Crédit : Istock

Quelques bouchons de liège, du fil chenille, des yeux mobiles et des pompons miniatures suffisent pour réaliser ce tuto que vos enfants vont aimer.

Façonnez deux fils chenille pour former les bois pour 2 rennes de Noël, en réalisant des ramifications ; Percez un trou à l’extrémité du liège ; Plantez-y le bois ; Collez les yeux mobiles, puis le pompon miniature en guise de museau ; Attachez un fin ruban à la base des bois en utilisant un pistolet à colle, pour suspendre chaque renne sur le sapin.

6 – Carte de vœux de Noël originale

Carte de Noël maternelle avec un bonhomme de neige. Crédit : Istock

Pour la présentation des vœux de Noël et à l’occasion de la nouvelle année, optez pour des cartes DIY faciles à fabriquer. Il vous faut: 1 feuille cartonnée A5, des flocons autocollants, 3 disques de coton, des yeux amovibles, du papier carton orange, des ciseaux et de la colle, un feutre noir.

Pour la carte de Noël bonhomme de neige, collez les 3 disques de coton verticalement après avoir plié le papier carton, superposez les disques légèrement ; Découpez un petit triangle dans la feuille orange pour former le nez ; Collez les deux yeux mobiles puis le nez en carton orange et dessinez la bouche et les mains ; Collez les flocons.

7 – Tuto découpages de Noël

Les découpages, bricolages de Noël faciles. Crédit : Istock

Les découpages font partie des activités de bricolage préférées des enfants, en particulier ceux de la maternelle. Voici un tuto pour un découpage de Noël super facile:

Téléchargez des motifs de Noël tels que des triangles de tailles croissantes et un père Noël à découper ; Imprimez les triangles sur du papier cartonné vert ; Imprimez le père Noël sur du papier blanc ; Découpez différentes tailles de triangles ; Découpez le père Noël ; Demandez à votre enfant de colorier le père Noël ; Collez les triangles les uns sur les autres de manière à former un sapin, en commençant par la base, c’est-à-dire le triangle le plus grand ; Placez un pied une fois que tous les triangles ont été collés ; Décorez le sapin avec des étoiles et des gommettes ; Collez le père Noël et le sapin sur une feuille.

8 – Décorations de table sapin de Noël

Des assiettes en carton transformées en déco de table de Noël. Crédit : Istock

Voici le tuto pour cette idée de bricolage permettant decréer une déco de table de Noël facile :

Peignez une assiette en carton en vert ; Après séchage, découpez-la en 3 parties égales ; Superposez les parties et collez-les pour obtenir la forme d’un sapin ; Collez un petit rectangle de papier verticalement à l’arrière ; Collez des boules minuscules et mini pompons en guise de décorations ; Collez une étoile au sommet.

9 – Déco de fête: déco de Noël avec des perles à repasser



Différentes formes de Noël en perles à repasser pour la décoration de fêtes. Crédit : Istock

Ce bricolage de Noël ne nécessite que peu de matériel, mais l’assistance d’un adulte est requise.

Prenez des emporte-pièces de Noël et remplissez-les de perles à repasser ; Dans l’emporte-pièce sapin, placez des perles de couleur verte, et quelques perles de couleur noire pour le tronc ; Placez des perles blanches dans les flocons ; Disposez du papier cuisson dans le four et placez les emporte-pièces dessus ; Faites fondre pendant quelques minutes pour ramollir les perles et obtenir les formes de Noël qui serviront de décorations.

10 – Décorations de Noël DIY gourmandes avec des guimauves

Des guimauves transformées en déco de Noël DIY. Crédit : pinterest

Pour réaliser ces décorations de Noël gourmandes bonhomme de neige, voici le tuto à suivre:

Piquez 3 marshmallows sur un cure-dent ; Avec du chocolat fondu, dessinez les mains du bonhomme de neige, ainsi que les yeux et la bouche ; Découpez un petit triangle dans un bonbon à l’orange pour le nez et placez-le sur le visage ; Recommencez l’opération autant de fois, décorez, et dégustez avec vos enfants!

11 – Ange de Noël réalisé avec une assiette en carton

Ange de Noël DIY en assiette de carton de couleur rouge. Crédit : Istock

Voici les étapes du tuto pour cette activité manuelle spécial bricolage de Noël DIY destinée aux enfants de la maternelle:

Coloriez une assiette en carton (couleur de votre choix) ; Rabattez ensuite les 2 côtés de manière à former un triangle qui servira de corps de l’ange ; Découpez un cercle dans du papier carton ; Dessinez le visage avec des feutres rouge (bouche et joues), bleu (les yeux) et marron (cheveux et nez) ; Tracez les contours des 2 mains de votre enfant sur du papier cartonné puis découpez les dessins obtenus ; Collez ces mains au dos de l’ange.

12 – Calendrier de l’Avent maternelle

Calendrier de l’Avent DIY avec des boîtes à bijoux. Crédit : Istock

Pour cette activité de bricolage de Noël spécial maternelle, vous avez besoin de 24 petites boîtes à bijoux, et d’un napperon blanc.

Inscrivez les chiffres sur les boîtes à bijoux ; Découpez des morceaux de napperon ; Ornez chaque boîte avec un bout de napperon ; Collez les boîtes sur un support mural en formant un sapin.

13 – Emballage cadeau de Noël en papier kraft

Emballage cadeau fait avec du papier kraft et décoré avec un sapin blanc et des flocons. Crédit : Istock

L’emballage cadeau de Noël en papier kraft présente l’avantage d’être personnalisable à souhait. Une fois vos cadeaux bien emballés, demandez à votre bout de choux de coller des motifs de Noël dessus, tels qu’un sapin, des flocons, ou l’inscription Joyeux Noël.

14 – Boule de Noël DIY en papier facile

Boules de Noël en papier blanc. Crédit : Istock

Suivez ce tuto DIY pour réaliser des boules de Noël en bandes de papier blanc.

Rassemblez des bandes de papier blanc ou dans une autre couleur ; Munissez-vous d’une ficelle assortie à la couleur des boules ; Perforez chaque bande de papier à ses deux extrémités ; Enfilez les bandes de papier sur une ficelle et sortez-les pour former une boule.

15 – Patins en feutrine et trombone pour la décoration du sapin de Noël

Patins en feutrine DIY pour la déco du sapin et de la maison. Crédit : Istock

Pour réaliser ce bricolage DIY maternelle, suivez ces étapes: