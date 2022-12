10 plantes emblématique de Noël

Noël rime avec décorations, et les plantes sont idéales pour colorer les fêtes de fin d’année. Poinsettia, amaryllis, voici 10 plantes emblématiques de Noël.

10 plantes de Noël pour une ambiance festive colorée

À offrir ou pour égayer la décoration intérieure, les plantes font partie intégrante des fêtes de fin d’année. Une décoration de Noël digne de ce nom inclut des plantes qui, avec leurs belles couleurs, réchauffent l’ambiance festive par temps d’hiver et complètent les ornements de l’incontournable sapin de Noël. Si le poinsettia est généralement associé à la fête de Noël, d’autres variétés existent, parfois insoupçonnées. Fleurs, plantes vertes, cactus, houx, un large choix de plantes de Noël est disponible. Ces végétaux pourront parfaire la décoration des fêtes, apporter une ambiance authentique dans la maison, ou simplement satisfaire votre passion pour les belles fleurs. Présentés dans un joli pot, ouplantés dans le jardin, ils se parent aussi de boules et de guirlandes pour apporter une touche authentique à la féerie de Noël. Avec des conseils d’entretien, des informations sur la période de floraison, des astuces pour améliorer le sol, voici 10 plantes emblématiques de Noël à découvrir.

Le poinsettia, la plante la plus emblématique de Noël

Poinsettia dans un pot pour une décoration de Noël réussie. Crédit : Istock

Aussi appelé étoile de Noël, le poinsettia est une plante originaire du Mexique, de type arbuste et à feuillage persistant. Cette plante pousse toute l’année, et sa période de floraison va de novembre à mars. Elle n’est pas adaptée aux températures froides, ce qui en fait une plante d’intérieur par excellence. Les températures des appartements et maisons chauffés, entre 18 et 20°, sont idéales pour son épanouissement. Si votre poinsettia ne fleurit pas assez, il est conseillé de le placer dans l’obscurité totale 14 heures par jour environ, pendant une période de quelques semaines. Le poinsettia existe dans différentes variétés qui se différencient par la couleur de leurs bractées. La variété «Menorca», par exemple, possède des bractées rouge vif, alors que la variété «Pricessia» arbore des bractées d’un rose intense. Cette plante pousse dans un sol de type terreau, et pour l’entretenir, pensez à pulvériser régulièrement de l’eau sur ses feuilles, en évitant d’arroser les fleurs. Une fois la floraison terminée, pensez à couper les tiges à une hauteur de 5 à 10 cm du sol. Cela stimule la pousse de nouvelles fleurs.

L’amaryllis, une autre plante symbolisant de Noël

Plante de Noël amaryllis avec des décorations de Noël. Crédit : Istock

S’il existe une plante qui aime fleurir en hiver, c’est bien l’amaryllis. Lors de la floraison, elle déploie de beaux pétales colorés.Elle se décline dans différentes couleurs, mais le rouge reste très populaire pendant les fêtes de fin d’année et en particulier la fête de Noël. Achetez-la en pot, les boutons encore fermés ou légèrement ouverts, pour prolonger la durée de la floraison. Vous pouvez aussi acheter votre amaryllis en bulbes entre 4 à 6 semaines avant Noël. En effet, c’est le temps nécessaire à la floraison. Il faut environ 2 semaines pour que la hampe florale fasse son apparition. Plantez le bulbe, à moitié enfoui dans un sol mélangeant du terreau et de la tourbe. Modérez l’arrosage jusqu’à l’apparition des fleurs, puis arrosez votre amaryllis plus régulièrement.

Le cactus de Noël

Cactus de Noël, une plante parfaite pour Noël. Crédit : Istock

Le cactus de Noël porte bien son nom et fait partie de la liste des plantes emblématiques de Noël. Également connue sous le nom de schlumbergera, cette variété de la famille Cactaceae originaire d’Amérique du Sud comporte des feuilles persistantes attachées les unes aux autres. Ce sont des tiges dentelées au bout desquelles poussent des fleurs. Comme il ne supporte pas le froid, le cactus de Noël s’accommode bien avec l’espace intérieur et il lui faut une température allant de 18 à 21° pour s’épanouir. En hiver, la température minimale recommandée pour cette succulente est de 10° C. Plantez votre cactus de Noël dans un sol à base de substrat léger composé de terreau et de sable afin d’assurer un bon drainage. Exposez-le à une bonne source de lumière, mais pas aux rayons directs du soleil. Les bourgeons se forment à l’automne et la floraison a lieu entre novembre et janvier.

La rose de Noël

Une rose de Noël. Crédit : Istock

Si vous êtes passionné de jardinage, ajoutez la rose de Noël à votre liste de plantes fleuries à chouchouter. Du nom scientifique Helleborus Niger, la rose de Noël pousse facilement dans le jardin et fleurit vers la mi-décembre même sous la neige, en ce qui concerne particulièrement la variété rose de Noël pourpre. La rose de Noël se sent également à l’aise en pot,placée sur la terrasse ou le balcon. Comme elle aime le froid, la grande chaleur ne lui convient pas. Nécessitant peu d’entretien, cette plante emblématique de Noël convient même aux personnes qui n’ont pas la main verte.

Le houx, plante typique de Noël

Houx à boules rouges. Crédit : Istock

En Europe, le houx est la plante traditionnelle de Noël par excellence. Appartenant à la famille aquifolium, il s’agit d’un arbuste à feuilles persistantes caractérisées par leur brillance et bordées de piquants. La variété la plus commune pendant la période de Noël est l’Alaska, reconnaissable à ses baies rouges. Cette plante peut être taillée au printemps, et se plaît bien dans le jardin, en constituant un massif par exemple. Elle se sent également à l’aise dans un pot ou un bac, mais a besoin de soleil. La température minimale recommandée est de 10 °C. Plantez-la dans un sol à PH neutre et arrosez-la modérément. Les branches de houx sont traditionnellement utilisées pour compléter la décoration de Noël, pour former des guirlandes ou compléter la décoration du sapin de Noël. Les branches pourront aussi former une couronne de Noël, ou décorer la table de fêtes.

Le Kalanchoé de Noël

Kalanchoé de Noël dans un pot corbeille Crédit : Istock

Le kalanchoé est une plante succulente (plante grasse) produisant de petits bouquets de fleurs. Cette plante de la famille des Crassulacées aime la lumière et n’a pas besoin d’un arrosage régulier. Atteignant une hauteur de 30 cm, le kalanchoé de Noël est ainsi appelé parce qu’il produit de petites fleurs de couleur rouge vif typique de Noël. Il est originaire de Madagascar et sa floraison dure plusieurs semaines. En pot, cette plante constitue une excellente idée de cadeau à offrir, et pourra aussi agrémenter votre décoration intérieure pour les fêtes.En hiver, arrosez votre kalanchoé de Noël entre 1 et 2 fois par mois. Pendant la floraison, arrosez-la 1 fois par semaine, et toutes les 2 semaines hors période de floraison.

Le gui, une plante porte-bonheur pour Noël

Du gui, autre plante de Noël Crédit :Istock

Dans la liste des plantes décoratives traditionnelles de Noël, on retrouve également le gui. Dans la mythologie grecque, cette plante porte-bonheur est associée à Hermès, le messager des dieux. Les Gaulois lui associaient aussi des vertus médicinales et l’utilisaient pour soigner différents maux. Le gui possède des fleurs jaunes et des baies de couleur blanche. Ses branches pourront décorer le centre de table de fêtes par petites touches, mais vous pouvez aussi composer des couronnes ou des bouquets que vous agrémenterez avec des feuilles et baies de houx rouges.

Calathea crocata, à offrir à Noël ou en guise de décoration des fêtes

Calathéa crocata en pot Crédit : Istock

La calathéa est une plante d’intérieur reconnaissable aux motifs caractéristiques de ses feuilles. La variété calathéa crocata produit des bractées jaunes entourant des fleurs de même couleur. Cette plante aime l’humidité et la chaleur, mais il faut éviter de la placer directement au soleil. En hiver, elle doit être placée à l’intérieur. En été, l’arrosage doit se faire à raison de 2 fois par semaine, et en hiver, la fréquence doit être ramenée à 1 fois par semaine. Néanmoins, si la température est très élevée, arrosez votre calathéa crocata plus fréquemment. Pensez aussi à pulvériser de l’eau sur la face inférieure des feuilles en cas de forte chaleur ou si l’air est très sec. De même, placez le pot sur une coupelle tapissée de billes d’argile et remplie d’eau. Plantez-la dans un sol à base de terreau drainant et humide.

L’ardisia, une plante de Noël à découvrir

Baies rouges de l’Ardisia, autre plante de Noël Crédit : Istock

L’ardisia est un petit arbuste dont la hauteur en pot peut atteindre 50 cm. Originaire d’Asie du Sud-Est, cette plante produit des fleurs blanches et des baies rouge vif, qui durent pendant tout l’hiver. Les petites baies peuvent ainsi durer plus de 6 mois, ce qui fait de l’Ardisia une plante d’intérieur très décorative. Plantez-la dans un sol humide et drainé, de bonne profondeur, de type terreau. Ce dernier sera composé à 30 % de perlite ou de gros sable. Placez votre Ardisia dans un endroit très lumineux, mais en évitant de l’exposer directement aux rayons du soleil.

L’anthurium, plante d’intérieur à (s') offrir pour Noël

Anthurium rouge. Crédit : Istock

Originaire des pays tropicaux, l’anthurium est une belle plante d’intérieur reconnaissable à ses «spathes» de couleur rouge, des fleurs à la fois très brillantes et épaisses.Elle aime l’humidité et en particulier l’air humide. Pour cette raison, il est recommandé de pulvériser régulièrement de l’eau sur ses feuilles. Plantez-la dans un sol léger et adapté à l’humidité, et pensez à faire un apport d’engrais spécial plante fleurie toutes les 2 semaines pour obtenir de belles fleurs d’un rouge brillant.