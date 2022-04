À quelle fréquence faut-il laver son pyjama ? Un grand nombre d’entre nous s’est sans doute déjà posé cette question, et aujourd’hui, nous allons vous aider à y répondre.

Crédit : Brus Mars

Vous avez probablement déjà une bonne routine de lavage. Vous savez très bien comment lavez les sous-vêtements, les pulls, les t-shirts ou encore les jeans, mais que faire des pyjamas ? On a tendance à ne pas y penser, même si on le porte tous les soirs. Et contrairement à la plupart des autres vêtements, tout le monde n'est pas d'accord sur la durée optimale de leur cycle de lavage.

« Je suggère de laver vos pyjamas, vos chemises de nuit, vos sous-vêtements, tout ce dans quoi vous dormez, tous les jours » a déclaré Martha Stewart, experte en hygiène de la maison, lors de l'émission télévisée américaine Today. Un sondage Twitter auprès des téléspectateurs a révélé que le groupe le plus important, 46 %, lave son pyjama une fois par semaine. De son côté, l’American Cleaning Institute, cependant, est un peu plus indulgent avec ses recommandations en conseillant que les pyjamas soient lavés après trois ou quatre portages. Le magazine Good Housekeeping affirme, lui, qu'une fois par semaine est le maximum à faire.

Dans l'ensemble, le consensus général sur le lavage des pyjamas se situe entre un jour et une semaine. Quelle est la raison de cette fréquence ? Lorsque vous dormez, votre peau se frotte contre votre pyjama, transférant ainsi les cellules mortes de la peau sur le tissu. Même si votre pyjama sent encore un peu frais, cette accumulation invisible de bactéries peut contribuer à des problèmes tels que l'acné corporelle et l’infection de petites coupures. Vous risquez également de vous réveiller en vous sentant un peu sale, ce qui n'est jamais un bon début de journée.

Crédit : PlanetCare

Laver son pyjama de la bonne manière

Mais penser à laver son pyjama à la bonne fréquence n’est pas la seule chose qui permet de le garder propre. En effet, au moment de choisir un programme de lavage pour vous et les autres membres de votre foyer, il est primordial de tenir compte des facteurs personnels de chacun : la quantité de sueur que vous transpirez lorsque vous dormez (plus de sueur nécessite des lavages plus fréquents), si vous prenez une douche le soir, avant d'enfiler votre pyjama (cela le garde plus propre) et également les matériaux dont sont faits vos vêtements de nuit (la laine, par exemple, résiste à l'humidité et peut être portée plus longtemps).

Enfin, lorsque vous lavez un pyjama, assurez-vous de lire l'étiquette pour connaître les meilleures pratiques suivre afin de prendre soin de la matière. La flanelle doit être retournée, tandis que la soie est généralement mieux nettoyée à la main. Lavez votre pyjama à la température la plus élevée qu'il peut tolérer sans risquer de rétrécir ou de s'étirer. N'attendez pas trop longtemps entre deux lavages. Savoir que vous portez un pyjama propre peut même vous aider à mieux dormir.