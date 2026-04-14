Vianney arrête la chanson et passe 9 mois à construire une cabane en bois, le résultat est incroyable !

Durant neuf mois, Vianney a partagé l’évolution de la construction de sa cabane en bois avec ses fans, passionnés par le projet du chanteur. Aujourd’hui, il vient enfin de dévoiler le résultat final et c’est très réussi.

Se lancer un nouveau défi pour aller mieux

On connaissait Vianney le chanteur, on découvre maintenant Vianney le charpentier. L’interprète du tube Pas là a des talents qu’on ne lui connaissait pas.

Il y a six mois, il s’est lancé dans la construction d’une cabane en bois à la campagne où il a déménagé avec sa famille. Loin d’être un caprice de star, Vianney a raconté dans ses publications Instagram qu’il « n’allai[t] pas bien. » Ce projet d’envergure était ce qui allait lui permettre « de rester debout, libre et [lui]-même. »

Le chanteur a donc mis sa carrière musicale en pause pour bâtir sa cabane. « Je suis seul sur ce chantier et je n’ai pas d’expérience. Alors je reconnais que je vais de difficultés en difficultés », écrivait-il.

« J’y suis enfin arrivé » : Vianney dévoile sa cabane très réussie

Crédit photo : Vianney/ Instagram

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Malgré les difficultés, Vianney a persisté. Il a régulièrement partagé les avancées de son chantier avec ses fans dans des publications très suivies. Qu’il pleuve ou qu’il vente, Vianney était chaque jour sur le chantier, marteau et scie à la main. Et son acharnement a fini par payer.

Ce dimanche 12 avril, Vianney a enfin dévoilé sa cabane en rondins après neuf mois intenses de travaux. Le résultat est plutôt remarquable. C’est fièrement que le chanteur a partagé le résultat avec ses abonnés :

« Après 9 mois inoubliables, j’y suis enfin arrivé. De découvertes en difficultés, de satisfactions en guérison. Aujourd’hui je regarde cette cabane, je la remercie et je l’aime, comme si on avait grandi ensemble. »

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Le chanteur y a installé un petit studio d’enregistrement ainsi qu’un lit et un poêle dans le but d’y rester un mois afin de composer. En effet, ses fans seront ravis d’apprendre que Vianney peut enfin délaisser la casquette de charpentier pour reprendre celle qui lui va si bien : chanteur. Une nouvelle aventure qu’il partagera, à n’en pas douter, avec ses admirateurs.