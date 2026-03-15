Brocante : c'est l'objet le plus ringard des années 80, mais il s'arrache à prix d'or en 2026

L’année 2026 pourrait signer le retour en force d’un objet qui était pourtant déjà démodé dans les années 80. 50 ans plus tard, la lampe-champignon semble être devenue la star des brocantes.

La mode, ça va, ça vient ! Cependant, il existe certaines modes que l’on pense disparues à jamais comme la tecktonik ou le dab. En revanche, en termes d’objet, on n’est jamais à l’abri d’un revival improbable à l’image des vinyles. Encore plus improbable, c’est le retour d’un objet de décoration qui semblait aux oubliettes.

Telle est la destinée de la lampe-champignon, populaire dans les années 70 mais qui est rapidement devenue ringarde la décennie suivante. Cette dernière semble revivre un regain de popularité dans les brocantes.

On l’a moquée pendant trente ans. En 2026, cette silhouette dodue, typée eighties, fait grimper les enchères. La vague néon, l’esprit Memphis et les formes graphiques des années 80 n’ont pas tout bien vieilli. Pourtant, un détail lumineux change la donne. La tendance invite à composer avec une pièce vintage forte plutôt qu’un total look.

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Lampe champignon années 80, dôme et pied fusionnés, en plastique soufflé, verre ou opaline.

Incontournable cet hiver dans les vitrines et sur Instagram, elle diffuse une lumière tamisée qui installe un vrai esprit cocon. Les versions couleur crème, orange brûlé ou vert olive collent pile à la palette 2025‑2026. Les modèles italiens en verre, manière Murano, font particulièrement parler.

Un accessoire vintage qui s'arrache à prix d'or

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Côté prix, le marché 2026 dessine deux étages. Les exemplaires courants en verre ou opaline tournent autour de 80 à 300 euros. Les pièces plus recherchées, grand format, coloris pop ou verrerie de qualité, grimpent entre 300 et 800 euros, parfois davantage selon rareté et état. Les experts de la CNES notent une envolée du kitsch eighties, avec une hausse d’environ +300 % en cinq ans sur ces objets phares. De quoi expliquer la chasse active en brocante.

Crédit photo : Selency

Pourquoi ce retournement ? Après des intérieurs blancs et lisses, le regard réclame textures, couleur saturée et une pointe d’humour. La déco 2026 valorise la lumière, la durabilité et les pièces de caractère chinées, loin des montants noirs et des tapis trop vus. La petite lampe dodue répond à ce besoin sans saturer l’espace. Elle signe une pièce en un geste.

Pour reconnaître une vraie lampe vintage, scrutez d’abord le matériau : plastique soufflé franchement eighties, verre épais, opaline laiteuse, voire verrerie de type Murano plus lourde et tourbillonnée. Retournez l’objet : étiquette de verrerie, marquage sous le pied, traces d’ancienne référence aident à dater. Côté sécurité, inspectez la douille (laiton ou plastique dur), la gaine et la fiche ; une électricité refaite proprement est un atout, à condition que le verre n’ait pas été percé récemment.

Crédit photo : Monsieur le Chineur

Pour en trouver, ciblez les brocantes, les vide‑greniers, les Emmaüs et les ressourceries, puis les plateformes de seconde main. Tapez les bons mots : lampe champignon années 80, opaline, Murano, plastique soufflé. Comparez l’état, les dimensions, la patine, puis les prix d’annonces similaires. Et si vous tombez sur la cousine du moment, la céramique en barbotine, sachez qu’un beau pichet signé se vend autour de 80 euros et se glisse très bien en objet accent.