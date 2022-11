Cactus de Noël : comment le faire fleurir pour les fêtes de fin d'année ?

Si vous avez un cactus de Noël et que vous souhaitez l’utiliser en décoration pour les fêtes de fin d’année, voici quelques étapes à suivre pour assurer une bonne floraison.

Le cactus de Noël, aussi connu sous le nom de Schlumbergera, est un symbole pour les fêtes de fin d’année. Avec ses feuilles vertes et ses fleurs roses, il est l’une des décorations de table préférées pour Noël. En effet, cette plante grasse a la particularité de fleurir de la mi-décembre jusqu’à fin janvier.

Si vous voulez que votre cactus de Noël soit fleuri pendant les fêtes, il faut bien l’entretenir durant l’automne. Pour cela, voici quelques conseils.

Faire fleurir son cactus de Noël

Dès novembre, commencez par réduire la fréquence d’arrosage. Le cactus de Noël va fleurir uniquement s’il ressent un manque d’eau passager. Ainsi, arrosez votre plante toutes les deux ou trois semaines, jusqu’à ce que les tiges flétrissent légèrement. Dès l’apparition des premiers boutons, reprenez un arrosage régulier, environ une fois par semaine.

Pour favoriser le fleurissement de la plante, il est également conseillé d’ajouter de l’engrais. Cela permettra de faire fleurir la plante abondamment et plus longtemps pendant l’hiver. Vous pouvez choisir de l’engrais vendu dans le commerce et dédié aux plantes grasses, et l’appliquer une fois par mois en novembre, décembre et janvier.

Si vous vous y êtes pris trop tard cette année ou que votre cactus de Noël ne semble pas fleurir, tout n’est pas perdu : vous pouvez bouturer votre plante. Pour cela, taillez ses tiges et placez les morceaux dans du terreau légèrement humide ou dans un verre d’eau. En quelques semaines, des racines commenceront à se former, pile à temps pour les fêtes de Noël !