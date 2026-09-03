Ce petit village de « tiny houses » propose des maisons de 30 mètres carrés pour 1 100 euros par mois

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Le quartier de Randall Park, à Bangor, dans le Maine

Dans le Maine, aux États-Unis, un nouveau quartier a vu le jour, composé de tiny houses au loyer accessible pour les budgets les plus modestes.

Ce quartier, appelé Randall Park, est situé à Bangor et a été créé en 2024 pour répondre à la pénurie de logements dans le Maine. Il s'agissait de la première communauté de « tiny houses » de l'État, dont la création a coûté environ 4 millions de dollars.

De nombreux locataires ont désormais élu domicile à Randall Park. Selon la chaîne d'information locale WGME CBS 13, la communauté compte actuellement 44 locataires répartis dans 30 logements.

Le quartier de Randall Park, à Bangor, dans le MaineCrédit photo : Clec Management

Rebecca Kelly, une locataire, a déclaré à WGME que le quartier était paisible et calme.

« Ce n’est peut-être pas aussi proche de l’école que certaines autres options, mais c’est très pratique pour beaucoup d’autres choses. Et j’ai l’impression que tout le monde ici est très sympathique »

Une véritable "tiny" communauté

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Chacune de ces maisons ultra-compactes dispose de son propre parking et d’un accès à un parc communautaire. Les maisons sont dotées d’un petit coin de pelouse et d’une allée pouvant accueillir une grosse voiture.

Le quartier de Randall Park, à Bangor, dans le MaineCrédit photo :Clec Management

Le site comprend deux rangées de 11 maisons adossées les unes aux autres, ainsi qu’une autre rangée de huit maisons à proximité. Chaque logement ne mesure que 30 mètres carrés, mais comprend un espace cuisine-salon, une chambre et une salle de bains entièrement équipée.

Ce parc a été imaginé par Louis Morrison, un propriétaire local, qui a décidé de transformer un ancien parc de mobil-homes afin de contribuer à pallier la pénurie de logements dans le Maine.

Le quartier de Randall Park, à Bangor, dans le MaineCrédit photo :Clec Management

Le propriétaire a déclaré qu’il aurait souhaité que le loyer soit moins élevé, mais que c’était le prix que lui et son associé devaient fixer pour atteindre le seuil de rentabilité. Ainsi, les loyers sont fixés à environ 1 100 euros par mois par tiny house, ce qui représente une somme plutôt accessible pour un couple avec deux salaires.

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Tiny house

Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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