Elle rénove un van pour éviter de payer un prêt immobilier et vit avec 720 € par mois

Heidi Elliott, une Britannique de 26 ans, a choisi de vivre dans un van aménagé afin d'éviter de s'endetter avec un prêt immobilier. Un pari audacieux qui lui permet aujourd'hui de dépenser bien moins que la moyenne, tout en gardant la liberté de travailler à son rythme.

Depuis plus d'un an, Heidi Elliott vit dans un van qu'elle a entièrement aménagé pour le rendre confortable. Un véritable nid douillet sur roues qui lui permet de faire des économies substantielles et de repenser totalement son rapport à l'argent.

Un van transformé en maison mobile

Selon le Daily Star, qui a relayé son histoire, cette Britannique de 26 ans a acheté à crédit un Ford Transit pour 15 000 livres sterling (environ 17 500 euros) pendant le confinement de 2020. Ce qui n'était au départ qu'un projet de rénovation est devenu, au fil des mois, un véritable projet de vie.

La jeune femme a ensuite remboursé son véhicule et l'a rénové progressivement, tout en travaillant à plein temps comme créatrice de contenu et photographe freelance. Une double vie exigeante, mais qui lui a permis de financer chaque étape de la transformation sans s'endetter davantage.

Au total, elle aurait investi entre 15 000 et 20 000 livres sterling (entre 17 500 et 23 500 euros) dans sa transformation. Une somme conséquente, mais bien inférieure à ce qu'impliquerait l'achat d'un bien immobilier au Royaume-Uni, où les prix ont atteint des niveaux records ces dernières années.

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Aujourd'hui, sa petite maison mobile comprend un espace pour dormir, un coin salon, une kitchenette équipée d'un four, une minuscule salle de douche et des rangements optimisés. Le toit dispose de panneaux solaires et peut également servir de terrasse lorsque le temps le permet.

Le van bénéficie également d'un système de plomberie et d'électricité haut de gamme. Heidi ambitionne désormais d'ajouter des pneus tout-terrain et, éventuellement, de repeindre l'intérieur. Rien n'est figé dans ce mode de vie : c'est précisément ce qu'elle apprécie.

Une chose est sûre : elle s'y sent parfaitement chez elle.

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Elle vit avec 600 livres par mois

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Heidi a opté pour la vie nomade afin d'éviter de se retrouver coincée avec un prêt immobilier sur plusieurs décennies. Une décision qui peut sembler radicale, mais qui fait de plus en plus d'adeptes au Royaume-Uni, notamment chez les jeunes actifs qui estiment que le marché immobilier leur est inaccessible.

Elle assure par ailleurs réaliser de très « grosses économies » sur ses dépenses mensuelles et ne dépenser que 600 livres sterling (environ 720 euros) par mois en factures. Une somme qui couvre pourtant l'essentiel de ses besoins quotidiens.

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Selon elle, ses courses alimentaires lui coûtent 200 livres sterling, l'essence environ 250 livres en moyenne, et son abonnement Wi-Fi lui revient à 95 livres par mois. Le reste est mis de côté ou investi dans l'amélioration de son van.

« J'économise beaucoup plus maintenant. Vivre dans un van est bien moins cher que n'importe quel autre mode de vie », explique-t-elle.

Avant d'ajouter :

« J'ai toujours essayé de réduire mes dépenses au maximum. Mais maintenant, en vivant dans un van, je n'ai pas besoin d'être submergée de travail cinq jours par semaine en tant que freelance. Tant que mon travail de création de contenu me permet de gagner 600 livres par mois pour payer mes factures, je suis heureuse ».

Son histoire illustre un phénomène plus large : face à la flambée des prix de l'immobilier et à la précarisation du marché locatif, certains jeunes Britanniques et Européens choisissent délibérément de sortir du système traditionnel. La vie en van aménagé, longtemps associée aux voyageurs ou aux aventuriers, devient peu à peu une alternative économique à part entière. Une tendance que l'on retrouve aussi en France, où transformer sa voiture en van aménagé pour moins de 300 euros attire de nombreux curieux en quête de liberté et d'économies.

Pour Heidi, la question n'est plus de savoir si elle reviendra un jour à un logement classique. Pour l'instant, la route est sa maison, et elle n'a pas l'intention d'en changer.