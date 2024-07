Ce somptueux château, situé à 30km de Paris, est à vendre avec son couvent mais son prix risque de vous refroidir

Un magnifique château et son gigantesque couvent sont à vendre, au sud-est de Paris. Tour du propriétaire.

Si une âme de châtelain sommeille en vous et que vous en avez les moyens, on a peut-être déniché la perle rare qu'il vous faut.

Un somptueux château du XVIIe siècle et son gigantesque couvent sont à vendre depuis peu, non loin de Paris.

Située dans le département de l'Essonne, à une trentaine de kilomètres de la capitale, cette magnifique propriété chargée d'histoire n'est toutefois pas à la portée de tous les portefeuilles.

Crédit photo : Besse Immobilier

Un somptueux château du XVIIe siècle est en vente, à 30 km de Paris

Proposé à la vente par l'agent immobilier Patrick Besse, ce domaine, desservi par le RER, la Francilienne et l’autoroute A6, se divise donc en deux parties.

Il y a d'abord le château, qui constitue la parcelle la plus ancienne. Datant du 17e siècle, cette bâtisse a été érigée sur les bases d’une maison plus modeste, construite une centaine d’années auparavant. De style classique, le château est édifié sur trois niveaux avec un « corps central cerné par deux ailes reliant deux pavillons latéraux ».

Crédit photo : Besse Immobilier

Crédit photo : Besse Immobilier

S’il a conservé sa forme initiale, l'édifice a néanmoins subi plusieurs modifications au fil du temps. Des transformations que l’on doit à ses différentes propriétaires, dont Guillaume Le Normant d’Etiolles (qui n'était autre que l'époux de la Marquise de Pompadour), ou encore Joseph-Michel-Anne Le Soufaché, le grand architecte du Second Empire. Des changements illustrant l’évolution des courants artistiques et qui font aujourd’hui du château un ensemble éclectique, où le classicisme caractéristique du Grand siècle côtoie le style Art déco plus moderne.

Crédit photo : Besse Immobilier

Crédit photo : Besse Immobilier

Crédit photo : Besse Immobilier

En annexe du château, on trouve ensuite ce fameux couvent, très imposant. D'une superficie de 16 000 m², celui-ci se dresse sur cinq niveaux et s'organise autour d'un beau jardin central au milieu duquel trône fièrement un magnifique cèdre du Liban.

Les murs du couvent renferment un grand hall d'entrée qui dessert de larges couloirs distribuant de nombreuses pièces, parmi lesquelles figurent des salles de réception et autres amphithéâtres.

Petit détail qui a son importance, le domaine dans son ensemble devra faire l’objet d’une restauration.

Enfin, un parc de 8 hectares traversé par un cours d'eau et une grande allée complète ce bien rare et précieux. Ce grand jardin est notamment composé de marronniers, mais aussi de lauriers du Caucase et compte en son sein une grotte artificielle en pierre de meulière.

Pour acquérir cette somptueuse propriété, il faudra débourser la bagatelle de... 4 255 000 euros, ce qui devrait en refroidir plus d'un.

Alors, intéressés ?