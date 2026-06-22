Ces luminaires vous permettront de mettre en valeur votre maison à l'intérieur comme à l'extérieur

Les luminaires ont une grande importance dans l’agencement de votre maison, que ce soit à l’intérieur ou dans votre jardin. Voici comment mettre en valeur votre logement.

En plus d'apporter de la lumière, les luminaires sont de bons moyens d’ajouter une touche chaleureuse à votre logement. Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de votre maison, vous aurez besoin d’investir dans des lampes pour créer des espaces à l’ambiance douce et colorée, où vous vous sentez bien.

Crédit photo : Paulmann

Pour cela, la marque Paulmann propose différentes sortes de luminaires pour éclairer votre logement. Voici les deux gammes que vous pouvez découvrir dès à présent.

Des spots encastrés dans la maison

À l’intérieur de votre maison, vous pouvez opter pour des éclairages en suspension, mais aussi pour des lumières encastrées, de plus en plus populaires. Avec leur rendu minimaliste, elles permettent d’illuminer une maison sans prendre trop de place. Faites simplement attention à bien adapter la lumière dans chaque pièce. Dans le salon, privilégiez les petits spots orientables qui permettent d’éclairer du mobilier comme des étagères ou des oeuvres d’art. Vous pouvez aussi ajouter des éclairages design personnalisables pour apporter une touche d'originalité.

Crédit photo : Paulmann

Dans la cuisine, les spots fonctionnels sont plus appréciés car ils permettent d’éclairer correctement les plans de travail. Dans la salle de bain et les pièces humides, optez pour des lampadaires dont l’intensité peut varier. Enfin, évitez de placer les luminaires au-dessus du lit dans la chambre et privilégiez un éclairage doux et disposé avec parcimonie dans la pièce.

Pour aménager votre logement, trois gammes sont proposées par Paulmann parmi les lumières encastrées. La Gamme Nova propose des spots très fins pour les plafonds peu profonds tandis que la gamme Nova Plus est idéale pour la salle de bain. Vous retrouverez aussi la gamme Cole spot encastrés pour éclairer la maison sans être ébloui. Enfin, pour plus de simplicité, optez pour la Gamme Base qui garantit l’éclairage global de l’habitat.

Éclairer son extérieur

Ne négligez pas la lumière à l’extérieur de votre maison, notamment dans votre jardin. Pour cela, la gamme Plug & Shine est idéale car elle permet de moduler l’intensité lumineuse, d’ajuster la couleur de la lumière et d’adapter l’ambiance souhaitée. Cette gamme composée de spots et de rubans LED permet d’illuminer les jardins, les terrasses et les allées.

Crédit photo : Paulmann

Cerise sur le gâteau : ces équipements peuvent fonctionner à l’énergie solaire grâce aux panneaux photovoltaïques proposés par Paulmann, qui fonctionnent sans raccordement au réseau électrique. Les luminaires ont une minuterie et un capteur crépusculaire qui leur permet de s’allumer automatiquement à la tombée de la nuit.

Crédit photo : Paulmann

En plus de cela, la gamme de luminaires Solar Taina est parfaite pour l’extérieur. Ces guirlandes et ces ampoules, respectueuses des insectes, fonctionnent à l’énergie solaire et ont deux formats et deux températures de couleur : blanc chaud et lumière dorée. Pour un éclairage d’appoint, pensez également à installer des lampes alimentées par batterie, qui s’adaptent à tous les environnements.

Vous savez désormais comment bien illuminer votre intérieur et votre extérieur pour avoir un foyer accueillant et chaleureux.