Cette astuce magique éloignera naturellement les abeilles et guêpes de votre jardin

Nous aimons tous les fleurs. Et les fleurs, naturellement, attirent les abeilles. Nous aimons tous les abeilles, aussi, du moins en théorie. Et pour cause, notre alimentation dépend en grande partie de ces petits pollinisateurs. Ainsi, nous savons qu’il est nécessaire de préserver leur santé de leur écosystème et veiller à ce qu'ils prospèrent et ne disparaissent pas.

Mais le problème avec les abeilles, c’est qu’elles piquent ! Cela explique pourquoi la plupart d’entre nous fait très attention à leur présence au moment de profiter d’un repas ou d’un barbecue dans le jardin, surtout quand on sait qu’elles sont particulièrement attirées par la nourriture. C’est donc en toute logique que de nombreuses personnes se posent la question suivante : est-ce possible de garde les abeilles loin de son jardin sans pour autant leur faire de mal ?

Les huiles essentielles

Vous l’ignorez peut-être mais les abeilles et les guêpes sont très sensibles aux odeurs. L’idée est donc de se servir cette caractéristique afin de les repousser. Pour cela, on peut utiliser des huiles essentielles, qui ont des propriétés répulsives puissantes. Celles à la lavande ou à la citronnelle peuvent s’avérer particulièrement efficaces dans cette mission. Ainsi, pour profiter tranquillement de votre jardin sans craindre la piqûre, il suffit de placer un diffuseur d’huiles essentielles sur la table (tout en surveillant le sens et la force du vent) et vous verrez que les abeilles et les guêpes n’oseront pas approcher. Les clous de girofles, le vinaigre blanc ou les bâtons d’encens peuvent aussi faire l’affaire.

Les plantes

Peu de gens le savent mais il existe des plantes capables d’éloigner les abeilles et les guêpes de façon totalement naturelle. Parmi elles, on trouve notamment les géraniums odorants, la ciboulette mais aussi la citronnelle. Et si vous souhaitez joindre l’utile à l’agréable, sachez que des plants de tomates (dont vous pouvez couper quelques feuilles pour placer sur la table) ou des choux-raves sont également efficaces pour repousser ces insectes volants dont la piqure peut être potentiellement grave. Cette astuce a beau être méconnue du grand public, elle est très simple à mettre en place et est donc à la portée de tous.