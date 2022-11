Cette température est idéale pour l'épanouissement de votre orchidée

Les orchidées sont de belles plantes aux fleurs colorées qui ont besoin de vivre dans une température douce pour s’épanouir. Voici la température idéale pour votre orchidée.

Les fleurs sont parfois capricieuses et ont besoin que certains paramètres soient pris en compte pour être en bonne santé. Elles doivent recevoir une quantité d’eau précise et être bien exposées à la lumière. La température joue également un rôle clé pour la santé de certaines plantes.

À voir aussi

Crédit photo : iStock

C’est notamment le cas des orchidées. Ces belles fleurs colorées vivent dans les forêts tropicales d’Asie. Par conséquent, elles aiment les environnements chauds et humides, un climat qu’il faut chercher à reproduire chez soi pour le bon épanouissement de la plante.

La température idéale pour l’orchidée

La première mesure à prendre en compte pour entretenir une orchidée est le fait qu’elle ne supporte pas le froid. Ainsi, il est vivement déconseillé de laisser une orchidée à l’extérieur : cette dernière doit être idéalement placée à l’intérieur de votre maison, qu’elle embellira à coup sûr. Il est important de la mettre au soleil sans trop l’exposer.

Crédit photo : iStock

La température idéale pour une orchidée est située entre 15 et 30 degrés. Cette plante n’aime pas les changements de température et préférera le climat constant et doux de l'intérieur d'une maison. Si vous cultivez l’orchidée, n’oubliez pas de l’arroser tous les jours avec un pulvérisateur pour qu’elle reste bien humide.