Cette tiny house de 7,9 mètres accueille jusqu'à 5 personnes : deux mezzanines et une terrasse accessible depuis la chambre

Deux mezzanines, un poêle à bois, une niche dans l'escalier et une terrasse sur le toit : visite de la Winter Wonderland, une tiny house de 7,9 m.

Vue de l'extérieur, elle ressemble à beaucoup d'autres maisons sur roues : une remorque à trois essieux, un bardage qui mêle planches verticales et clins horizontaux, de grandes fenêtres. Il faut lever les yeux pour comprendre ce qui la rend différente. Sur le toit de cette tiny house de 7,9 mètres de long se trouve une terrasse. Pour y monter, il suffit de passer par la chambre.

Baptisée Winter Wonderland, elle est signée Backcountry Tiny Homes, un constructeur basé dans le New Hampshire, aux États-Unis. Le site spécialisé New Atlas l'a présentée le 17 septembre 2026, mais le modèle n'est pas né cette année. Il avait déjà été montré en 2023 comme une version personnalisée du modèle Basecamp de la marque, décorée aux couleurs de Noël, ce qui explique son nom. Il figure aujourd'hui au catalogue du constructeur, avec des tarifs mis à jour au deuxième trimestre 2026.

Jusqu'à cinq couchages sur une remorque de 7,9 mètres

Sur le papier, les dimensions n'ont rien d'extravagant : 7,9 mètres de long pour 2,6 mètres de large. Pour une tiny house nord-américaine, c'est même plutôt compact, souligne New Atlas. Au sol, cela représente environ 20 m². Le constructeur annonce pourtant une surface totale de 37 m², l'équivalent d'un studio. C'est l'étage qui fait la différence.

La maison compte en effet deux mezzanines. La principale accueille un grand lit pour une ou deux personnes. La seconde, installée au-dessus du salon, est accessible par une échelle métallique amovible. Elle peut recevoir un matelas double, mais son plafond bas la réserve à un seul dormeur. Elle peut aussi servir de rangement ou d'espace de loisirs. Au rez-de-chaussée, un canapé convertible offre une ou deux places supplémentaires. Au total, la Winter Wonderland peut donc accueillir jusqu'à cinq personnes.

37 m², c'est aussi la surface de la tiny house qu'un couple avait construite pour sa mère dans son jardin, mais sur un seul niveau. Ici, tout se joue en hauteur, et chaque recoin a une fonction.

Un poêle à bois, une machine à laver cachée et une niche dans l'escalier

La porte d'entrée ouvre sur le salon, baigné de lumière grâce à de larges baies vitrées. Les murs et le plafond sont habillés de lambris en pin noueux, le sol de parquet. Dans un coin, un poêle à bois vient compléter le chauffage principal, assuré par une climatisation réversible. Un grand meuble de rangement dissimule un lave-linge séchant.

Entre le salon et la cuisine, une longue table rabattable et quelques tabourets servent de coin repas. La cuisine elle-même est bien équipée : évier en inox, cuisinière au gaz avec quatre feux et un four, micro-ondes intégré à la hotte, réfrigérateur d'environ 280 litres et garde-manger coulissant.

Le détail le plus inattendu se trouve juste à côté, dans l'escalier. En plus de ses tiroirs de rangement, celui-ci intègre une niche pour les animaux de compagnie. À l'autre bout de la maison, la salle de bain réunit une douche, un petit meuble vasque et des toilettes sèches, remplaçables par des toilettes classiques si le propriétaire le souhaite.

La suite après cette vidéo

Derrière une porte de la chambre, l'escalier vers le toit

C'est cet escalier qui mène à la chambre principale, installée au-dessus de la cuisine et de la salle de bain. Des meubles de rangement font office de cloison, un grand lit occupe l'espace. À première vue, rien d'exceptionnel. Sauf qu'une porte donne sur un escalier extérieur, qui grimpe jusqu'à la terrasse aménagée sur le toit.

L'espace reste modeste, mais il agrandit le lieu de vie d'une pièce en plein air. Ses garde-corps sont démontables, pour que la maison puisse reprendre la route : sans eux, elle culmine à un peu plus de 4 mètres de haut. Le journaliste de New Atlas, Adam Williams, résume l'intérêt de l'ajout :

Personnellement, je préférerais sans hésiter une petite terrasse sur le toit à pas de terrasse du tout.

L'idée séduit d'autres constructeurs. En Australie, le Solace de Removed Tiny Homes mise lui aussi sur un toit-terrasse, dans une version plus vaste et plus luxueuse.

Plus de 127 000 dollars clé en main

Backcountry Tiny Homes propose la Winter Wonderland en trois formules. La version clé en main, meublée et prête à habiter, est affichée à 127 230 dollars, soit plus de 100 000 euros, hors taxes. La version non meublée, à 116 455 dollars, conserve la cuisine et la salle de bain. Elle fait l'impasse sur le réfrigérateur, le poêle à bois, le lave-linge, le canapé convertible et la table rabattable.

La livraison est possible partout aux États-Unis et à l'international, sur devis. Reste une troisième option pour les bricoleurs : la coque seule, fermée et protégée des intempéries mais entièrement à aménager, coûte 63 670 dollars. C'est à peine la moitié du prix de la version clé en main.

Source : backcountrytinyhomes