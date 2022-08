Chambre bleu canard : 20 idées déco tendances

Pour une chambre à coucher à la pointe de la tendance, craquez pour le bleu canard. Voici 20 idées de déco pour un intérieur bleu canard qui vous ressemble.

1- Un revêtement de mur bleu canard :

Un revêtement de mur bleu canard. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Si vous avez une chambre spacieuse, vous pouvez vous permettre la peinture bleu canard sur tous les murs. Vous profiterez alors d’une pièce lumineuse et pleine de charme. Le total look bleu canard constitue une bonne idée. À condition de bien doser les différentes nuances utilisées. En effet, bien que ce mélange élégant de bleu et vert soit apaisant, vous ne devez pas sous-estimer son caractère bien trempé. En faisant un faux pas, vous risquez d’assombrir la pièce et de rendre votre décoration d’intérieur trop chargée.

2- Un mur deux tons

Un mur élégant bleu canard. Crédit : Wmiran

Pour les petites pièces, misez sur un mur deux tons. Cette solution apporte un certain cachet tout en assurant une bonne luminosité à la pièce. Choisissez des mélanges harmonieux afin de ne pas tomber dans une faute de goût. Le bleu canard s’associe volontiers avec le blanc. Sinon, vous pouvez aussi opter pour des murs bicolores bleu et orange. Cette association rend votre chambre à coucher plus chaleureuse et plus zen.

3- Un ciel de lit bleu canard

Une chambre à coucher cocooning. Crédit : BrilliantEye

Pour une décoration de chambre romantique et cosy, vous pouvez y intégrer un ciel de lit. Cet élément décoratif est aussi original que fonctionnel. En plus d’embellir la pièce, il permet également de lutter contre les moustiques et de favoriser un sommeil réparateur. En choisissant un ciel de lit bleu canard, vous créez une ambiance cocooning parfaite. Vous avez le choix entre plusieurs modèles et différentes matières. L’idéal est de choisir un ciel de lit conçu dans un tissu léger.

4- Un plafond bleu canard

Le plafond d’une chambre à coucher avant sa repeinte. Crédit : Madhourse

Pour une décoration de chambre moderne, osez les plafonds aux teintes originales. Le bleu canard est une peinture parfaite pour cette zone de la pièce qui est parfois négligée. Il lui confère de l’originalité tout en renforçant le côté chic. Cependant, faites attention au choix des autres couleurs à utiliser dans la pièce. Celles-ci doivent s’associer avec ce mélange de bleu et de vert avec élégance. Il convient également de prêter attention au choix des lumières. Les ampoules Led à la forme originale sont à privilégier.

5- Une tête de lit bleu canard

Une idée de tête de lit à intégrer dans votre chambre. Crédit : NiseriN

Si vous aimez la simplicité, une tête de lit bleu canard suffit à rendre votre décoration de chambre sublime. L’essentiel est de choisir un modèle qui vous ressemble et qui vous permet d’être entièrement à votre aise une fois dans la pièce. Entre les têtes de lit en bois, en tissu rembourré, en panneaux et en velours, le choix est vaste. Les modèles au design contemporain ont en ce moment le vent en poupe. Cependant, vous pouvez miser sur la carte de l’originalité avec une tête de lit vintage.

6- Un linge de lit bleu canard

Un linge de lit. Crédit : Olga Nikiforova

Vous n’êtes pas obligé de repeindre entièrement les murs pour valoriser la couleur bleu canard. Parfois, il suffit de quelques détails pour rendre votre chambre à coucher tendance et chic. Vous pouvez, par exemple, choisir un linge de lit de cette teinte. Et pour plus d’harmonie, n’hésitez pas à l’associer avec d’autres coloris comme le jaune curry ou encore le gris anthracite. Pour le tissu, craquez pour l’élégance et la légèreté du lin.

7- Des coussins douillets

Lot de coussin pour votre chambre à coucher. Crédit : DianaRui

Le coussin est indissociable d’une chambre à coucher confortable. Si vous souhaitez adopter la teinte bleu canard, vous devrez bien le choisir. Les coussins blancs, les coussins roses et les coussins jaune moutarde constituent des valeurs sures. Sinon, vous pouvez aussi oser les modèles plus originaux à motifs géométriques et aux coloris variés. Côté hygiène, il est judicieux d’utiliser des coussins déhoussables. En effet, vous pourrez laver facilement leur housse au besoin.

8- Un papier peint bleu canard

Un papier peint bleu canard. Crédit : Natalya Bosyak

Pour adopter la couleur bleu canard avec un petit budget, nous conseillons le papier peint. Ce dernier vous permet de recouvrir entièrement les murs tout en apportant une touche d’authenticité à la pièce. Afin de donner de la profondeur aux petits espaces, nous conseillons les papiers peints de couleur unie. Les modèles à motif sont plutôt réservés aux grandes chambres qui n’ont aucun problème de luminosité. Ils sont parfaits pour apporter une touche cosy et tendance à la pièce.

9- Un mobilier bleu canard

Des femmes dans une chambre bleu canard. Crédit : Ibnu Chaidir Gaffar

Si vous ne souhaitez pas utiliser le bleu canard sur les murs et le plafond, une autre alternative est envisageable. Vous pouvez adopter plusieurs meubles affichant cette teinte. Entre une table de chevet, une chaise scandinave, un fauteuil douillet, une commode, une armoire…, vous avez l’embarras du choix. Ces meubles peuvent s’habiller d’un bleu canard chic et sophistiqué. Un beau tapis contribue également à rendre cette pièce de la maison moderne et chaleureuse. À condition bien sûr de choisir une matière douce comme la fourrure.

10- Un canapé bleu canard



Un canapé à mettre dans votre chambre. Crédit : Oleg Shuldiakov

Si vous avez la chance d’habiter une grande maison, vous pouvez intégrer un canapé bleu canard dans votre chambre à coucher. À condition bien sûr d’opter pour un modèle adapté comme le « daybed ». Pour une ambiance cocooning, vous pouvez surmonter ce meuble de beaux coussins douillets et de plaids. Faites attention. En choisissant de centrer la couleur bleu canard sur vos meubles, optez pour une peinture de mur adaptée comme le blanc et le gris. Un mur bicolore est aussi une option.

11- Une petite touche de rose pour sublimer la couleur bleu canard

Une chambre bleu canard et rose. Crédit : RossHelen

Le rose poudré s’associe très bien avec le bleu canard. Si vous avez repeint les murs avec cette teinte, vous pouvez oser quelques touches comme des coussins de couleur rose, un beau vase rose avec des fleurs fraîches, un drap rose, des oreillers roses… Vous pouvez également intégrer une tête de lit ou une table de chevet rose poudré dans la pièce. Votre chambre sera alors encore plus chaleureuse et confortable. Attention à ne pas en faire trop pour une décoration épurée invitant à la détente.

12- Quelques touches de jaune moutarde

Un coussin jaune dans une chambre à coucher. Crédit : colnihko

Le jaune est aussi une couleur qui s’associe bien avec le bleu canard. Cependant, afin d’apporter de l’harmonie à votre décoration d’intérieur, il est important de savoir l’utiliser. L’idéal est de distiller cette teinte par petites touches pour garder une certaine parcimonie. Vous pouvez, par exemple, opter pour des rideaux ou quelques mobiliers jaune moutarde. Vous pouvez aussi miser sur des coussins jaunes, un beau lampadaire jaune ou encore un tapis jaune.

13- Un tapis bleu canard

Un beau tapis à mettre dans votre chambre à coucher. Crédit : Esther Derksen

Si vous n’aimez pas prendre des risques, un simple tapis bleu canard constitue une bonne idée. Cet accessoire de déco apporte de la chaleur à la pièce tout en imposant une certaine harmonie. Sa discrétion rend la pièce chaleureuse et vous invite tout de suite à la détente. Vous pouvez choisir entre les modèles à motifs, à imprimés ou unis. Tout dépend du style de décoration que vous souhaitez créer. Pour davantage de style, n’hésitez pas à y intégrer quelques objets de décoration en complément (tableau, cadre à photo, vase…).

14- Un intérieur bleu canard bohème

Une chambre bohème. Crédit : Artjafara

Si vous souhaitez créer une chambre à l’esprit bohème, vous pouvez très bien utiliser le bleu canard. Cette couleur tendance se marie agréablement avec les couleurs chaudes comme l’orange et le jaune. Vous pouvez aussi l’associer avec différentes matières comme la fibre végétale et le bois. Pour réussir votre décoration, il est recommandé de vous débarrasser de tous les objets et accessoires encombrants. Pour cela, utilisez des paniers de rangement conçus avec des matières naturelles comme le sisal.

15- Un intérieur bleu canard vintage

Une chambre vintage. Crédit : Miroha141

Si vous êtes un adepte du style vintage, vous n’aurez aucune difficulté à associer ce style avec la couleur bleu canard. En effet, celle-ci se marie parfaitement avec les matériaux bruts tels que le bois, le métal ou encore le ciment. Il vous suffit d’équilibrer les différents accessoires à utiliser pour préserver l’esprit industriel tout en apportant une touche moderne à la pièce. Ne négligez pas le choix des rideaux. Ceux-ci contribuent à illuminer votre chambre.

16- Quelques touches de doré

Quelques objets décoratifs dorés pour votre chambre. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Le doré figure aussi parmi les teintes qui s’associent bien avec le bleu canard. À condition de l’utiliser d’une manière subtile. Pour la mise en valeur de votre déco d’intérieur, nous vous conseillons de rappeler cette nuance par petite touche par-ci par-là. Un miroir en forme de soleil doré, un vase doré, un cadre à photo doré… les idées ne manquent pas. Pour un esprit art déco, il est recommandé d’habiller les murs de papier peint aux motifs géométriques.

17- Un papier peint bleu canard original pour la chambre d’enfant

Une chambre d’enfant. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Le bleu canard s’invite également dans la chambre des tout-petits. Il vous permet d’y apporter douceur et subtilité. Si vous souhaitez miser sur la simplicité, vous pouvez utiliser un linge de lit bleu canard ou quelques objets de décoration de cette couleur. Des meubles bleu canard constituent aussi une bonne option. Si vous aimez les décorations assez atypiques, un beau papier peint ou un coup de peinture bleu canard sont une bonne idée. N’hésitez pas à apporter quelques touches personnelles pour embellir la pièce.

18- Le bleu canard et la couleur noire

Une chambre aux teintes noires et bleu canard. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Pour une chambre à l’esprit trending, combinez le noir et le bleu canard. Ce mélange de couleurs apporte de la douceur et de l’harmonie à la pièce. Il vous aide aussi à théâtraliser votre cocon douillet. Si vous optez pour un mur noir, misez sur quelques touches de bleu comme un tableau, un fauteuil, un coussin… Si vous choisissez une peinture bleu canard, nous vous conseillons d’adopter un linge de lit, un tapis ou encore quelques coussins noirs.

19-Une bonne luminosité

Une lampe pour votre chambre. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Pour une décoration d’intérieur soignée, la luminosité est un des éléments à ne pas négliger. L’objectif est d’illuminer la pièce et d’y créer une ambiance chaleureuse et zen. Pour une déco simple, une petite lampe à poser sur votre table de chevet est une excellente idée. Sinon, vous pouvez aussi oser l’originalité avec un lampadaire bleu canard à poser juste à côté de votre fauteuil ou de votre petit coin lecture.

20- Associer le bleu canard avec du vert sapin

Une chambre à coucher tendance. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Enfin, pour une décoration de chambre à la fois tendance et originale, mariez le bleu canard et le vert sapin. Une fois combinées, ces couleurs apportent davantage de chaleur à votre pièce. Cependant, il est important de savoir jauger ces teintes pour éviter les fautes de goût. Si vous avez des murs bleu canard, vous pouvez vous permettre un linge de lit vert sapin. Au contraire, si vos murs sont de cette couleur, il convient de n’y intégrer que quelques objets de décoration bleu canard. Vous éviterez ainsi une déco trop chargée.