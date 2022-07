Jaune pastel : 15 idées déco pour l'adopter dans votre maison

En décoration, la tendance est aux couleurs pastel, et le jaune pastel notamment s'invite dans toutes les pièces de la maison. Voici quinze idées déco pour illuminer votre intérieur avec du jaune pastel.

C'est la tendance du moment - tendance d'inspiration scandinave, comme beaucoup d'inspirations déco - : les couleurs pastel. Douces et claires, elles viennent illuminer toutes les pièces de la maison, du salon à la cuisine en passant par les chambres et la salle de bain, sans oublier le jardin. Et les couleurs pastel s'adaptent à tous les intérieurs. Dans une maison de style plutôt classique, elles apportent de la modernité, tandis que dans une décoration contemporaine, elles amènent de la chaleur et de la douceur. Bref, il n'y a pas de raison de ne pas adopter la tendance pastel. Et pourquoi pas en optant pour le jaune pastel ? Le jaune pastel a le pouvoir d'illuminer n'importe quel intérieur dans tous ses nuances, qu'il soit jaune poussin ou canari, qu'il soit moutarde ou curry, qu'il soit jaune paille, jaune clair, jaune oeuf ou même ambre.

À voir aussi

Salon avec de la déco jaune. Crédit : Istock

Jaune pastel : trouver l'accord parfait

Pour ajouter du jaune pastel à votre déco, vous pouvez opter pour le ton sur ton, en assortissant vos murs à vos meubles, au risque cependant d'obtenir une pièce qui pique les yeux… Préférez plutôt une pièce forte de couleur, avec quelques objets assortis. Vous pouvez également vous amuser avec les camaïeux, en accordant des objets jaune clair avec des accessoires jaune moutarde et jaune poussin. Enfin, vous pouvez mélanger les couleurs. Le jaune pastel s'accorde très bien avec le blanc, le beige, le gris et le noir. Mais il peut aussi s'accoster au bleu, au vert ou à l'orange. Il deviendra encore plus éclatant s'il est associé à des rouges ocre. Côté matière, le jaune illumine le bois, adouci le métal, fait briller le velours et autres tissus. Vous pouvez presque tout oser avec le jaune, il suffit de se lancer !

Jaune pastel : quinze idées déco pour votre maison

Vous savez tout sur le jaune pastel ! Maintenant, voici une liste de quinze idées déco pour l'intégrer dans votre maison avec goût.

Idée déco n°1 : peindre un mur en jaune pastel pour agrandir une pièce

Peinture jaune clair (Colibri), prix : 28,50 euros le litre

Pour donner de la profondeur à une petite pièce, comme une chambre exigüe ou un bureau étroit, sortez vos pinceaux, vos rouleaux, et achetez une pot de peinture. Mais ne peignez pas les quatre murs (cela aura tendance à rapetisser la pièce). Pour donner une impression de grandeur, recouvrez un seul mur en couleur. Jaune pastel par exemple, pour illuminer l'espace. Vous pouvez aussi jouer sur les teintes en peignant un mur jaune paille et un autre jaune d'oeuf. Amusez-vous.

Idée déco n°2 : utiliser du papier peint jaune pour illuminer une pièce

Papier peint à motif floral jaune (Photowall), prix : en fonction de la surface à couvrir

Pour illuminer une pièce, sans pour autant peindre les murs, vous pouvez optez pour du papier peint. Il existe aujourd'hui de nombreux modèles qui font (presque) office d'oeuvre d'art. Conseil : ne couvrez qu'un mur de papier peint à motif, laissez les autres murs blanc, pour éviter de surcharger l'espace.

Idée déco n°3 : miser sur canapé coloré pour donner du relief au salon

Canapé style scandinave jaune (Maison du monde), prix : 499 euros

Plutôt que de surcharger votre salon d'objets déco et meuble design, misez tout sur votre canapé. Choisissez un canapé coloré, jaune poussin par exemple, qui donnera du relief et du style à la pièce.

Idée déco n°4 : opter pour une chaise design jaune pastel dans un bureau

Chaise de bureau jaune vanille (Sklum), prix : 52,95 euros

Pour faire de votre bureau un pièce accueillante, vous pouvez miser sur la couleur avec une chaise design jaune pastel par exemple.

Idée déco n°5 : habiller le plafond en optant pour une suspension jaune pastel

Suspension jaune canari en origami (La Redoute), prix : 92 euros

Après des mois de travaux dans une maison, on oublie souvent les petites finitions, les détails qui font pourtant l'essentiel de la décoration, et on laisse souvent les ampoules pendre du plafond. Pour habiller le plafond d'un salon ou d'une salle à manger, posez une suspension jaune pastel.

Idée déco n°6 : illuminer une chambre avec une lampe colorée

Lampe de chevet jaune (The Conran Shop), prix : 235 euros

Mettez un peu de couleur à vos réveils en optant pour une lampe de chevet jaune. De quoi illuminer vos débuts de journée.

Idée déco n°7 : apporter de la modernité dans une salle à manger avec des chaises jaunes

Chaise de salle à manger en polypropylène jaune olive (The Masie), prix : 69,95 euros

Dans un intérieur classique, avec une cuisine et une salle à manger traditionnelle, apporter de la modernité autour de la table en bois en choisissant des chaises en polypropylène jaunes. Jouez sur les contrastes, c'est l'une des règles de base en décoration.

Idée déco n°8 : allier confort et style avec un pouf coloré

Pouf tressé jaune (Maison du monde), prix : 99,99 euros

Dans une chambre ou dans un salon, ce pouf tressé fera immédiatement son effet. Et, en plus, il vous apportera une assise confortable. Deux en un.

Idée déco n°9 : oser une pièce forte dans votre salon

Table basse en céramique jaune (The Conran Shop), prix : 1069 euros

Si vous voulez que votre décoration fasse de l'effet, misez sur une pièce forte comme cette table basse en céramique jaune pastel qui attirera tous les regards. À associer avec une décoration sobre pour ne pas surcharger votre intérieur.

Idée déco n°10 : miser sur un tapis coloré pour apporter de la chaleur à une pièce

Tapis jaune et rose (Benuta), prix : 152,95 euros

La mode est aux sols en béton ciré et au parquet élégant. Résultat : on délaisse souvent les tapis. Pourtant, rien de plus efficace pour apporter douceur et chaleur à un intérieur, que ce soit dans un salon ou une chambre.

Idée déco n°11 : mettre de la couleur et de la lumière dans un bureau

Lampe de bureau jaune (Monoprix), prix : 50 euros

Que vous soyez de bonne ou de mauvaise humeur, cette lampe jaune illuminera votre journée si vous la posez sur votre bureau.

Idée déco n°12 : apporter de la couleur par petite touche avec des coussins jaunes

Coussin carré en coton à motif jaune (Sklum), prix : 15,95 euros

Si vous n'êtes pas prêt a opter pour un canapé jaune ou une table basse coloris canari, vous pouvez commencer par apporter de la couleur touche pas touche avec des coussins jaunes par exemple à éparpiller dans votre salon. Vous verrez, vous voudrez très vite rajouter d'autres touches de couleurs pastels.

Idée déco n°13 : essayer le camaïeux de couleur pastel avec des objets décos éparses

Vase en céramique jaune ambre (La redoute), prix : 24,99 euros

Décorer une pièce avec une couleur pastel comme le jaune peut faire peur : le risque de mettre trop de couleurs ou de mal les accorder est grand. Mais vous pouvez commencer en choisissant quelques accessoires de couleurs comme ce vase jaune ambre, en jouant sur les assortis, les couleurs complémentaires, les tons sur tons ou les camaïeux.

Idée déco n°14 : penser aux moindres détails en choisissant des rangements assortis

Panier de rangement jaune (Kiabi), prix : 12,90 euros

Allez jusqu'au bout de vos idées. Si vous décorer une pièce en jaune pastel, pensez à tous les détails : ne laissez pas une boîte bleue mais optez plutôt pour ce panier de rangement jaune.

Idée déco n°15 : ne pas oublier de décorer le jardin avec des chaises jaune citron design

Chaises de jardin en polypropylène jaune citron vendues par quatre (The Masie), prix : 249,95 euros

La décoration ne s'arrête pas aux murs de la maison, pensez également a égayer votre jardin, avec des chaises jaune citron par exemple qui apporteront un joli contraste avec l'herbe verte de votre pelouse ou le gris de votre terrasse.