Bleu pastel : 15 idées pour bien associer cette couleur

Le bleu pastel est une couleur tendance qui s'invite dans toutes les pièces de la maison. Voici 15 idées pour l'associer à votre déco.

15 idées pour bien associer le bleu pastel

Salon bleu pastel avec canapé jaune Crédit : Ninoon

Les couleurs pastel sont de véritables alliées en décoration intérieure. Le bleu pastel se décline en plusieurs tons : bleu glacier, bleu layette, bleu doux, bleu ciel, bleu serenity ou bleu azur.

Voici 15 idées pour bien associer le bleu pastel :

Du bleu pastel, du blanc et du bois pour créer une décoration nordique. Du bleu pastel, du blanc et du gris : cette combinaison est idéale pour un intérieur doux et un brin rétro. Dans la cuisine, il convient de miser sur l'inox. Dans un intérieur scandinave, optez pour le gris anthracite et la couleur taupe afin de donner de la profondeur à l'association du blanc et du bleu pastel. Pour agrandir visuellement une pièce et accentuer les perspectives, il est possible de miser sur les nuances de bleu. Le total look bleu est à la fois paisible et sophistiqué. Du bleu pastel et du beige : pour apporter une touche d'élégance et cosy à votre salon ou chambre, optez pour un canapé beige et accessoirisez-le de coussins bleu pastel. Cette couleur est idéale pour illuminer l'ensemble. Du bleu pastel et du rose poudré : pour apporter un petit esprit boudoir à votre déco tout en conservant une ambiance contemporaine, misez sur du rose poudré tirant sur le terracotta. Du bleu pastel et une nuance de jaune tirant sur le jaune moutarde : cette combinaison permet de donner du relief à une pièce et de créer une atmosphère chaleureuse. Du bleu pastel et des couleurs chaudes telluriques (rouge brique, marron...) : cette association apporte une touche de légèreté et donne un caractère très sophistiqué à la pièce. Du bleu pastel et du terracotta : ce mariage de couleurs est idéal dans une chambre d'enfants. Du bleu pastel et du jaune flamboyant. Du bleu et du jaune pastel. Du bleu pastel associé à des essences de bois : le bleu pastel met particulièrement en valeur les essences claires. En outre, il se marie parfaitement avec des essences plus sombres ou encore avec un parquet blanchi. Du bleu pastel avec du rotin (terracotta) : cette association permet de créer une atmosphère particulièrement sereine. Elle est idéale dans les pièces dédiées au repos telles que la chambre à coucher. Du bleu pastel et du trendy bleu foncé pour combiner esprit slow life et tendance. Ce tandem éblouissant est parfait pour un intérieur nature. Du bleu pastel et une palette de verts : vous pouvez opter pour une note pétillante de vert aquatique. En outre, le bleu pastel se marie parfaitement avec un vert légèrement fumé. Pour sublimer davantage ces deux teintes, rien de mieux qu’une touche de gris perle. Du bleu pastel et du rouge franc : inspirant la sérénité, le bleu pastel peut être associé à un rouge dynamique et flamboyant. Du bleu pastel avec des nuances d'or et du laiton doré pour une décoration chic et élégante.

Comment intégrer le bleu pastel dans les différentes pièces ?

Salon avec canapé, table, plancher en bois et mur de couleur bleu pastel Crédit : ume illus

Le bleu pastel s'invite dans de nombreuses pièces :

Dans la chambre à coucher, le bleu pastel est apprécié pour sa douceur et sa volupté . Cette teinte apaisante apporte une touche de délicatesse à une pièce. Le linge de lit est un moyen idéal pour inviter cette couleur dans la chambre à coucher. Vous pouvez aussi créer des aplats de bleu pastel sur vos murs ou encore repeindre une ancienne table de chevet. Cette teinte est parfaitement adaptée à la chambre des enfants, car elle propose un univers doux et rassurant. Que ce soit dans une chambre d'adultes ou d'enfants, le bleu pastel est une couleur enveloppante et rafraîchissante . Pour rendre la pièce plus accueillante, optez pour un éclairage doux. Vous pouvez combiner le bleu pastel avec du bois et quelques teintes naturelles et neutres. Pour relever le tout, ajoutez un luminaire ou un petit meuble dans un ton plus vif.

Dans le salon, évitez d'opter pour un total look et misez sur de petites touches de bleu pastel (coussins, fauteuil bleu pastel, bougeoirs accumulés sur la cheminée, mur repeint...). Pour mettre en valeur la lumière naturelle, les couleurs pastel doivent être justement dosées. Optez pour un éclairage doux afin de décupler leur effet le soir.

Le bleu pastel est un ton apaisant et doux idéal qui trouve parfaitement sa place dans une salle de bain. Cette couleur s'invite aussi bien sur les murs que sur les carrelages. Elle permet de créer une ambiance pleine de gaieté et de fraîcheur tout en gardant une décoration subtile et raffinée.

Les accessoires déco bleu pastel permettent de sublimer votre intérieur. Se fondant dans le décor, ils animent l'espace de manière subtile et discrète et lui insufflent de la fraîcheur. Il en est de même pour la vaisselle et le linge de maison.

Les lampes bleu pastel : très tendance, elles apportent une touche de douceur et de modernité dans les intérieurs, quel que soit leur style. Les lampes bleu pastel sont appréciées dans la chambre à coucher grâce à leur côté apaisant. Vous pouvez également ajouter quelques coussins dans cette tonalité. Le métal et la céramique peuvent être associés à ce ton. Pour adopter un style scandinave, combinez ces lampes avec du mobilier en bois clair. Elles créent une ambiance relaxante et apportent une touche contemporaine à une pièce.

Le mobilier et les murs : le bleu pastel s'invite parfaitement sur les fauteuils, les canapés, le tapis ou les murs. Associez-le à d'autres teintes. En outre, misez sur un mobilier au design épuré et léger. Pour faire de la salle à manger un espace accueillant, vous pouvez opter pour des chaises bleu pastel se mariant parfaitement avec une table au design épuré.

Soubassements ou encadrement de porte : pour donner du relief à un espace, pensez à mettre en valeur un soubassement en optant pour un ton pastel plus soutenu. Vous pouvez également peindre vos encadrements de portes.

Bleu pastel : les erreurs à éviter pour bien l'associer à votre déco

Canapé gris dans un salon bleu pastel Crédit : wuttichaijangrab

À la fois tendres, douces et claires, les couleurs pastel apportent une touche de féérie dans votre intérieur. Voici les erreurs à éviter pour bien associer le bleu pastel à votre déco :

Le combiner avec des teintes vives : le bleu pastel se marie parfaitement avec les autres couleurs pastel. Par contre, évitez de le combiner avec des teintes très vives ou flashy. Vous pouvez l'associer avec des teintes plus sombres ou neutres. Grâce à son côté poétique et évanescent , cette couleur permet de créer une ambiance scandinave, contemporaine, romantique, champêtre ou style Art déco. Pensez à jouer avec les matières afin de leur donner du relief. Dans un séjour ou une chambre, harmonisez-les avec des textiles graphiques ou fleuris ainsi que du mobilier métal et bois. Dans la cuisine ou la salle de bain, ajoutez des paniers en osier et des plantes.

Opter pour le look bleu pastel : pour mettre en valeur cette couleur, vous pouvez ajouter des éléments neutres comme le gris ou encore des lignes graphiques plus foncées.

Pourquoi opter pour le bleu pastel ?

Chambre bleu pastel avec des meubles Crédit : Nongnuch Pitakkorn

Tendances en matière de décoration intérieure, les tons pastel enveloppent la maison dans un cocon de douceur. Synonyme d'évasion, le bleu apporte une sensation calme et apaisante. Voici des raisons d'adopter le bleu pastel dans votre décoration intérieure :

Cette couleur sert à créer une ambiance cocooning : misez sur des tonalités tendres pour apporter une touche cosy. Mettez en place un tapis en fausse fourrure et un meuble de couleur nude.

Le bleu pastel se marie avec de nombreuses couleurs et est adapté à de nombreux styles d'intérieurs : scandinave, vintage, bohème... En outre, une décoration pastel apporte une ambiance zen.

Le bleu pastel est une couleur intemporelle.

Synonyme de douceur et d'enfance , le bleu pastel apporte une touche de délicatesse à la décoration intérieure.

, le bleu pastel apporte une touche de délicatesse à la décoration intérieure. Le bleu pastel s'invite sous toutes les formes : peinture bleu pastel, linge de maison bleu pastel, mobilier bleu pastel ou encore papier peint pastel.

Cette couleur renvoie la lumière naturelle dans les pièces sombres.

Par ailleurs, le bleu pastel peut être associé à une décoration de caractère et à un mobilier au design contemporain. Les couleurs pastel peuvent être combinées à des teintes clinquantes telles que le doré et quelques touches de laiton. Chic et noble, ce matériau permet de réveiller ces teintes délicates. De plus, le bois constitue un excellent moyen pour apporter de la chaleur et du caractère au bleu pastel.