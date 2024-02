Cette astuce méconnue et toute simple vous permet de faire d'énormes économies chaque année

On vous dévoile aujourd'hui une astuce efficace pour faire des économies au quotidien.

Avec l'inflation qui perdure, la hausse des prix n'en finit plus d'asphyxier les Français. Face à cette situation délicate, il n'est donc pas impossible que vous cherchiez à faire des économies.

Mais pour ça, vous devez mettre la main à la pâte. Pour économiser, il n'y a rien de tel par exemple que de confectionner soi-même les produits que l'on a habitude d'acheter à prix d'or dans le commerce. Et parmi ces derniers, il y a les produits de lavage.

Fabriquer votre propre lessive vous permettra de faire d'énormes économies

Vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers peuvent s'avérer très onéreux, à commencer par la lessive. Quand on sait par exemple que les dépenses annuelles en matière d’entretien du linge coûtent en moyenne 189,20 euros aux foyers français (source : Merci pour l'info), on ne peut pas nier que le fait de laver ses vêtements en machine s'avère être un gouffre pour le budget des ménages.

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Or, il est pourtant très simple de diminuer ces dépenses de manière significative, en fabriquant tout simplement sa propre lessive.

Et contrairement à ce que l'on croit, rien de tout ça n'est insurmontable. C'est même plutôt facile.

Pour confectionner de la lessive, vous n'avez besoin en effet que de savon de Marseille (en copeaux), de bicarbonate de soude, de cristaux de soude et d'eau. Tous ces produits sont vendus dans le commerce, vous pourrez donc vous en procurer assez facilement. Et si le prix de certains ingrédients peut vous paraître élevé de prime abord (comptez par exemple 4 euros en moyenne pour 1kg de bicarbonate de soude), gardez à l'esprit que vous pourrez fabriquer énormément de lessive avec un seul et même paquet ou sachet de matière première.

Pour la fabrication, rien de plus simple. Il faut d'abord faire fondre 50 grammes de copeaux de savon en les remuant dans 1 litre d'eau, jusqu'à dissolution. Ensuite, ajoutez 2 cuillères à soupe de bicarbonate ainsi qu'une cuillère à soupe de cristaux, hors du feu. Mélangez puis versez le tout dans un récipient avant que le liquide obtenu ne refroidisse. Attendez quelques dizaines de minutes et le tour est joué. Et voilà, vous venez de fabriquer votre propre bidon de lessive.

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Si vous franchissez le pas avec un peu d'huile de coude, vous pouvez être sûr de réaliser des économies non négligeables. C'est mathématique !

Il suffit de regarder les chiffres.

Ainsi d’après le site Planetoscope, on estime qu'une famille française réalise en moyenne 220 lavages par an, nécessitant 26 litres de lessive. Ensuite, on sait que les produits vendus dans le commerce coûtent entre 5 euros et 10 euros le litre. Ce qui signifie donc que l'entretien des vêtements coûte en moyenne entre 130 euros et 260 euros par an aux foyers.

Or, le prix d'une lessive maison se situe entre 0,90 euro et 1,50 euro le litre (tout dépend du type et de la qualité des matières premières que l'on utilise). Le calcul est donc vite fait : si vous fabriquez votre propre lessive artisanale, vous dépenserez chaque année une somme comprise entre 23,4 euros et 39 euros pour pouvoir laver votre linge (hors factures d'eau et d'électricité bien sûr). Énorme, n'est-ce pas ?

L'économie réalisée peut paraître trop belle pour être vraie, mais elle est pourtant réelle.

Alors, n'hésitez plus et lancez-vous !