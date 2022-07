Couleurs bleu canard : 15 idées pour adopter cette tendance déco

Le bleu canard est à mi-chemin entre le vert et le bleu. Intense et chaleureuse, cette couleur a tout pour plaire. Voici 15 idées pour l'adopter en déco.

15 idées pour adopter la couleur bleu canard dans son intérieur

Chambre élégante avec mur de verre Crédit : in4mal

Voici 15 idées pour adopter la couleur bleu canard dans votre intérieur :

Revêtement mural bleu canard : il est possible d'utiliser la peinture bleu canard sur tous les murs d’une pièce. Cependant, cette dernière doit être suffisamment grande et bénéficier de beaucoup de lumière. Chambre d'enfants bleu canard pour apporter une touche cosy : comme dans les chambres parentales, le bleu canard apporte une touche de douceur et de subtilité dans la chambre d'enfants. Il crée une ambiance apaisante dans cette pièce. Murbicolore : cette astuce permet d'adopter cette couleur sur les murs sans perdre en luminosité. Cuisine bleu canard : que ce soit sur les façades des meubles, sur la crédence ou encore sur les murs, le bleu canard s'invite également dans la cuisine. Il convient de privilégier une finition mate sur les meubles. Une bande bleu canard traversant la pièce avec élégance et audace. Un look total bleu canard dans la cuisine pour apporter une touche à la fois tendance et rétro. Mobilier bleu canard : outre les murs, vous pouvez adopter la couleur bleu canard sur le mobilier (les fauteuils en velours, les canapés...). Déco bleu canard : pour inviter cette couleur dans votre intérieur avec parcimonie, utilisez-la en petites touches (vase, tapis, coussins...). Intérieur bleu canard de style bohème : pour un look bohème, combinez cette couleur avec des teintes chaudes comme l'orange ou le jaune. En outre, elle se marie parfaitement avec des matières naturelles comme les fibres végétales et le bois. Intérieur bleu canard de style moderne : pour adopter un style moderne chic, associez le bleu canard à des teintes élégantes telles que le noir et le gris. Intérieur bleu canard de style industriel : le bleu canard permet de réveiller les matériaux bruts (bois, ciment, métal...). Cette couleur est idéale pour adopter unlook vintage ou industriel. Intérieur bleu canard contemporain : cette couleur se marie parfaitement avec des couleurs vives comme le jaune et le rouge et permet de créer un décor contemporain. Intérieur bleu canard style art déco : pour adopter ce style, associez le bleu canard à des touches de doré. Vous pouvez utiliser cette couleur pour habiller un papier peint aux motifs géométriques. Jeu de perspectives : le bleu canard est une couleur intense qui ne passe pas inaperçue. Vous pouvez l'utiliser pour jouer avec les perspectives d’une pièce. À titre illustratif, dans un salon, cette couleur peut servir à sublimer et délimiter l'espace sofa. Salon bleu canard : cette couleur conviviale et chaleureuse trouve parfaitement sa place dans le salon. Pour conférer un charme plus mystérieux à la pièce, ajoutez des plantes.

Caractéristiques de la couleur bleu canard

Table à manger moderne avec chaises en plastiqueCrédit : in4mal

Parfois appelée « bleu paon », la couleur bleu canard s'inspire de la couleur des plumes dorsales du canard colvert. Elle change en fonction de la luminosité de la pièce. Elle crée une ambiance raffinée, relaxante et moderne. Bien qu'il s'agisse d'une couleur envahissante, il est possible de l'utiliser avec élégance et discrétion.

Le bleu canard peut être utilisé aussi bien en total look qu'en petites touches discrètes. Associé à de jolis meubles en bois ancien, il confère une touche d'élégance au salon. Pour donner du peps à votre décoration, pensez à mixer les couleurs.

Quelle que soit la pièce, la couleur bleu canard peut être utilisée :

Sur un pan de mur unique : pour mettre le bleu canard en relief et créer un effet particulier, optez pour une deuxième couleur.

Sur tous les pans de murs.

Sur un demi pan de mur : dans un couloir ou une chambre, vous pouvez peindre le sol jusqu’à 1,50 m de hauteur avec cette couleur.

Sur un plafond : dans un couloir un peu étroit, vous pouvez peindre les murs latéraux avec une couleur claire et choisir une nuance plus foncée pour le plafond afin de créer un effet de profondeur.

Le bleu canard est adapté à de nombreuses finitions (satinée, mat ou brillante). En outre, il peut être utilisé en peinture résistante à l’humidité pour certaines pièces comme la cuisine ou la salle de bain ou en peinture lavable pour une pièce salissante (par exemple la cuisine).

Avec quelles couleurs associer le bleu canard ?

Salon avec mur bleu canard Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Audacieux et frais, le bleu canard est l'une des couleurs les plus tendance du moment. Il se marie avec plusieurs teintes :

Bleu canard et rose poudré : chaleureux et profond, le bleu canard évoque à la fois la terre et la mer. Il est possible de l'associer à un rose délicat pour une décoration intérieure dynamique et élégante. À titre illustratif, vous pouvez ajouter des cousins de couleur rose pâle, rose poudré ou encore rose clair sur un canapé de couleur bleu canard.

rose poudré : chaleureux et profond, le bleu canard évoque à la fois la terre et la mer. Il est possible de l'associer à un rose délicat pour une décoration intérieure dynamique et élégante. À titre illustratif, vous pouvez ajouter des cousins de couleur rose pâle, rose poudré ou encore rose clair sur un canapé de couleur bleu canard. Bleu canard et rouge : combinez le bleu canard avec des textiles rouges et une finition mate. Cette association harmonise la décoration et lui apporte un charme sophistiqué.

: combinez le bleu canard avec des textiles rouges et une finition mate. Cette association harmonise la décoration et lui apporte un charme sophistiqué. Bleu canard et noir : la combinaison de ces couleurs permet de créer une décoration contemporaine, design et légèrement industrielle.

la combinaison de ces couleurs permet de créer une décoration contemporaine, design et légèrement industrielle. Bleu canard et orange : cette association de couleurs est idéale si vous aimez les décorations colorées et lumineuses.

: cette association de couleurs est idéale si vous aimez les décorations colorées et lumineuses. Bleu canard et blanc : le mariage entre le bleu canard et le blanc confère un charme léger et frais à la pièce.

: le mariage entre le bleu canard et le blanc confère un charme léger et frais à la pièce. Bleu canard et écru : pour créer une ambiance apaisante et cosy, associez le bleu canard à une teinte écru. Cette combinaison de couleurs apporte du cachet et de la douceur à la pièce.

: pour créer une ambiance apaisante et cosy, associez le bleu canard à une teinte écru. Cette combinaison de couleurs apporte du cachet et de la douceur à la pièce. Bleu canard et vert : cette association est idéale pour apporter une ambiance nature dans votre maison. Vous pouvez par exemple jouer avec la couleur des plaids, des coussins, du fauteuil et des affiches placées sur les murs.

: cette association est idéale pour apporter une ambiance nature dans votre maison. Vous pouvez par exemple jouer avec la couleur des plaids, des coussins, du fauteuil et des affiches placées sur les murs. Bleu canard et jaune acidulé : ces deux couleurs peuvent être associées pour donner un caractère acidulé et dynamique à la décoration.

: ces deux couleurs peuvent être associées pour donner un caractère acidulé et dynamique à la décoration. Bleu canard et gris : ce mélange convient parfaitement aux intérieurs scandinaves ou bohèmes. Doux et neutre, le gris est adapté à toutes les décorations.

: ce mélange convient parfaitement aux intérieurs scandinaves ou bohèmes. Doux et neutre, le gris est adapté à toutes les décorations. Bleu canard et notes cuivrées : le bleu canard se marie parfaitement avec les éléments métalliques dorés et le cuivre. Pour créer une décoration composée de nuances cuivrées et de bleu canard, vous pouvez miser sur des objets déco, des meubles et du linge de lit.

Avec quels matériaux associer le bleu canard ?

Salon bleu Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Outre les couleurs, le bleu canard permet de mettre en valeur certains matériaux tels que le métal, le rotin, le bois ou encore le verre :

Le bois : pour mettre en valeur l’aspect naturel d’un meuble en bois sombre ou bois très clair, associez-le au bleu canard. Le contraste rehausse parfaitement l’élégance de la matière bois.

: pour mettre en valeur l’aspect naturel d’un meuble en bois sombre ou bois très clair, associez-le au bleu canard. Le contraste rehausse parfaitement l’élégance de la matière bois. Le métal : le métal (boîtes de rangement en métal, suspension métallique, pendule XXL) trouve parfaitement sa place dans un appartement ou un loft où vous souhaitez adopter une décoration industrielle.

: le métal (boîtes de rangement en métal, suspension métallique, pendule XXL) trouve parfaitement sa place dans un appartement ou un loft où vous souhaitez adopter une décoration industrielle. Le rotin : présent sous forme de papier peint, de peinture ou en tissu d’ameublement, le bleu canard peut parfaitement être associé à du rotin.

: présent sous forme de papier peint, de peinture ou en tissu d’ameublement, le bleu canard peut parfaitement être associé à du rotin. Le verre : il est possible d'associer des étagères en verre ou une table en verre avec un bleu canard. Vous pourrez ajouter du métal doré et des touches de jaune pour apporter une touche de modernité et un design sophistiqué à la pièce.

Dans quelle pièce adopter le bleu canard ?

Salle à manger avec mur bleu élégantCrédit : in4mal

La couleur bleu canard trouve parfaitement sa place dans le salon, la chambre, la salle de bain ou les toilettes. Pour une décoration naturelle, vous pouvez l'associer à des éléments blancs (par exemple un îlot central) ou des éléments en bois clair (hêtre, chêne, bouleau...).

Toutefois, étant une couleur profonde, le bleu canard aura tendance à réduire la superficie d'une pièce. Ainsi, il convient de l'utiliser avec prudence si celle-ci est particulièrement petite. Si vous utilisez cette couleur en décoration murale, misez sur des accessoires aux tons clairs.

Voici quelques astuces pour adopter le bleu canard dans chaque pièce :

Le salon : il est possible d'opter pour un total look bleu canard dans une pièce volumineuse. Par contre, misez sur du mobilier clair (blanc ou en bois de type chêne blanchi ou érable) afin d'alléger l'atmosphère.

: il est possible d'opter pour un dans une pièce volumineuse. Par contre, misez sur du mobilier clair (blanc ou en bois de type chêne blanchi ou érable) afin d'alléger l'atmosphère. La chambre : le bleu canard crée une ambiance apaisante et relaxante. Ainsi, il favorise l'endormissement.

: le bleu canard crée une ambiance apaisante et relaxante. Ainsi, il favorise l'endormissement. Le bureau : cette couleur favorise la réflexion.

: cette couleur favorise la réflexion. La salle de bain : il convient d'opter pour une baignoire à pattes de lion et un revêtement en carreaux de ciment.

: il convient d'opter pour une baignoire à pattes de lion et un revêtement en carreaux de ciment. La cuisine : dans cette pièce, associez le bleu canard à un plan de travail en bois clair, des meubles en laque blanche et de l'électroménager en inox.

Par ailleurs, le choix du bleu canard n'est pas uniquement réservé à la chambre et au salon. Vous pouvez également utiliser cette couleur pour les escaliers. Pour les redonner du peps, il convient de les peindre en bleu canard. Cela permet d’obtenir un contraste surprenant.