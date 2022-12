À 42 ans, il fait construire une mini-maison dans le jardin de ses parents pour faire des économies, le résultat est superbe

En Californie, un quadragénaire a fait le choix de construire un logement accessoire dans le jardin de ses parents pour économiser de l’argent. Le logement est à couper le souffle.

Vu-Bang Nguyen est un urbaniste originaire de Californie, aux États-Unis. En 2019, le quadragénaire a fait construire une magnifique dépendance dans le jardin de ses parents. La raison ? Il ne voulait pas acheter une maison hors de prix dans la région.

Un choix économique

Celui qui a travaillé dans le secteur public pendant de longues années a eu cette idée après avoir collaboré avec une fondation communautaire. À l’époque, le projet visait à inciter les habitants des comtés de Napa et de Sonoma à construire des «logements accessoires» (ADU).

«Nous avons créé un site web sur lequel nous avons détaillé les instructions pour construire un ADU(…) Durant cette période, j’avais l’habitude de faire des allers-retours entre Los Angeles et la baie de San Francisco», explique Vu-Bang Nguyen dans les colonnes du magazine Insider.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dernier est tombé sous le charme des petites bâtisses. C’est dans ce contexte qu’il a décidé de sauter le pas et d’installer une dépendance dans le jardin de ses parents.

«Je ne me voyais pas acheter une maison dans la région de la baie à cause du coût élevé, et je voulais vivre à Los Angeles à temps partiel et voyager (…) Avec l’ADU, je peux me permettre de vivre dans la région, et lorsque j’y suis, je vis dans le jardin de mes parents».

Au total, Vu-Bang Nguyen a déboursé un peu moins de 250 000 dollars (237 450 euros) pour acheter son logement accessoire : « J’ai signé le contrat en décembre 2019 et le processus s’est mis en place, mais la pandémie de Covid-19 a chamboulé les plans», confie l’urbaniste.

Une petite maison à couper le souffle

Finalement, le Californien a emménagé au mois d’août 2020, pour son plus grand bonheur. Il faut dire que sa maison est à couper le souffle avec son design moderne et ses pièces aérées.

La propriété abrite un salon, une chambre, une cuisine et une salle de bains. De son côté, Vu-Bang Nguyen s’est occupé de meubler son nid douillet, et ce dernier a plutôt bon goût.

