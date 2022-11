Excédé par les moucherons ? Voici quatre astuces pour vous en débarrasser

On vous révèle aujourd’hui quelques astuces pour en finir avec les moucherons.

Vous l’avez très certainement remarqué, mais nous sommes envahis par les moucherons cette année et ces derniers continuent de se multiplier alors que l’hiver s’approche pourtant à grands pas. Ce qui a le don d’en exaspérer plus d’un.

Cette prolifération inhabituelle, qui s’explique par un automne chaud et humide dans la foulée d’un été caniculaire, s’avère pénible dans la vie de tous les jours.

Car si cet insecte volant n’est pas dangereux, il est en revanche extrêmement agaçant à tournoyer en permanence autour de nous ou encore dans nos cuisines au-dessus de la nourriture.

Excédé par cette situation, vous êtes nombreux à chercher à vous en débarrasser. Voici donc quelques astuces très simples pour en finir avec les moucherons récalcitrants, sans les tuer, cela va de soi.

Ne pas laisser d’eau stagnante dans l’évier, tout en nettoyant la bonde

On ne pas se mentir, la corvée de vaisselle est rarement exécutée avec plaisir et très souvent, les ustensiles et autres récipients sales s’entassent dans l’évier au risque d’avoir des eaux stagnantes.

C’est exactement ce qu’il ne faut pas faire lorsqu’on veut se débarrasser des moucherons car la femelle aime pondre ses œufs dans l’eau. C’est valable pour les pots et autres récipients susceptibles d’avoir des eaux stagnantes

Pensez également à nettoyer votre bonde d’évier car les restes d’aliments humides s’y accumulent et cela risque d’attirer les moucherons.

Surveillez vos aliments, surtout les fruits et légumes

Si vous achetez des fruits, ce n’est pas pour faire joli dans la coupelle, alors mangez-les car si jamais ces derniers pourrissent, les moucherons se feront un plaisir de rôder autour.

Idem pour vos légumes, veillez à les protéger et à ne pas les laisser à l’air libre. Quant à vos viandes et vos poissons, il faut bien sûr les stocker dans des endroits frais et hermétiques, mais on ne vous apprend rien.

Videz régulièrement vos poubelles

Vous l’avez compris, les moucherons sont attirés par les matières en décomposition. Alors il est conseillé de vider ses poubelles régulièrement pour s’éviter quelques désagréments. Veillez également à désinfecter votre poubelle de temps à temps.

Utilisez de la citronnelle

Comme beaucoup d’insectes, les moucherons détestent le citron et son odeur alors n’hésitez pas à utiliser de la citronnelle en en disposant à des endroits stratégiques de votre maison, à commencer par votre cuisine.